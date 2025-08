Estudiantes de UIC Barcelona proponen nuevas vías experimentales para el diseño arquitectónico

(Información remitida por la empresa firmante)

Bajo el título "A New Vision for Creativity. Reimagining the Process of Architectural Design" presentan los proyectos finales de grado en el Roca Barcelona Gallery.

Un total de 26 propuestas exploran nuevas formas de afrontar el proyecto arquitectónico a través de procesos creativos experimentales y ligados al trabajo I+D que se desarrolla en la universidad.

Barcelona, 4 de agosto de 2025.- El Roca Barcelona Gallery ha acogido del 23 al 25 de julio la presentación de los Trabajos de Fin de Grado (TFG) de los estudiantes de último curso de UIC Barcelona School of Architecture. Un total de 26 propuestas han mostrado cómo la arquitectura puede repensarse desde enfoques experimentales, sensoriales y multidisciplinares.

Bajo el lema "A New Vision for Creativity. Reimagining the Process of Architectural Design", los proyectos han explorado nuevas formas de proceso creativo como motor del diseño arquitectónico. Algunas propuestas parten de referencias artísticas como piezas musicales y literarias para trazar nuevos vínculos entre arte, abstracción y arquitectura. Los estudiantes han invertido los métodos de proyección tradicionales para expandir su capacidad creativa y alcanzar nuevas narrativas arquitectónicas con una fuerte carga conceptual.

"Hemos sido testigos de un ejercicio profundo de análisis cultural y social de contextos muy diversos. Los alumnos han sabido identificar los signos de identidad propios de los lugares donde han trabajado, descubriendo necesidades, usos y formas de habitar únicas", explica Víctor Echarri, director de UIC Barcelona School of Architecture. Echarri detalla que "este año, el programa se ha estructurado en tres talleres diferenciados: uno más enfocado en la investigación académica, otro centrado en la creatividad del proceso y la construcción de relatos, y un tercero con un enfoque más profesionalizador, que ha mantenido una alta exigencia técnica sin renunciar a la dimensión creativa".

Una parte significativa de los trabajos se ha desarrollado en el marco de las líneas de investigación activas en la universidad, en colaboración con empresas del sector. Este enfoque ha permitido al estudiantado integrar conocimientos técnicos reales, asumir retos contemporáneos y aplicar metodologías propias del ámbito I+D en sus proyectos arquitectónicos.

Los TFG han sido dirigidos por los arquitectos y profesores Alberto Burgos, Josep Miàs, Maria Barcina y Patrícia Tamayo, y con los arquitectos y profesores Víctor Echarri, Alberto T. Estévez, Vicenç Sarrablo y Juan Trias de Bes como directores de los proyectos de investigación. Entre las temáticas abordadas destacan la sostenibilidad, la accesibilidad, la eficiencia energética, la industrialización y la innovación en materiales.

Premios ROCKWOOL de Sostenibilidad; Premios Daikin - Schneider Electric de Instalaciones y Premios Schindler España de Accesibilidad.

En el marco de la presentación de los TFG se han otorgado los Premios ROCKWOOL de Sostenibilidad; los Premios Schindler España de Accesibilidad, y Premios Daikin - Schneider Electric de Instalaciones. Estos premios reconocen los trabajos que mejores soluciones aportan en estos ámbitos, de forma coherente y desde la concepción del proyecto.

El ganador de los Premios ROCKWOOL de Sostenibilidad ha sido "Cánticos de Wapi", de la estudiante Ignacia Meza, una propuesta de centro experiencial en la costa de Chile que reinventa la arquitectura vernácula indígena inspirándose en el viento y la música de la ocarina. El jurado valoró la integración profunda y coherente de todos los aspectos de la sostenibilidad y el análisis detallado del impacto ambiental en el entorno.

El segundo premio ha sido otorgado al proyecto "Quatre camins", del estudiante David Gala, por su propuesta de recuperación de un centro comercial en la localidad barcelonesa de Cornellà.

El jurado lo han formado los miembros que impulsan y coordinan el premio: David Masip, arquitecto, profesor de UIC Barcelona y presidente del jurado; Jordi Guivernau, arquitecto del departamento técnico de ROCKWOOL Peninsular; Teresa Batlle, arquitecto del estudio Picharchitects/Pich-Aguilera; Agustín Ardisana Witenas, arquitecto en el mismo estudio y ganador del premio ROCKWOOL en 2023, y Mauro Manca, profesor de UIC Barcelona y arquitecto socio-fundador de Energreen Design.

El Premio TFG Daikin - Schneider Electric de Instalaciones en Arquitectura ha distinguido al proyecto "Written in Transition", de la estudiante Malgorzata Olejnigzak, que plantea una arquitectura inspirada en el ritmo musical de una batería, con espacios flexibles y una integración técnica y estética innovadora de las instalaciones.

El jurado lo han formado Nuria Benedicto Bertolín, coordinadora del departamento de Prescripción de Daikin en Cataluña y Andorra; Toni Sánchez, responsable de Prescripción en España y Portugal de Schneider Electric; y el arquitecto y profesor de UIC Barcelona Xavi Martínez Tomeo.

Los Premios Schindler de Arquitectura a la Accesibilidad 2025 han reconocido con el primer premio el proyecto "Sunet - una experiencia para todos", de Alin-Matei Birisan. La propuesta premiada transforma un espacio urbano en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona en un lugar inclusivo y accesible, combinando anfiteatro, puente peatonal y zonas de descanso con un diseño universal. El segundo premio se ha otorgado a Diya Choudhary por su proyecto Libertine Pavilion. La alumna Almudena Martínez ha ganado el tercer premio con su proyecto "Brisas del trópico":

El jurado lo han formado Xavier Vallcorba, director de Ascensores Schindler en Cataluña; el profesor y vocal experto del Consejo de Accesibilidad de la Generalitat de Catalunya, Enrique Rovira-Beleta, y Andres W. Salas, arquitecto colaborador del estudio Rovira-Beleta Accesibilidad.

