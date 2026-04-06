'Estamos locos o qué?'; El nuevo himno electrónico de Marchin y Fernandisco para este verano - MARCHIN

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 6 de abril de 2026.- El pasado 3 de abril vio la luz uno de los lanzamientos más esperados dentro del panorama electrónico: “Estamos locos o qué?” el nuevo proyecto de Fernando Cremades, conocido artísticamente como Marchin, junto a una figura icónica como Fernandisco.

El tema llega con una propuesta clara y directa: recuperar la esencia más potente de la música electrónica con un sonido actual, energético y diseñado para conectar desde el primer segundo. No es solo una canción, es una experiencia compartida.

“¿Estamos locos o qué?” integra las voces de Fernandisco y Marchin en un formato pensado para algo muy concreto: que el público no solo escuche, sino que forme parte activa del tema. Es una canción creada para ser cantada, coreada y vivida en momentos de alegría colectiva. Aquí, el verdadero protagonista es el público: cada persona que la escucha se convierte en parte del propio tema, transformándolo en algo de todos y para todos.

Detrás de este lanzamiento hay un trabajo conjunto en el que han participado directamente los cuatro artistas implicados. La producción del tema ha sido desarrollada por Marchin y Fernandisco junto a Ricardo Ricks y Mario Castillo DJ, combinando la identidad artística de los intérpretes con un enfoque técnico y de pista sólido.La producción, mezcla y masterización se han llevado a cabo en RKMStudio, estudios propios donde se ha desarrollado todo el proceso creativo y técnico del tema. Ricardo Ricks ha liderado la ingeniería de sonido, encargándose de la mezcla, el máster y la estructura del track, aportando precisión y coherencia en cada fase.

Por su parte, Mario Castillo DJ ha intervenido como DJ, productor y arreglista, aportando criterio de cabina, visión artística y enfoque directo al público, elementos clave para convertir el tema en una experiencia real en pista.

Este trabajo conjunto refleja la combinación de talento, experiencia y veteranía, dando como resultado una producción cuidada al detalle, pensada para sonar alto, compartirse y quedarse.

El resultado es un track que no entiende de edades ni etiquetas: está hecho para unir generaciones, para vivirse y para convertirse en uno de los grandes hits del verano. Con este lanzamiento, el proyecto no solo busca impacto nacional, sino proyectar un sonido con vocación global, capaz de traspasar fronteras y consolidarse como un auténtico himno internacional.

“Estamos locos o qué?” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

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