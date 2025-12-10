Los españoles podrían gastar más de 300 millones de euros en regalos de segunda mano en Navidad

La segunda mano llega a España en Navidad - Lucie Liz, Pexels

(Información remitida por la empresa firmante)

La segunda mano gana terreno estas Navidades. Cada vez más españoles consideran regalar productos usados, impulsados por el precio, la sostenibilidad y la disponibilidad. Las últimas cifras de MPB confirman que esta opción ya forma parte de los hábitos de consumo y apunta a un aumento significativo del gasto en estas fechas

Madrid, 10 de diciembre.- España se prepara para una Navidad marcada por el consumo inteligente. Según el nuevo estudio de MPB, cuatro de cada diez españoles (42%) se plantean regalar productos de segunda mano estas fiestas, una tendencia que podría traducirse en más de 300 millones de euros en gasto navideño, tomando como referencia el gasto medio anual en productos usados.



La encuesta muestra que el consumidor español ya integra la segunda mano como parte natural de su forma de comprar:



• 7 de cada 10 han comprado algo usado en el último año.



• 6 de cada 10 (59%) compran de segunda mano de forma habitual.



• El gasto medio anual ronda los 200€, según datos del propio estudio de MPB.



A partir de esa cifra, y considerando que solo una parte del gasto anual se destinará a los regalos navideños, el estudio estima que el mercado de regalos de segunda mano podría superar los 300 millones de euros este año.



Navidades pre-loved: qué regalarán los españoles

Cada vez más personas en España consideran regalar artículos de segunda mano por Navidad, y sus preferencias son bastante claras:



• Libros encabezan la lista con un 60% de intención de regalo.



• Juguetes siguen con un 47%, especialmente populares entre quienes tienen peques cerca.



• Muebles y artículos de decoración (34%) y joyería (33%) también ganan protagonismo.



• Tecnología como móviles, cámaras o portátiles alcanza entre un 28% y un 23%.



El ahorro económico es la motivación número uno, mencionada por el 57% de quienes optan por regalos de segunda mano. Le siguen motivos como la sostenibilidad, el fomento de la economía circular (alrededor del 20%) y la búsqueda de regalos únicos y con personalidad (12%).



Ahorro, sostenibilidad y búsqueda de piezas únicas. Las razones para elegir segunda mano



El motor principal detrás del consumo de segunda mano en España sigue siendo el ahorro. Más de la mitad de los españoles (57%) asegura que compra productos usados para pagar menos y aliviar el impacto del coste de vida. Es una motivación claramente práctica que explica buena parte del peso de la segunda mano en España.



Aun así, no todo se reduce al bolsillo. Cerca del 20% compra por motivos medioambientales o para apoyar la economía circular, y un 12% lo hace en busca de artículos únicos o difíciles de encontrar.



De cara a 2026, la tendencia se mantiene: el 94% de los españoles planea seguir comprando productos de segunda mano y muchos estiman que al menos una cuarta parte de sus compras será pre-loved.



Según Matt Barker, CEO de MPB:

"Durante años se pensó que la segunda mano era una opción para quienes no podían permitirse lo nuevo. Hoy está claro que ocurre justo lo contrario: la gente elige comprar, vender o regalar productos usados porque tiene más sentido: es racional, sostenible y cultural. En España lo vemos con claridad. La segunda mano se ha normalizado como una forma de consumir más consciente, donde el ahorro convive con la sostenibilidad y con una nueva idea de valor: la de dar más vida a las cosas que ya existen. Este cambio no es una tendencia pasajera ni una estrategia de marketing. Es una nueva forma de entender el consumo: no se trata de tener más, sino de aprovechar mejor lo que tenemos".



El estudio completo se puede consultar aquí:

https://www.mpb.com/es-es/contenido/novedades-de-mpb/informe-segunda-mano-espana











Contacto

Nombre contacto: Laura Miguez

Descripción contacto: MPB

Teléfono de contacto: 07525089608

