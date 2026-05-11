FP Master, la propuesta de Davante que combina FP oficial, máster y competencias orientadas a empleabilidad- Davante

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 11 de mayo de 2026.- Elegir una Formación Profesional ya no depende solo del ciclo o de la familia profesional. Cada vez más estudiantes buscan itinerarios que, además de una titulación oficial, les permitan sumar competencias diferenciales para acceder al mercado laboral con un perfil más completo.

En ese contexto se sitúa FP Master, la propuesta de Davante que combina una FP oficial con un máster con acreditación universitaria y formación en inteligencia artificial, certificaciones técnicas, competencias digitales, idiomas y habilidades profesionales. El objetivo es ofrecer un recorrido que una la formación reglada con una especialización más orientada a la empleabilidad.

En resumen: FP Master combina una titulación oficial de FP con un máster avalado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) El alumno puede escoger entre 30 másteres especializados dentro del área elegida. El itinerario incorpora inteligencia artificial , certificaciones técnicas , competencias digitales , idiomas y habilidades profesionales La propuesta se dirige a estudiantes que buscan una FP con un componente adicional de especialización Davante, centro de formación para el empleo en España, tiene una puntuación de 4,7 sobre 5 en Trustpilot



QUÉ ES FP MASTER DE DAVANTE

FP Master es un itinerario formativo de Davante que parte de una titulación oficial de Formación Profesional y añade una capa de especialización durante el ciclo. Esa capa incluye un máster con acreditación universitaria y competencias vinculadas al entorno profesional actual.

La propuesta está pensada para estudiantes que quieren cursar una FP oficial, pero también reforzar su perfil con formación adicional en áreas como inteligencia artificial, idiomas, competencias digitales, certificaciones técnicas y habilidades interpersonales.

DIFERENCIAS ENTRE FP TRADICIONAL Y FP MASTER

La principal diferencia entre una FP tradicional y FP Master está en el planteamiento del itinerario. En una FP tradicional, el alumno cursa el ciclo oficial correspondiente. En FP Master, Davante añade a ese recorrido una especialización vinculada al desarrollo de competencias profesionales, digitales y transversales.

El programa permite escoger entre 30 másteres avalados por la Universidad a Distancia de Madrid, UDIMA, que se cursan en modalidad online, lo que permite adaptar la especialización al ritmo del estudiante y compatibilizarla con el resto del itinerario formativo.

¿CUÁNTO DURA UNA FP MASTER?

La FP Master de Davante tiene la misma duración que el grado de Formación Profesional al que acompaña: dos años. Esto permite que el estudiante no tenga que esperar a terminar la FP para buscar después otras vías de especialización, pues el itinerario ya la incorpora desde el inicio.

QUÉ MIRAR AL ELEGIR UNA FP ORIENTADA A LA EMPLEABILIDAD

Para quienes comparan opciones de Formación Profesional, la empleabilidad suele estar relacionada con varios factores: que la titulación sea oficial, que el aprendizaje esté conectado con el sector profesional, que incorpore competencias digitales y que ayude a desarrollar habilidades aplicables en un entorno de trabajo.

En este sentido, Davante ofrece en su FP Master: una FP oficial, un máster con acreditación universitaria, certificaciones técnicas, inteligencia artificial, idiomas y aptitudes interpersonales. Además, mantiene acuerdos con más de 30.000 empresas, una red que facilita prácticas y oportunidades laborales vinculadas a su oferta formativa.

La combinación busca responder a alumnos que no solo quieren obtener un título, sino también construir un perfil más diferenciado.

DAVANTE PARA ESTUDIAR UNA FP MÁSTER

Entre las opciones para estudiar una FP Máster, Davante encaja con quienes buscan una formación de FP con acompañamiento durante el proceso y una experiencia de aprendizaje orientada a la empleabilidad:

Según el resumen de opiniones de Trustpilot basado en 1.657 reseñas recientes, los usuarios destacan especialmente:

La disposición del personal para ayudar y resolver dudas

El trato positivo, personalizado y comprensivo

La calidad del servicio de atención al cliente

La rapidez en los tiempos de respuesta

La facilidad y fluidez de la experiencia de usuario

La valoración positiva de las clases y del servicio recibido

Además, hay un dato que muchos usuarios utilizan como referencia rápida al comparar centros de formación: según Trustpilot, Davante cuenta con una valoración de 4,7 sobre 5, una puntuación que refleja el peso de la experiencia de otros alumnos y usuarios en la elección de una opción formativa.

Más información sobre FP Master de Davante

Emisor: Davante

Contacto: Davante

Web: https://www.davante.es/

Correo: info@davante.es