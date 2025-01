Las frutas exóticas de Ecuador protagonistas en Madrid Fusión de la mano de Next Ecuador

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante los tres días del evento, el stand de Next Ecuador se convertirá en el punto de encuentro para conocer innovadoras técnicas gastronómicas y recetas para fusionar los productos ecuatorianos con platos de referencia de la gastronomía española. El cocinero y propietario del restaurante Ayawaskha fue reconocido con un Solete Repsol por su propuesta que indaga en las raíces y los sabores de Ecuador, respetando el origen de los productos y el trabajo de los productores locales

Madrid, 23 de enero de 2025.- Las frutas exóticas de Ecuador serán las protagonistas en el evento gastronómico Madrid Fusión, que tendrá lugar en Madrid entre el 27 y el 29 de enero, de la mano del chef Miguel Angel Méndez. Propietario del restaurante ecuatoriano Ayawaskha, Méndez, fusionará los sabores de Ecuador con diversas propuestas de la cocina tradicional española en una diversa y completa agenda de actividades gastronómicas que tendrán lugar en el stand 1E25D de NEXT Ecuador, un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional.



Durante los tres días de Madrid Fusión, Miguel Angel Méndez estará acompañado de cocineros, hosteleros, bartenders y chefs ecuatorianos como Ricardo Chanchay del restaurante Casa Ecuador, Bryan Guayanlema del restaurante Chakana, Martha Sisa del restaurante Doña Martitha, Nancy Paredes de restaurante El bongo de Nancy, Joel Calle de restaurante La Randimpa, Eloy Mera del restaurante El Ñaño, Christian Yautibug y Chef Carmen Chisaguano de restaurante Mitad del Mundo, Luis Pizarro y Rosita León bartenders de Last Drink, Joel Crespo bartender de Caracortada, Daniel Uyana, Luis Sequera y Antonio Lezama del restaurante Mammacoffee, Gabriel Zambrano y chef de Hermelina Fernández del restaurante El Manaba, Bryan Guayanlema del restaurante Chakana, Fran Maldonado de restaurante Tilín Tilín y Juan Lanche del restaurante El Socio.



Todos ellos forman parte de un movimiento cultural y culinario impulsando, desde sus establecimientos en toda España, una propuesta que transmite desde el origen la cultura y el legado gastronómico ecuatoriano y su fusión con la gastronomía española y mediterránea.



Los visitantes al stand de Next Ecuador podrán disfrutar de degustaciones exclusivas y asistir a talleres donde descubrir la riqueza, los sabores y texturas de estas frutas, tanto al natural, como en las sorprendentes e innovadoras elaboraciones de dichos cocineros.



La pitahaya amarilla de Palora, el orito, la granadilla, el aguacate Hass, la mora de Castilla y el plátano macho ecuatoriano, serán algunas de las frutas protagonistas de sus creaciones entre las que destacan propuestas como el tradicional gazpachuelo malagueño preparado en emulsión con base de aguacate Hass ecuatoriano, jamón ibérico en texturas, huevo a baja temperatura, brócoli frito y polvo de plátano macho ecuatoriano.



Para Miguel Angel Méndez, asistir a Madrid Fusión como embajador de la iniciativa impulsada por Next Ecuador "es una oportunidad única para compartir con los profesionales de la hostelería en España, la versatilidad, la calidad, los sabores únicos de las frutas exóticas y los productos ecuatorianos y acercarles técnicas y recetas que puedan integrar fácilmente en platos que son muy representativos de la gastronomía tradicional española".



A través de esta iniciativa, NEXT Ecuador busca promover la exportación de frutas no tradicionales del país sudamericano. Cultivadas por pequeños productores locales, bajo estrictos estándares de calidad y sostenibilidad, estas frutas destacan por poseer propiedades organolépticas y ser versátiles en la cocina.



Miguel Ángel Méndez es uno de los principales embajadores de la gastronomía ecuatoriana en España, comprometido con rescatar y modernizar los sabores de su tierra natal. Desde su restaurante Ayawaskha, Méndez ha conquistado a críticos y comensales con su propuesta culinaria, que mezcla tradición y vanguardia. Méndez lleva los sabores de Ecuador a escenarios internacionales, siempre con la misión de compartir la riqueza cultural y gastronómica de su país.



Acceder al siguiente enlace para consultar todas las demostraciones y degustaciones previstas durante Madrid Fusión: Completar con enlace a flyer con agenda completa de degustaciones: AGENDA NEXT ECUADOR MF.pdf



Sobre Next Ecuador

NEXT Ecuador es un proyecto financiado por la Unión Europea y ejecutado por el Centro de Comercio Internacional, dependiente de la Organización Mundial del Comercio. Su objetivo es impulsar las exportaciones de frutas no tradicionales ecuatorianas en los mercados internacionales, con énfasis en la Unión Europea, bajo criterios de inclusión, cooperación y sostenibilidad. Busca impulsar el éxito comercial de los pequeños productores, a través de recursos formativos, asesoramiento y alianzas estratégicas con las principales empresas y asociaciones agrícolas de Ecuador. En la actualidad, esta iniciativa ha beneficiado de forma directa a más de 940 pequeños productores y a 6.000 personas de manera indirecta.







Contacto

Nombre contacto: Jorge San Antonio

Descripción contacto: CORPORACION COMUNICACION IBEROAMERICANA

Teléfono de contacto: 91 575 7121