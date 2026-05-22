Expertos en nutrición y salud avalan el consumo de lácteos frente al auge de modas, bulos y fakenews

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(Información remitida por la empresa firmante)

El consumo de lácteos —en el marco de una dieta variada y de estilos de vida saludables— se asocia a beneficios relevantes en salud metabólica, muscular y ósea, de acuerdo con los expertos convocados por la Organización Interprofesional Láctea (InLac) y la Fundación Española de la Nutrición (FEN) en Madrid

Madrid, 22 de mayo de 2026.- La Organización Interprofesional Láctea (InLac) y la Fundación Española de la Nutrición (FEN) han presentado este jueves en Madrid, en un foro informativo con Efe Salud, el 'Libro Blanco de los Lácteos', que representa un hito significativo en el ámbito de la nutrición y la divulgación científica, al ofrecer un compendio exhaustivo y actualizado sobre los lácteos y su papel fundamental en la alimentación y la salud.



La obra, coordinada por Rosaura Leis Trabazo, presidenta de la Fundación Española de la Nutrición (FEN) y prestigiosa catedrática de Pediatría de la Universidad de Santiago, consta de siete módulos, treinta y cinco capítulos (todos ellos en formato DAFO) y la colaboración de más de cincuenta expertos de reconocido prestigio en el mundo científico-académico.



La publicación, que ordena el conocimiento científico disponible de más alto nivel de evidencia sobre leche y derivados, concluye que el consumo de lácteos —en el marco de una dieta variada y de estilos de vida saludables— se asocia a beneficios en salud metabólica, muscular y ósea.



Para Rosaura Leis, los lácteos no se deberían eliminar de la dieta, salvo en personas con necesidades especiales, en cuyo caso precisarían de un adecuado consejo nutricional. La media de consumo recomendada para este tipo de alimentos -precisa- es de tres raciones al día, mientras que un mayor consumo debería corresponder a grupos de personas con mayores necesidades, como son adolescentes, embarazadas, mujeres durante la lactancia, personas de edad avanzada o deportistas.



En el caso de los niños en edad preescolar y escolar, se recomiendan dos o tres raciones a la semana, que se elevan a tres o cuatro en la adolescencia, ha especificado. En los adultos, es de destacar, que el cumplimiento de consumo de lácteos ayuda a cubrir el aporte recomendado de calcio, de potasio, con su importante papel en el control de la tensión arterial, de vitamina A, que preserva las mucosas, la piel y la visión, y de proteínas, que favorece el aumento y conservación de la masa muscular, un beneficio que destacan como importante también en personas ancianas, según añade la doctora Leis.



Asimismo, la doctora Leis ha remarcado el especial interés que tendría aumentar el consumo de lácteos para que la población tenga un buen acceso a una fuente tan importante de nutrientes como magnesio y vitamina B2.



Por su parte, el presidente de InLac, Javier Roza, ha destacado la trascendencia de esta publicación porque "se ha convertido en todo un referente en España para poner en valor, no solo la importancia del sector lácteo para la economía y el empleo, sino también para la nutrición y el cuidado de la salud, en el marco de una dieta variada y equilibrada". Roza también ha defendido la compra de productos lácteos de origen nacional por su profunda contribución a la sostenibilidad social, económica y medioambiental en el medio rural.



El experto en Nutrición y divulgador, Pablo Ojeda, ha remarcado que los lácteos como la leche, el yogur y el queso "son alimentos con un enorme valor nutricional que, muchas veces, se juzgan de forma injusta". "No es lo mismo la energía que aporta un producto con calorías vacías que la que aporta un lácteo natural como proteínas de alta calidad, calcio, vitaminas y, en el caso de los fermentados, de un beneficio claro para la salud digestiva. Los lácteos bien elegidos encajan perfectamente en una alimentación saludable y equilibrada", esgrime.



"En los últimos años se han extendido muchos mitos y bulos alrededor de los lácteos, desde que engordan hasta que es mejor eliminarlos sin motivo médico. La evidencia científica dice justo lo contrario: no hay que excluir alimentos sin razón profesional. La leche, el yogur o el queso no solo no son el problema, sino que forman parte de la solución cuando se habla de nutrición realista, sostenible y basada en ciencia. Comer con cabeza es informarse bien, no dejarse llevar por modas", ha puntualizado el prestigioso experto en Nutrición y divulgador.



Sobre el 'Libro Blanco de los Lácteos'

La evidencia científica disponible respalda una relación beneficiosa entre el consumo de lácteos y la prevención de enfermedades metabólicas. Los estudios muestran una asociación inversa entre la ingesta de lácteos y el riesgo de diabetes tipo 2, así como un efecto protector frente a la obesidad en niños y adolescentes. En población mayor, el consumo de leche y yogur, incluidos los productos bajos en grasa, se vincula con una menor incidencia de síndrome metabólico, una reducción del riesgo cardiovascular y mejores valores de presión arterial.



En el ámbito músculo‑esquelético, el 'Libro Blanco de los Lácteos' subraya el papel clave de las proteínas lácteas. La evidencia indica que su combinación con entrenamiento de fuerza favorece el aumento de la masa muscular, y que ingestas moderadas de proteína láctea pueden contribuir de forma significativa a este objetivo. Además, el consumo regular de lácteos se asocia con una mejor densidad mineral ósea y una reducción del riesgo de osteoporosis y fracturas, con resultados especialmente consistentes en el caso de los lácteos fermentados.

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