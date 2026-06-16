Fundación ASISPA y FIEC forman voluntarios para acompañar el final de la vida

El programa del FIEC, coordinado por Enric Benito - ASISPA

(Información remitida por la empresa firmante)

Caminando juntos: la iniciativa de Fundación ASISPA y el FIEC (Foro Ibero Americano de Espiritualidad) coordinada por el Dr. Enric Benito para sensibilizar a la ciudadanía en el acompañamiento al final de la vida concluye con éxito su primera edición

Madrid, 16 de junio de 2026.- Plataforma Caronte de Fundación ASISPA, en colaboración con el Foro Iberoamericano de Espiritualidad Clínica (FIEC), ha culminado con éxito la primera edición de 'Caminando juntos'. Esta acción formativa y de concienciación social, dirigida por el doctor Enric Benito —médico oncólogo y referente en cuidados paliativos—, concluyó el pasado último fin de semana de mayo con un módulo residencial de carácter presencial.



El programa nace del firme compromiso de Fundación ASISPA y Enric Benito por promover una sensibilización ciudadana real ante el final de la vida. Ante el envejecimiento de la población y el aumento de la soledad no deseada, la iniciativa busca crear redes comunitarias que humanicen el cuidado y atiendan la dimensión emocional y espiritual del ser humano.



La magnitud de este reto social queda patente en las cifras actuales: cada año, cerca de 300.000 personas reciben en España un diagnóstico de final de vida. Esta realidad evidencia la urgente necesidad de contar con un tejido social preparado para ofrecer este tipo de acompañamiento integral, garantizando que el proceso de morir se transite con la mayor dignidad y apoyo posibles.



Una estructura orientada al ser esencial espiritual

A lo largo de tres meses, la formación ha combinado sesiones presenciales, encuentros virtuales y un intenso trabajo personal estructurado en cuatro bloques académicos:



• Módulo I: El encuentro con lo humano. La espiritualidad.



• Módulo II: El ser humano ante la experiencia de sufrimiento.



• Módulo III: Acompañamiento espiritual en el voluntariado.



• Módulo IV: Caminando juntos. El voluntariado como experiencia espiritual.



La propuesta pedagógica se ha desarrollado bajo dos premisas fundamentales. La primera se centra en la introspección y el autoconocimiento del propio voluntario, ayudándole a integrar su esencia espiritual y a asumir la finitud humana para evitar añadir sufrimiento innecesario al dolor. La segunda premisa incide directamente en la metodología del acompañamiento a través de cuatro momentos clave: el encuentro (basado en la hospitalidad), la relación (sostenida en la presencia), el vínculo (definido por la compasión y la simetría moral) y la despedida (afrontada desde la serenidad y la honestidad).



Un cierre vivencial: tejiendo redes para humanizar la muerte

El último fin de semana de mayo sirvió para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante el curso. En el encuentro residencial se realizaron dinámicas orientadas a experimentar, de forma respetuosa, el desprendimiento de roles, bienes materiales y vínculos personales.



El voluntariado de la Plataforma Caronte participó además en ejercicios de rol para acercarse a la realidad de los pacientes paliativos y en actividades como la biodanza y el canto colectivo. El equipo docente acompañó un proceso que las participantes califican como transformador.



Con la finalización de 'Caminando juntos', Fundación ASISPA reafirma su compromiso con una atención centrada en la dignidad de la persona. Tras el éxito de esta primera edición, en septiembre se presentará oficialmente el programa en Madrid y se abrirá la inscripción para nuevas convocatorias.

Contacto

Nombre contacto: Ana Adame

Descripción contacto: Directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de ASISPA y Directora general de la Fundación ASISPA

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