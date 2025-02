Ni fecha de caducidad ni enemigo de la gripe; la ciencia desmiente bulos sobre el yogur

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de febrero de 2025.- En la dieta europea, el yogur y los alimentos lácteos juegan un papel fundamental: forman parte de la alimentación diaria de los españoles, ya que se consume en el 95% los hogares, según la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos (AEFY). Además, tal y como afirma la encuesta de 40dB "Nutrición, salud y yogur en todas las etapas de la vida", ocho de cada diez españoles lo consumen frecuentemente.

Y es que el yogur es un alimento con un gran aporte en nutrientes y múltiples aplicaciones. Gracias al proceso de fermentación, cuenta con bacterias beneficiosas para nuestro organismo, es una fuente de macro y micronutrientes esenciales, como el calcio y las vitaminas, siendo un perfecto regulador del microbioma intestinal.

Sin embargo, a lo largo de los años han ido surgiendo bulos y afirmaciones erradas sobre sus propiedades. Pero las guías dietéticas y otros estudios, como los publicados por la National Library of Medicine, lo corroboran: el yogur es un alimento nutricionalmente denso, seguro y fácil de comer.

¿Tienen fecha de caducidad los yogures? ¿Se corresponde esta con la de recomendación de las tapas?

Los yogures tienen fecha de consumo preferente, que, como señala la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), indica hasta qué momento se garantizan las cualidades del yogur, tanto saludables como organolépticas, es decir, que pueden ser percibidas por los sentidos, como el olor y el color.

Las propiedades nutricionales de un yogur pasado de fecha no se modifican, siempre que se conserve en buen estado; sin embargo, los efectos probióticos sí pueden verse alterados, ya que la cantidad de microorganismos del yogur desciende a medida que pasan los días desde su elaboración. Por ello, lo ideal es consumirlos lo más cerca posible de la fecha indicada por el fabricante.

¿Es malo dejar el yogur fuera de la nevera? ¿Pierde propiedades?

El yogur es un producto fresco, elaborado para ser preservado en frío. De esta forma, conserva mejor sus propiedades de seguridad sanitaria hasta la fecha de caducidad indicada por el fabricante, así como sus propiedades nutritivas, su flora probiótica y las propiedades sensoriales que nos hacen disfrutar del yogur.

Así, el yogur puede soportar unas horas fuera de la nevera, pero la degustación no será tan placentera a temperatura ambiente, aunque será igual de saludable. Si se deja fuera de la nevera por tiempos prolongados, se volverá más acido, y hasta es posible que crezcan microorganismos no deseables, por lo que no llegará hasta la fecha de consumo preferente indicada en la tapa.

Para la gente acatarrada, o con mocos, ¿es pernicioso tomar yogures?

No existen estudios científicos que demuestren que el yogur, o cualquier otro alimento lácteo, empeore los síntomas de un resfriado o incremente la producción de mucosidad en las vías respiratorias. De hecho, tienen efectos beneficiosos en el sistema inmunológico, ya que los probióticos ayudan a mantener una microbiota intestinal sana, lo que refuerza la defensa inmunológica del cuerpo, clave para combatir infecciones como los resfriados.

Además, el yogur es una fuente rica de nutrientes esenciales como proteínas, calcio y vitaminas. Durante un resfriado, el cuerpo necesita nutrientes para mantenerse fuerte y recuperarse, por lo que eliminar un alimento nutritivo como el yogur podría ser más perjudicial que beneficioso.

Cuando nos tomamos un yogur, ¿hay que quitar el líquido que viene en el recipiente?

El líquido transparente que aparece cuando se quita la tapa del yogur es el suero, la parte líquida de la leche que se separa de la cuajada. La cantidad de líquido depende del tiempo que dure la fermentación, ya que cuanto más de ese tiempo pase, más suero subirá a la superficie del yogur.

Este suero, formado mayoritariamente por agua, contiene también nutrientes, como el calcio y el potasio, muy beneficiosos para la salud y el crecimiento. Por ello, se recomienda removerlo para mezclarlo de nuevo con el resto de yogur para poder disfrutar de todos los nutrientes que nos aporta este alimento saludable y saciante.

