Las Fields Medals de 2026 se otorgan a cuatro de los mejores matemáticos del mundo

Fields Medals de 2026 - Simons Foundation

(Información remitida por la empresa firmante)

Este galardón, conocido como el 'Premio Nobel de las matemáticas', reconoce los logros sobresalientes —y el potencial de logros futuros— de matemáticos menores de 40 años

Madrid, 24 de julio.- Durante la ceremonia inaugural celebrada hoy en el International Congress of Mathematicians (ICM) en Filadelfia, la International Mathematical Union (IMU) ha anunciado los ganadores de las Fields Medals de 2026.



Los premios de este año han recaído en cuatro de los mejores matemáticos del mundo: el matemático chino Yu Deng, de la Universidad de Chicago; el matemático estadounidense John Pardon, de la Universidad de Stony Brook en Nueva York; el matemático canadiense Jacob Tsimerman, de la Universidad de Toronto; y el matemático chino Hong Wang, de la Universidad de Nueva York y del Instituto de Altos Estudios Científicos (IHES) de Francia.



La Fields Medals se describe a menudo como el Premio Nobel de las matemáticas debido a su prestigio. Otorgada cada cuatro años a entre dos y cuatro matemáticos menores de 40 años, la medalla reconoce los logros matemáticos sobresalientes en trabajos ya realizados y el potencial para logros futuros.



Cada ganador recibe 15 000 dólares canadienses (aproximadamente 10 600 dólares) y una medalla de oro con la efigie del matemático griego Arquímedes.



"Los cuatro galardonados son un ejemplo de la profundidad, la originalidad y la vitalidad de las matemáticas contemporáneas, y estamos encantados de celebrar sus logros en el International Congress of Mathematicians", afirma Hiraku Nakajima, presidente de la IMU.



Otros premios otorgados

Durante la ceremonia, la IMU también anunció a los ganadores de otros premios destacados en el ámbito de las matemáticas. Las justificaciones completas de estos premios están disponibles en la página web de la IMU.



Shayan Oveis Gharan, de la Universidad de Washington, recibió la Medalla Abacus por sus contribuciones matemáticas a la informática.



Graeme Segal, de la Universidad de Oxford, ganó la Medalla Chern por su destacada trayectoria en el ámbito de las matemáticas.



El Premio Carl Friedrich Gauss fue otorgado a Yurii Nesterov, de la Universidad de Lovaina (Bélgica), por sus contribuciones matemáticas con importantes aplicaciones prácticas.



Hannah Fry, de la Universidad de Cambridge, fue galardonada con el Premio Leelavati por su labor de divulgación.



Acerca de los galardonados con las Fields Medals



Yu Deng

Deng fue galardonado "por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales, incluida la derivación rigurosa de la ecuación de Boltzmann a partir de la dinámica de esferas duras para gases enrarecidos, la derivación de ecuaciones cinéticas de onda a partir de sistemas dispersivos no lineales y los enfoques probabilísticos de la dinámica de Schrödinger no lineal".



Derivó una de las ecuaciones más fundamentales de la teoría cinética y la dinámica de fluidos —la ecuación de Boltzmann— a partir de las matemáticas de las esferas duras en colisión. Su trabajo supone un gran avance en la búsqueda, que ya dura siglos, de matemáticos y físicos por derivar las leyes básicas de la física a partir de los primeros principios —uno de los famosos 23 problemas planteados por el matemático David Hilbert en el Congreso Internacional de Matemáticos (ICM) de 1900—.



John Pardon

Pardon fue galardonado por "sus logros en geometría simpléctica, incluidos nuevos enfoques sobre los ciclos fundamentales virtuales, las categorías de Fukaya de variedades de Liouville y el recuento de curvas holomórficas, así como por sus contribuciones a otras áreas de la geometría y la topología, entre ellas las acciones de grupos sobre variedades tridimensionales y la teoría de nudos".



Pardon determinó cómo contar curvas en formas específicas en el campo de la geometría simpléctica, demostrando la conjetura MNOP, de veinte años de antigüedad, que postulaba que dos formas diferentes de contar curvas eran, de hecho, la misma. Se cree que esas formas específicas, denominadas variedades tridimensionales de Calabi-Yau, modelan nuestro universo en la teoría de supercuerdas. El trabajo de Pardon tiene implicaciones para la teoría de la representación, la topología simpléctica y la física cuántica.



Jacob Tsimerman

Tsimerman fue galardonado "por su contribución a la amplia ampliación del alcance de las técnicas o-minimales en el ámbito de la aritmética y la geometría algebraica compleja, incluida la demostración de la conjetura de Griffiths sobre la algebraicidad de las imágenes de las aplicaciones de período".



Comenzó abordando grandes problemas de la teoría de números, utilizando la geometría algebraica para observar cómo las formas podían revelar propiedades de los números. Posteriormente, introdujo en la geometría algebraica un concepto conocido como 'o-minimalidad' —un marco lógico utilizado para 'domesticar' estructuras matemáticas caóticas—, procedente de uno de los campos más abstractos de las matemáticas, la teoría de modelos, con resultados notables. En particular, sus resultados están profundamente relacionados con la conjetura de Hodge, uno de los siete famosos problemas del Premio del Milenio, dotados con un millón de dólares.



Hong Wang

Wang fue galardonada "por su trabajo en análisis armónico y teoría de la medida geométrica, incluidas las aplicaciones de técnicas multiescala y de desacoplamiento a la conjetura de suavizado local para la ecuación de onda plana, así como por importantes avances en la restricción de Fourier, los conjuntos de distancia de Falconer, los conjuntos de Furstenberg en el plano y el problema de Kakeya en tres dimensiones".



Wang demostró la versión tridimensional de un problema centenario que es sencillo de explicar, pero difícil de resolver: ¿Cuánto espacio se necesita para girar una aguja de tal forma que apunte en todas las direcciones? En dos dimensiones, se puede deslizar y girar ingeniosamente una aguja en un área minúscula, pero un problema relacionado de Kakeya en tres dimensiones resultó mucho más difícil. La resolución de este problema ha abierto la puerta a una gran cantidad de teoremas y conjeturas en análisis armónico, ecuaciones diferenciales parciales, teoría de la medida geométrica y otros campos. El problema sigue sin resolverse para cuatro o más dimensiones.



Información adicional

La Simons Foundation, en colaboración con la IMU, ha creado unos vídeos en los que aparecen cada uno de los galardonados de este año. Estos vídeos, que se pueden incrustar, pueden verse en YouTube.



Acerca del International Congress of Mathematicians

El ICM es el congreso más importante y prestigioso de la comunidad matemática, organizado cada cuatro años por la IMU. El congreso de 2026, que se celebrará del 23 al 30 de julio en Filadelfia, contará con cientos de ponencias invitadas, mesas redondas y presentaciones sobre los últimos avances en el ámbito de las matemáticas.



El congreso de este año cuenta con el apoyo de la American Mathematical Society y la Simons Foundation, y supone el primer ICM celebrado en Estados Unidos desde 1986.



Acerca de la International Mathematical Union

Fundada en 1920, la IMU agrupa a más de 80 países miembros, representados a través de sus sociedades y academias matemáticas nacionales. De forma conjunta y a través de sus miembros, la IMU fomenta la colaboración global y apoya el desarrollo de las matemáticas en todas las regiones del mundo.



Acerca de la American Mathematical Society

Fundada en 1888 para impulsar la investigación y el estudio de las matemáticas, la American Mathematical Society cumple su misión a través de programas y servicios que promueven la investigación matemática y sus aplicaciones, refuerzan la enseñanza de las matemáticas y fomentan la concienciación y el aprecio por las matemáticas y sus conexiones con otras disciplinas y con la vida cotidiana.



Acerca de la Simons Foundation

La Simons Foundation es una fundación privada con sede en la ciudad de Nueva York cuya misión es ampliar las fronteras de la investigación en matemáticas y ciencias básicas. Fundada en 1994 por Jim y Marilyn Simons, la fundación apoya la ciencia transformadora mediante la concesión de subvenciones, la investigación propia y la participación pública. La Simons Foundation concede subvenciones en los ámbitos de la ciencia del autismo y la neurociencia; las ciencias de la vida; las matemáticas y las ciencias físicas; y la ciencia, la sociedad y la cultura. La división de investigación propia de la fundación, el Instituto Flatiron, desarrolla y aplica métodos computacionales para impulsar la investigación científica básica.







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