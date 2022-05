La europea team.blue elige Barcelona para su centro de excelencia en Online Brand Protection

Con más de 20 años de experiencia en el sector, la barcelonesa Ubilibet, perteneciente a team.blue desde 2019, se convierte en el centro neurálgico de los servicios de protección de marca online del Grupo team.blue con la colaboración estratégica de la tecnológica Corsearch

team.blue cuenta con presencia en 17 países y una cartera de más de 2,5M de clientes en Europa. Con la adquisición de Ubilibet en 2019, el Grupo formaliza su apuesta por expandir su cartera de servicios especializados en gestión y protección de marca en el continente. Prueba de ello es el rápido crecimiento de su equipo en Barcelona, que ha pasado en el último año de los 10 profesionales hasta los 17 y planea duplicar esta cifra en los próximos dos a tres años para dar servicio a las más de 30 marcas pertenecientes al Grupo.



El imparable crecimiento de los entornos y hábitos de consumo digitales no solo ha incrementado las oportunidades de negocio a escala global. El auge y emergencia de infinitud de canales de venta online también ha supuesto nuevas oportunidades para el negocio de las falsificaciones, abuso de marca y fraude online.



Ahora más que nunca, los activos digitales y propiedad intelectual de los negocios están en el punto de mira, poniendo en riesgo a los consumidores y la reputación de las marcas.



Para apoyar a las organizaciones en su lucha contra el fraude, team.blue se ha aliado con la tecnológica Corsearch para poner a su disposición una solución avanzada de monitorización multicanal capaz de analizar y detectar falsificaciones e infracciones de marca en más de 1.500 marketplaces como Amazon o Aliexpress, en más de 70 plataformas de redes sociales y detectar aplicaciones fraudulentas en más de 75 appstores. Todo ello, sumado a la monitorización de sitios web, dominios y publicidad online.



Corsearch es proveedor reputado de soluciones inteligentes de análisis y monitorización de abuso de marca online en el cual confían cientos de negocios a nivel global, entre los cuales se encuentran 73 empresas del Fortune Top 100. Su pionera tecnología convierte Corsearch en partner clave en la estrategia de team.blue de posicionarse como líder europeo en Online Brand Protection. Sobre esto, David Costa, OBP Director de team.blue y Managing Director de Ubilibet ha comentado:



“Nuestro objetivo es ofrecer un servicio integral con el que nuestros clientes tengan cubiertas todas sus necesidades en términos de gestión y protección de marca online, sea cual sea su sector o tamaño. Para ello es necesario combinar nuestra experiencia en el sector con la mejor tecnología disponible en el mercado. Por ello, tras analizar diferentes socios potenciales elegimos a Corsearch, que nos ofrece herramientas muy fiables y probadas”.



Por su parte, Stuart Durnham, VP of Alliances and Partnerships de Corsearch ha comentado: “Corsearch está muy entusiasmada por colaborar con el talentoso equipo de team.blue para ayudar a ofrecer a sus clientes las soluciones que necesitan para combatir las crecientes amenazas en el terreno de las falsificaciones, el abuso de marca y propiedad intelectual, y la piratería para restaurar de nuevo la confianza en el comercio digital.



La colaboración con team.blue respalda aún más nuestra misión de crear una Internet más segura y una mejor sociedad para todo el mundo”.







