La firma navarra de calzado RKS inaugura en Vallsur una nueva tienda de 250 metros cuadrados

El centro comercial vallisoletano continúa ampliando su oferta comercial con la llegada de la firma multimarca y una variada selección de calzado y textil para mujer, hombre y niños

Valladolid, 15 de septiembre de 2025.- Vallsur continúa ampliando su oferta comercial con la llegada de RKS, la firma multimarca navarra de calzado y moda que ha inaugurado un nuevo establecimiento de 250 metros cuadrados en el centro comercial vallisoletano.

La amplia tienda cuenta con una variada selección de calzado y textil para mujer, hombre y niños, incorporando las últimas colecciones de reconocidas marcas nacionales e internacionales como Guess, Hoff, Napapijri, Tommy Hilfiger o Michael Kors.

Con esta apertura, RKS alcanza las cinco tiendas en Castilla y León y dos en Valladolid, consolidando así su presencia en la comunidad. A nivel nacional, la compañía fundada en Pamplona en 2009 y especializada en la gestión de tiendas multimarca de calzado, supera ya el centenar de puntos de venta físicos.

Con estas nuevas incorporaciones, Vallsur continúa avanzando en su proyecto de remodelación, en el que en los últimos meses se han sumado firmas de referencia e introducido novedades exclusivas. Entre los hitos más recientes destacan la inauguración de la tienda Álvaro Moreno más grande de Castilla y León, la llegada de la tienda Fifty del grupo Tendam, la incorporación de la cadena ALE-HOP y de la Tienda Oficial del Real Valladolid Club de Fútbol, así como la apertura de La Casa del Libro y la próxima llegada de la tienda multimarca de moda Astoria.

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

