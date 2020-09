"El Gato de Schrödinger problema resuelto", el libro de S. Sánchez, ya en eBooK y en papel en Amazon.es

Encontrar la solución al experimento del gato de Schrödinger sería de gran ayuda para la mecánica cuántica. Por ese motivo, el autor explora en su nuevo libro la famosa paradoja del Gato de Schrödinger y ofrece una solución al dilema basada en las ideas de Einstein

Todo posee su propio movimiento y tiempo excepto lo que está quieto, según dijo Einstein en el ejemplo de la luz, el tren y los observadores de la Teoría de la Relatividad Especial. Esta afirmación gira en torno a la idea de que incluso lo que está quieto se mueve.

“El Gato de Schrödinger problema resuelto” es el nuevo libro de Salvador Sánchez, en el que habla de la famosa paradoja y explora sus soluciones basándose en la afamada teoría de la relatividad de Albert Einstein.

Además, el autor también dedica unas páginas a explorar la idea de la teletransportación como realidad futura, también basada en la relatividad especial y general.

“Si todo es movimiento y tiempo todo posee un espacio con su propio movimiento y tiempo, todo posee su propia identidad. Nada puede estar en dos sitios a la vez porque cada sitio posee su propio movimiento, tiempo e identidad propia. Entonces, no existen esas superposiciones ni esos 50% de probabilidades en el que el gato del experimento de Schrödinger esté vivo o muerto a la misma vez, ya que cada partícula es movimiento, tiempo e identidad propia”, explica Sánchez en su novela.

Partiendo de esta base, cualquier superposición de cualquier partícula no podrá ser la misma partícula en dos o más sitios a la vez, solo podrán ser copias de partículas. El autor llega a la conclusión, además, de que el presente no puede existir, ya que, si todo se mueve sin cesar, dos existencias no pueden estar en el mismo sitio.

La paradoja del Gato de Schrödinger consiste en una caja opaca en la que se encuentra un gato, un vial de veneno y una partícula que tiene un 50% de posibilidades de activarse, rompiendo el cristal del veneno y matando al gato.

Para el autor, envenenar al gato y evitar su envenenamiento se pueden producir millones de veces a la misma vez, pero que el gato esté vivo o muerto a la vez no se puede producir. La teoría de Salvador Sánchez concluye con la afirmación de que el gato puede estar muerto porque no puede estar vivo si está muerto, pero sí que puede estar muerto si está vivo.

