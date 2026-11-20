Expertos analizan el uso responsable y ético de la IA en la educación médica durante el Congreso de la SEDEM en la UIC - UIC

(Información remitida por la empresa firmante)

Expertos han explorado las oportunidades que ofrece la IA para innovar en la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, y han puesto el foco en cómo integrar estas tecnologías de forma responsable y ética

El profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y miembro del Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tecnologías (OIANT) de la UIC, Joan Hernández Serret, ha abordado cómo la IA ha cambiado la relación médico-paciente: “El paciente acude al médico con unos posibles diagnósticos ya consultados por internet. El paciente ya no solo pregunta, sino que compara, analiza y evalúa al médico”

Este evento supone el inicio de los actos de celebración del 20º aniversario del grado en Medicina de la UIC

Barcelona, 20 de noviembre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) ha celebrado esta mañana en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud del Campus Sant Cugat las principales actividades de la segunda jornada del XXVII Congreso Nacional y III Congreso Internacional de la Sociedad Española de Educación Médica y de Ciencias de la Salud (SEDEM), Durante el encuentro, expertos en inteligencia artificial (IA), educación superior y formación médica han analizado las oportunidades y los desafíos de las nuevas tecnologías en educación médica, como la incorporación ética y el uso responsable de la IA.

La conferencia plenaria ‘Inteligencia artificial y educación médica: del entusiasmo a la responsabilidad académica’ ha contado con el profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y miembro del Observatorio de la Inteligencia Artificial y las Nuevas Tecnologías (OIANT) de la UIC, Joan Hernández Serret; el médico del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa y profesor titular de Medicina (Univera), José Ramon Paño Pardo; y la comisionada para la acción internacional y experta en Gestión y evaluación de la investigación, investigación e innovación responsable, y ciencia abierta de la UOC, Pastora Martínez, como ponentes, moderada por el director de TIC Salut Social, Joan Guanyabens Calvet.

El debate ha puesto el foco en cómo integrar estas tecnologías de forma responsable y ética, preservando el pensamiento crítico, el razonamiento clínico y la integridad académica. “A veces confundimos rapidez con claridad y aprendizaje. […] No se debe confundir la disponibilidad de una tecnología con la necesidad de utilizarla”, ha explicado Hernández, resaltando que la IA ofrece respuestas correctas pero que los alumnos deben equivocarse en el aula para aprender de los errores.

Hernández también ha reflexionado sobre cómo la IA ha cambiado la relación médico-paciente. “El paciente ya no acude al médico preguntando, sino que acude con unos posibles diagnósticos ya consultados por internet. No solo pregunta, sino que compara, analiza y evalúa al médico. Pero cuando hay un pronóstico, la IA no asume la responsabilidad, la responsabilidad siempre se asume a las personas”, ha comentado.

Durante su intervención, Paño ha expuesto cómo usar la IA para que el alumno aprenda, con experiencias propias y evidencia de ensayos. La IA “es un gran simulador humano con una amplísima base de conocimiento, lógico y extremadamente rápido y accesible” y en manos de médicos “es capaz de hacer cosas increíbles, pero puede fallar en cosas que son extremadamente fáciles, y esto requiere un aprendizaje”, ha alertado el médico.

Por su parte, Martínez ha enfatizado en los límites epistémicos de la IA, y ha analizado riesgos como la asimilación de sesgos poblacionales, la sobrecarga de verificación trasladada al profesorado y la dependencia cognitiva del alumnado. “La IA es un gran catalizador para todo el proceso de aprendizaje en la educación médica, pero requiere responsabilidad académica colectiva para conseguir autonomía intelectual del futuro médico para mejorar y auditar la máquina, requiere humildad para reconocer los límites de la evidencia actual y la ética para comprometerse con cada uno de los pacientes”, ha concluido.

Pensamiento crítico e historia de la enseñanza de la medicina

Durante la jornada, también ha tenido lugar la conferencia plenaria en torno al pensamiento crítico con la responsable de proyectos de Educación Médica de la Universidad Europea de Madrid, Judit Sánchez Gómez; el profesor e investigador especializado en Psicología del Pensamiento y de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos de Aldama; y la responsable de innovación docente en la Facultad de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra, Elisabeth Moyano.

También se ha celebrado un coloquio sobre el libro “Historia de la Enseñanza de la Medicina” de Ramiro Díez Lobato y Victoria Villena Garrido, moderado por el vocal de la SEDEM, Juan Antonio Vargas Nuñez.

Tres días de conferencias y talleres con expertos en educación médica

El Congreso, que supone el inicio de los actos de celebración del 20º aniversario del grado en Medicina de la UIC, se inauguró ayer 19 de noviembre en un acto presidido por el rector, el Dr. Alfonso Méndiz, y contó con la presencia de la Consellera de Investigación y Universidades, la Hble. Sra. Núria Montserrat, el alcalde de Sant Cugat del Vallès, el Ilmo. Sr. Josep Maria Vallès, el presidente de SEDEM, el Dr. Joaquín García-Estañ, y la decana de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, la Dra. Esther Calbo.

El encuentro continuará mañana 21 de noviembre con conferencias y talleres sobre la simulación clínica o la incorporación y evaluación de las competencias transversales en el grado de Medicina, entre otros.

El programa completo se puede consultar en este enlace, y los próximos actos previstos durante el curso relacionados con el 20 aniversario del grado en Medicina, en esta web.

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Tenemos un marcado carácter internacional: en nuestros campus conviven personas de más de cien nacionalidades, y entendemos el mundo con una mirada abierta y desde una perspectiva global.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

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