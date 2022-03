La Federación Española de Surfing otorgará trofeos NFT en el Goanna 2022 junto a LEVERADE

La Federación Española de Surfing y LEVERADE alcanzaron un acuerdo para entregar, por primera vez en la historia del surf, premios en formato NFT (activo digital) a los ganadores de un certamen

La FESurfing da un paso muy importante hacia el futuro de la mano de la tecnología blockchain, que permite la creación de premios en formato digital que reciben directamente los deportistas por sus victorias. Además, será la primera federación de surf en entregar trofeos en formato NFT, un hecho histórico para este deporte.



El evento elegido para esta premiación única y especial, será el campeonato Goanna Pro - conmemorando en esta ocasión los 30 años del torneo -, en Tapia De Casariego (Asturias, España), que se llevará a cabo del 13 al 17 de abril. Sin duda alguna será un evento recordado por la comunidad del Surf, no sólo por la celebración de los 30 años de esta competición, sino también por la incursión del deporte en la tecnología blockchain de la mano de LEVERADE.



El potencial de estos tokens no fungibles (NFTs) es muy elevado y la tecnología en cuestión aporta varias ventajas al aplicarla a los trofeos: certificado de autenticidad grabado en la blockchain (esto permite asegurarte la legitimidad y autenticidad del trofeo acuñado por la federación y la propiedad digital a cada uno de los participantes que lo ganen). También permite generar diseños únicos, capaces de desafiar cualquier ley de la física, siendo la imaginación el único límite. Este plus desde lo visual, genera mucha exposición en los canales digitales y las redes sociales.



¿En qué se benefician los deportistas en todo esto? El deportista ganador podrá llevar consigo este token especial y personalizado en su cartera crypto, aumentando su visibilidad en el mundo digital y su interacción con audiencias más jóvenes, abriendo la puerta a un nuevo canal de ingresos.



LEVERADE cuenta con una trayectoria de 8 años ofreciendo herramientas tecnológicas para profesionalizar y optimizar la gestión diaria de entidades deportivas. Ahora, junto a la FESurfing y otras Federaciones, que se suman día a día, está trazando un puente entre el deporte y la tecnología blockchain. Todavía hay mucho camino por recorrer en el mundo del deporte y su relación con las crypto, pero sin dudas LEVERADE sigue avanzando con un paso firme hacia esta dirección.







