La fiebre por el coleccionismo japonés llega a intu Xanadú con la mayor tienda Gashapon de España

Apertura tienda Gashapon en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- El espacio reúne 388 máquinas oficiales con una referencia coleccionable diferente, convirtiéndose en el catálogo Gashapon más amplio y diverso jamás reunido en España

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de junio de 2026.- La fiebre por el coleccionismo japonés que ha conquistado las principales ciudades del mundo como Tokio, París, Londres o Nueva York aterriza oficialmente en España con la apertura de la Gashapon Bandai Official en intu Xanadú.

Se trata de la mayor tienda de su categoría del país y una de las más grandes de Europa con 388 máquinas oficiales y un catálogo en expansión permanente que ofrecerá una referencia coleccionable única en cada una. Un espacio sin precedentes que sitúa al complejo madrileño en el epicentro nacional de esta experiencia traída directamente desde Japón.

“Gashapon no es solo coleccionismo: es ritual, es sorpresa, es la emoción de no saber qué cápsula va a caer. Queríamos que España tuviera por fin un espacio a la altura de las mejores tiendas de Tokio, y eso es exactamente lo que es Xanadú”, afirman desde Bandai España.

El concepto Gashapon —término onomatopéyico que evoca el sonido de la manivela (‘Gasha’) y la caída de la cápsula (‘Pon’)— nació en Japón en 1977 de la mano de Bandai y se ha convertido en un fenómeno cultural global. Lo que comenzó como un entretenimiento de barrio en Tokio es hoy un mercado de más de 60.000 millones de yenes anuales solo en Japón, con tiendas insignia que reciben millones de visitantes al año.

El local de intu Xanadú nace con vocación de catálogo dinámico: nuevas referencias llegan cada semana directamente desde Japón, sustituyendo series agotadas e incorporando los últimos lanzamientos del mercado nipón antes de que aparezcan en ningún otro punto de venta del país. Esto significa que cada visita a la tienda es distinta a la anterior: el coleccionista que vuelva tras unas semanas encontrará nuevas piezas y series para poder completar su colección.

Las licencias más buscadas del mundo en un mismo espacio

El catálogo de la tienda Gashapon reúne lo mejor del anime y el manga contemporáneo: desde clásicos como Dragon Ball, One Piece, Naruto, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen; fenómenos actuales (Chainsaw Man, Dandadan, Frieren, Spy x Family); iconos universales: Kirby, Pokémon, Sanrio, Studio Ghibli y el Flat Gashapon, una evolución del formato clásico diseñada para papelería, accesorios planos y piezas de diseño, que amplía las posibilidades del coleccionismo más allá de la figura tradicional.

Desde piezas asequibles hasta ediciones limitadas de alta gama difíciles de encontrar fuera de Japón, la tienda de intu Xanadú está pensada para coleccionistas de todos los niveles y todas las edades.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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