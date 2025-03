El Gran Premio Femenino de la FIDE, patrocinado por Freedom24, se celebrará en Nicosia

(Información remitida por la empresa firmante)

Este evento lleva la serie de torneos a un idílico enclave mediterráneo donde diez de las mejores jugadoras del mundo se reunirán para luchar no solo por los premios, sino también por los puntos críticos del Gran Premio que determinarán la clasificación para el próximo Torneo de Candidatas Femenino de la FIDE

Barcelona, 6 de marzo de 2025.- La cuarta etapa del Gran Premio Femenino de la FIDE 2024-25 se celebrará en Nicosia, Chipre, del 14 al 25 de marzo, bajo los auspicios de la Federación Internacional de Ajedrez y la Federación Chipriota de Ajedrez. Este evento lleva la serie de torneos al idílico escenario mediterráneo, donde diez de las mejores jugadoras del mundo se reunirán en la capital para luchar no solo por los premios, sino también por los puntos críticos del Gran Premio que determinarán la clasificación para el próximo Torneo de Candidatas Femenino de la FIDE.



La serie Grand Prix cuenta con 20 jugadoras, cada una de las cuales participa en tres de los seis torneos. Cada evento es un round-robin de 10 jugadoras, en el que las participantes ganan puntos en función de su clasificación final. La ganadora de la serie se determina por el total de puntos acumulados en los tres torneos jugados.



Premio acumulado: €80.000 en cada etapa, además de un extra de €120 000 que se reparten entre las 10 mejores ajedrecistas en la clasificación general.



Calificación: las dos mejores ajedrecistas de la serie tendrán derecho a participar en el Torneo de Candidatas FIDE 2026.



El evento cuenta con una alineación estelar, que incluye a Aleksandra Goryachkina lidera la clasificación del Grand Prix tras ganar consecutivamente la segunda y tercera mangas en Shymkent y Mónaco. A ella se unen las estrellas indias Harika Dronavalli y Divya Deshmukh, y las célebres hermanas Muzychuk, Anna y Mariya. También competirán la ex campeona de Europa Nana Dzagnidze, la número 1 alemana Elisabeth Paehtz, la mejor jugadora de Grecia Stavroula Tsolakidou, y las recién llegadas esta temporada, Zhu Jiner y Olga Badelka, que sustituyen a Lei Tingjie y Regina Theissl-Pokorna en la serie.



Después de tres de las cuatro etapas disputadas, Aleksandra Goryachkina lidera la clasificación del Gran Premio tras haberse asegurado el primer puesto tanto en la etapa de Shymkent como en la de Mónaco. Esta es su última oportunidad de acumular puntos.



El Presidente de la FIDE, Arkady Dvorkovich, subraya la importancia de la serie del Grand Prix para el avance del ajedrez femenino, declarando: "Este torneo no solo muestra el excepcional talento de la élite femenina en el ajedrez, sino que también refuerza nuestro compromiso de promover el ajedrez a nivel mundial", añadiendo además que "la creación de una fuerte comunidad ajedrecística femenina es muy importante para que podamos seguir persiguiendo nuestros objetivos y representando los intereses de las mujeres en el ajedrez. Estamos deseando presenciar ajedrez de alto nivel en Chipre".



Timur Turlov, CEO de Freedom Holding Corp., expresa su apoyo al evento, afirmando: "Valoramos el ajedrez no solo por su profundidad intelectual y su versatilidad, sino también por la oportunidad que ofrece a todos de mostrar su fuerza en el tablero, independientemente del sexo y la edad. Hoy en día, las mujeres se declaran cada vez más seguras y brillantes en el mundo del ajedrez, demostrando una fuerza de voluntad, un pensamiento estratégico y una fuerza de carácter excepcionales. Rompen estereotipos y demuestran que el ajedrez es un espacio único para la autoexpresión. Freedom Holding Corp., como uno de los mayores patrocinadores del movimiento ajedrecístico, se enorgullece de apoyar esta tendencia inspiradora. Creemos en el poder de la habilidad femenina y seguiremos con interés la cuarta etapa del Gran Premio Mundial".



Evgenii Tiapkin, Director Ejecutivo de Freedom24, reafirma el compromiso de la empresa con la promoción del ajedrez en Chipre, declarando: "En vísperas de la cuarta etapa del Gran Premio Femenino de la FIDE en Nicosia, con el apoyo de Freedom24 reafirmamos nuestro compromiso con la promoción del ajedrez en Chipre a través de nuestra asociación con la Federación de Ajedrez de Chipre. El ajedrez cultiva el pensamiento estratégico y la resiliencia, cualidades de incalculable valor tanto en el deporte como en la vida. Como parte de nuestro compromiso a largo plazo, me complace anunciar la próxima apertura de la Freedom Chess Academy en Limassol, destinada a formar futuros campeones y promover el juego en las comunidades locales".



Criton Tornaritis, Presidente de la Federación Chipriota de Ajedrez, destaca la importancia de acoger el torneo en Chipre: "Estamos orgullosos de que Chipre se esté convirtiendo en un destino clave para acontecimientos ajedrecísticos de talla mundial. La sólida colaboración entre la FIDE, la Federación Chipriota de Ajedrez y nuestros socios de Freedom24 está abriendo el camino a una nueva era de desarrollo del ajedrez en el país. Esta colaboración no solo trae torneos de alto nivel a Chipre, sino que también fomenta nuevas oportunidades para los jugadores y la comunidad ajedrecística en general. Esperamos aprovechar este éxito y seguir ampliando nuestras iniciativas".



El torneo en Chipre reunirá a las mejores ajedrecistas del mundo, en disputa por el título y una plaza en el Torneo de Candidatas Femenino de la FIDE 2026. Más información y actualizaciones en el sitio web oficial.





