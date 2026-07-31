De estar arruinada a ganar un premio internacional de creatividad: La historia de Nuria Garrido.

Autobús de la campaña de HumanHorizon Partners - RICARDO DI FRANCESCA

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de julio de 2026.

Nuria Garrido, fundadora de HumanHorizon Partners, recibe el máximo reconocimiento en la primera edición de los Premios MIRA gracias a una propuesta que transforma una de las campañas publicitarias más comentadas de Madrid en una acción de marketing disruptiva.

Madrid, 30 de julio de 2026. — A los 16 años trabajaba como cajera de supermercado. Décadas después, tras perder un negocio, empezar de cero y fundar su propia firma de headhunting, Nuria Garrido ha sido la ganadora de la primera edición de los Premios MIRA, un certamen que reconoce las mejores ideas creativas inspiradas en la lona que se instaló en Alcalá 77 por el escritor y copywriter Isra Bravo.

Su propuesta partía de una pregunta sencilla: «Si una lona consigue que todo el mundo hable de ella estando quieta, ¿qué ocurriría si empezara a recorrer Madrid?»

La respuesta fue una campaña que convertía aquella lona en un autobús completamente vinilado, diseñado para circular durante tres días por los principales centros empresariales de la capital y situar a HumanHorizon Partners frente a las grandes consultoras de selección con un lenguaje radicalmente distinto al habitual del sector.

Lo llamativo es que la idea estuvo a punto de no existir.

Cuando se anunció el concurso, Garrido decidió no participar porque pensaba que no estaba al nivel del resto de candidatos. Pero cuando se amplió el plazo tomó una decisión poco habitual: contrató el autobús a quien años atrás había sido su jefe… y quien también la había despedido.

«Sentí libertad. Transformé el dolor, el hambre de superación y la obsesión por hacer algo extraordinario en una idea de la que me siento orgullosa. El único peligro real es quedarse paralizado por el miedo al qué dirán», afirma Garrido.

El jurado destacó la originalidad de la propuesta, su estrategia y su capacidad para trasladar una campaña publicitaria al terreno empresarial sin perder identidad propia. El proyecto tuvo un alcance superior a 350.000 personas y más de 1,3 millones de impactos durante tres días de recorrido por algunas de las principales calles de Madrid.

Con este reconocimiento, Garrido se convierte en la primera ganadora de los Premios MIRA, unos galardones creados para distinguir ideas capaces de reinterpretar una campaña existente y llevarla un paso más allá mediante la creatividad, la estrategia y la ejecución.

Sobre Nuria Garrido

Nuria Garrido (Madrid, 1974) es fundadora de HumanHorizon Partners, firma especializada en headhunting.