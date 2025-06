Ginebra acogerá el World of Coffee y reunirá miles de profesionales y entusiastas del café de especialidad

Ginebra acogerá el World of Coffee - World of Coffee

Del 26 al 28 de junio de 2025, Palexpo SA será el punto de encuentro de la industria global del café, con una feria que incluye campeonatos mundiales, talleres, conferencias y oportunidades de networking

Ginebra, 23 de junio de 2025.-

La Specialty Coffee Association (SCA) se complace en dar la bienvenida a la comunidad mundial del café al World of Coffee Geneva, que se celebrará del 26 al 28 de junio de 2025 en Palexpo SA.



Como principal feria internacional del sector en Europa, el evento de este año ofrece un programa dinámico lleno de talleres inspiradores, prestigiosas competiciones globales y experiencias diseñadas para formar, conectar y motivar a los profesionales del café de todo el mundo.



"Estamos encantados de recibir a la comunidad global del café en Ginebra, uno de los países europeos más activos en la cadena de valor del café de especialidad", afirmó Yannis Apostolopoulos, CEO de la Specialty Coffee Association.



"Ginebra es la ciudad anfitriona ideal para reunir a líderes del sector, emprendedores y amantes del café. Esperamos tres días inolvidables de aprendizaje, colaboración y celebración", ha añadido.



Entre los principales atractivos de esta edición destaca la CEO Roundtable, una mesa redonda de 75 minutos moderada por la Dra. Krisztina Szalai (Swiss Coffee Trade Association) y el propio Apostolopoulos. El debate, que se celebrará el viernes 27 de junio a las 10:30 h, abordará los retos y oportunidades emergentes del sector, desde el cambio climático y la volatilidad de precios hasta las nuevas exigencias regulatorias.



Competiciones mundiales en el escenario principal

El evento incluirá cuatro campeonatos mundiales de café:



• World Latte Art Championship: Baristas compiten con diseños artísticos en leche en distintas rondas, incluyendo una nueva experiencia interactiva "Art Bar".



• World Coffee in Good Spirits Championship: Donde el café se fusiona con la coctelería. Los participantes elaborarán cócteles con café, tanto calientes como fríos.



• World Cup Tasters Championship: Prueba de velocidad y precisión sensorial en la identificación de cafés mediante técnicas de cata.



• Cezve/Ibrik Championship: Competencia que rinde homenaje a los métodos tradicionales de preparación del café del Este de Europa, Oriente Medio y el Norte de África.



Reconocimientos y premios



• Coffee Design Awards: Premios a la excelencia en diseño de marca, envase y espacios comerciales en el café de especialidad.



• Best New Product Awards: Innovaciones destacadas en accesorios, equipamiento y productos del sector. Los asistentes podrán votar y conocer los finalistas tanto en la feria como en línea.



Formación y experiencias interactivas



• Más de 20 conferencias gratuitas y 20 talleres prácticos sobre sostenibilidad, ciencia, liderazgo y negocio.



• Cupping Rooms: Catas organizadas por productores, importadores y exportadores.



• Roaster Villages: Espacios para descubrir tostadores emergentes y mezclas únicas.



• SCA Community Lounge: Centro de información sobre programas educativos, membresía y recursos de la SCA.



• Sesiones informativas Q: Información diaria sobre la evolución del programa Q-grader.



Espacios para negocios y networking



• Coffee Business Lounge: Zona exclusiva para reuniones entre compradores, expositores y colaboradores.



• Green Coffee Connect: Charlas centradas en la cadena de suministro del café verde.



• CEO Roundtable: Ya mencionada, el viernes 27 de junio a las 10:30 h.



Patrocinadores principales



• Host Sponsor: BWT water+more



• Platinum Sponsor: Barista Attitude



• Diamond Sponsor: Nestlé Professional



• Gold Sponsor: Alpro



• País invitado: Café de Colombia, con activaciones culturales y una cafetería pop-up exclusiva.



El registro ya está disponible en www.worldofcoffee.org, con descuentos especiales para miembros de la SCA. Hay disponibles pases de 1 día y 3 días para facilitar el acceso al evento.



Sobre la Specialty Coffee Association (SCA)

La SCA es la mayor asociación mundial del café, dedicada a promover el café de especialidad y a construir una industria más próspera, equitativa y sostenible. A través de eventos, formación, investigación y colaboración, la SCA conecta una red global comprometida con mejorar el café para todos. Más información en www.sca.coffee o en redes sociales como @specialtycoffeeassociation.



Emisor: Specialty Coffee Association.

