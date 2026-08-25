Las estaciones gastronómicas transforman el catering en Madrid hacia un formato más dinámico y participativo

Seguridad, transparencia y visibilidad, las claves para renovar los escaparates antes del otoño - GUARDIAN GLASS SERVICES

(Información remitida por la empresa firmante)

La renovación de un escaparate implica bastante más que sustituir un vidrio. Las reformas que numerosos comercios acometen antes de la campaña de otoño deben resolver cuestiones relacionadas con la visibilidad del producto, la seguridad del establecimiento y la instalación de piezas que, en muchos proyectos, alcanzan grandes dimensiones. En este contexto, Guardian Glass Services ofrece soluciones especializadas para proyectos de renovación y sustitución de escaparates, adaptadas a las necesidades de cada establecimiento. La medición previa y la elección de los vidrios para escaparate resultan especialmente relevantes para evitar problemas durante el montaje.

Elegir el vidrio es solo una parte de la renovación

La renovación del escaparate puede formar parte de una estrategia para actualizar la imagen del establecimiento o mejorar la visibilidad de los productos expuestos.

Los reflejos producidos por la luz natural y el alumbrado exterior pueden dificultar la visión del interior de un establecimiento. Por este motivo, una de las posibilidades en determinados proyectos comerciales son los vidrios antirreflectantes, concebidos para aumentar la transparencia del escaparate y reducir las interferencias visuales entre el exterior y los productos expuestos.

Guardian Glass Services dispone, como parte de su amplia gama de vidrios, de Guardian Clarity™, un vidrio antirreflectante diseñado para reducir notablemente los reflejos visibles en comparación con un vidrio convencional. Según su configuración, puede alcanzar niveles de reflexión de aproximadamente el 0,7%, al tiempo que aumenta la transmisión luminosa. La elección de este tipo de soluciones depende de las características y necesidades concretas del proyecto.

La visibilidad debe convivir, además, con la seguridad. Los vidrios laminados permiten incorporar prestaciones frente a impactos o intentos de intrusión sin necesidad de renunciar a la transparencia del escaparate. De este modo, el diseño del acristalamiento puede combinar diferentes características en función de la ubicación del comercio, las dimensiones de la fachada y el nivel de protección requerido.

Una vez seleccionado el material, comienza una fase igualmente importante: trasladar el diseño a la fachada real. Las dimensiones del escaparate, la estructura existente y las particularidades del local influyen tanto en la fabricación como en el proceso de instalación.

Medición y montaje, dos fases determinantes en grandes escaparates

La instalación de un escaparate de grandes dimensiones requiere planificación previa y medios adecuados para manipular el vidrio. Antes del suministro se realiza la medición técnica in situ, que permite comprobar las dimensiones y características de la estructura. Posteriormente se organiza la fabricación, el transporte y la instalación. En piezas de gran formato, el peso y las dimensiones hacen necesario emplear equipos específicos para desplazar y posicionar el vidrio con precisión.

Los plazos también adquieren importancia en el comercio. Una reforma puede coincidir con el acondicionamiento de un nuevo establecimiento o desarrollarse mientras se prepara una campaña comercial, de modo que la coordinación entre suministro e instalación ayuda a integrar el cambio del escaparate dentro del calendario general de la obra.

La renovación de los vidrios para escaparates antes del otoño plantea así una combinación de decisiones técnicas y estéticas. Transparencia, resistencia, dimensiones y condiciones de montaje forman parte de un mismo proyecto, en el que una instalación correctamente planificada resulta tan relevante como las prestaciones del propio vidrio.

Sobre Guardian Glass Services

Guardian Glass Services cuenta con 20 años de trayectoria y desarrolla este tipo de trabajos en proyectos de reforma y obra nueva. La compañía aborda el proceso desde la medición inicial hasta el montaje final, incluida la instalación especializada de grandes formatos. Entre sus proyectos destacados se encuentran trabajos ejecutados para destacadas marcas del sector retail, tanto a nivel nacional como internacional.

Nota de marca: Guardian, Guardian Glass y Guardian Clarity son marcas comerciales de Guardian Industries, LLC y/o sus filiales.

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