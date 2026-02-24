Eva y Marcos; los jóvenes que están revolucionando el juego de mesa en España - Culture Games

Madrid, 24 de febrero de 2026.- Marcos Ronsano y Eva Cabrero, fundadores de Culture Games, han convertido el patrimonio cultural español en una experiencia jugable con proyección nacional. Desde el Pirineo Aragonés, esta joven editorial está construyendo un modelo que combina identidad, entretenimiento y producción local dentro de la industria del juego de mesa.

Con perfiles complementarios —Cabrero vinculada a la restauración de patrimonio y Ronsano al diseño y la dirección creativa— el proyecto nace con una idea clara: transformar la historia, las tradiciones y las leyendas reales en experiencias de juego capaces de conectar con nuevas generaciones. Su propuesta no parte de mundos ficticios, sino de la reinterpretación lúdica de la cultura existente, construyendo ficción basada en la realidad.

La iniciativa surge tras identificar el potencial del juego como herramienta de aprendizaje y divulgación. Sus creadores entendieron que el juego educativo podía trascender el ámbito escolar y convertirse en un vehículo atractivo para acercar el patrimonio cultural al público general. El objetivo no era solo entretener, sino generar una experiencia participativa que permitiera redescubrir la propia identidad cultural a través de la estrategia, la narrativa y la interacción.

El punto de inflexión llegó con El Santo Encuentro, inspirado en la tradición de la Semana Santa. Concebido inicialmente como un proyecto local, el título experimentó un crecimiento progresivo hasta alcanzar, en menos de un año, todas las comunidades autónomas —incluidas Canarias y Baleares—, superando los 15.000 jugadores y lanzando su segunda edición. El juego se ha consolidado como una referencia emergente dentro del segmento de juegos culturales vinculados a tradiciones españolas.

El crecimiento de Culture Games se ha sustentado en una estrategia de proximidad con su comunidad y en la colaboración con asociaciones, hermandades e instituciones culturales. La editorial ha participado en ferias y eventos de carácter cultural en distintos puntos del país, no solo como canal de promoción, sino como espacio de escucha activa para detectar necesidades de difusión del patrimonio a través del juego.

Otro de los pilares del proyecto es su compromiso con la producción nacional. Todos sus juegos se fabrican en España, lo que permite un control directo del proceso, coherencia con su discurso cultural y generación de valor dentro del propio territorio. Este modelo implica mayores exigencias operativas, pero refuerza la identidad de marca y la percepción de producto cuidado.

Culture Games mantiene además un enfoque artesanal en el desarrollo de sus títulos, atendiendo cada fase del proceso: desde el diseño de mecánicas e ilustraciones hasta la selección de materiales y acabados. Esta filosofía, centrada en la calidad y el detalle, forma parte del ADN de la compañía y actúa como elemento diferenciador en un mercado altamente competitivo.

Como parte de su evolución estratégica, la editorial prepara el lanzamiento de un cómic basado en el universo narrativo de El Santo Encuentro. Este nuevo formato ampliará la historia y profundizará en los personajes del juego, consolidando un modelo transmedia que integra tablero y narrativa dentro de un mismo ecosistema creativo.

Con este enfoque, Culture Games representa una nueva generación de proyectos culturales que entienden el juego no solo como ocio, sino como herramienta de transmisión y revitalización del patrimonio español, combinando emprendimiento joven, innovación creativa y arraigo territorial.

