Fiona Dorado estrena 'Revelada', una invitación a mirarse de verdad en una época de filtros y apariencias - Fiona Brand

(Información remitida por la empresa firmante)

La fotógrafa y directora creativa Fiona Dorado firma una obra que utiliza su propia experiencia de reinvención personal a los 53 años para cuestionar la presión emocional de la sociedad contemporánea

Madrid, 8 de junio de 2026.- En un entorno social cada vez más condicionado por la inmediatez digital, los retoques algorítmicos y las identidades prefabricadas, la necesidad de encontrar espacios de autenticidad se ha vuelto prioritaria. Bajo esta premisa surge el reciente lanzamiento editorial de la fotógrafa y especialista en comunicación estratégica Fiona Dorado, creadora de Fiona Brand.

La obra, titulada Revelada. La belleza de aprender a mirarte distinto, se distancia de los manuales convencionales de autoayuda para ofrecer un testimonio íntimo sobre la reconstrucción personal, el amor propio y la búsqueda de la identidad auténtica.

El arte de reconstruirse ante la adversidad

El proyecto editorial no se plantea como un ejercicio de victimismo, sino como una respuesta creativa ante la adversidad. Aunque la idea del libro llevaba años acompañando a la autora, fue una pausa forzosa en su actividad profesional, provocada por una grave fractura trimaleolar en el tobillo izquierdo, la que le brindó el tiempo y el espacio necesarios para escribirlo.

Ese periodo de inmovilidad se transformó en una oportunidad para ordenar emociones, reinterpretar su trayectoria vital y dar forma a una historia que llevaba mucho tiempo esperando ser contada. El resultado demuestra cómo una situación difícil puede convertirse en el impulso definitivo para transformar una circunstancia adversa en una oportunidad de crecimiento.

Reinvención y segundas oportunidades a los 53 años

La trayectoria de la autora aporta un valor diferencial al relato. Tras ocupar puestos de alta dirección en distintos sectores, Fiona Dorado decidió dar un giro radical a su vida profesional a los 53 años, demostrando que las segundas oportunidades son posibles en cualquier etapa de la vida.

Desde entonces, su actividad combina la fotografía, la dirección artística y la comunicación estratégica. Esta experiencia le permite conectar de forma directa con mujeres que han vivido procesos de desconexión personal o que buscan recuperar su voz en un entorno profesional que, con frecuencia, invisibiliza la madurez.

Vivimos rodeados de filtros y cada vez más necesitados de verdad. No es lo que nos pasa, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. La fotografía me enseñó a mirarme distinto, y la autenticidad es la forma más radical de libertad, explica la autora.

La fotografía como espejo de la identidad real

A lo largo de sus páginas, el lenguaje visual actúa como una metáfora constante sobre la construcción de la identidad. El título del libro juega con una doble lectura: por un lado, alude al acto de rebelarse frente a los condicionamientos externos; por otro, al proceso fotográfico de revelar una imagen latente, sacándola a la luz para mostrar su verdadera esencia.

Frente a la presión estética y emocional de nuestro tiempo, el lema profesional de la autora, La magia está en la mirada, se consolida en esta obra como una invitación a observarse con más amor, honestidad y compasión.

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