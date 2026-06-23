Gregorio Marañón, reelegido presidente de la Fundación Ortega-Marañón

Gregorio Marañón (en el centro) acompañado por Lucía Sala y Antonio Sánchez Montero - FUNDACIÓN ORTEGA-MARAÑÓN

(Información remitida por la empresa firmante)

El Patronato respalda por unanimidad un nuevo mandato que estará centrado en el crecimiento cultural y educativo de la institución

Madrid, 23 de junio de 2026.

Madrid, 23 de junio de 2026. El Patronato de la Fundación Ortega-Marañón ha acordado la reelección por cinco años de Gregorio Marañón como presidente de la institución. La decisión respalda el proyecto iniciado durante su primer mandato y refuerza el papel de la Fundación como espacio de pensamiento, conocimiento, cultura y diálogo al servicio de la sociedad.

La reelección expresa el apoyo del Patronato a una nueva etapa basada en los avances impulsados bajo su primera presidencia y la dirección de Lucía Sala Silveira. Entre estos logros destacan la renovación, ampliación y modernización de su histórica sede de Fortuny, 53; la mejora del modelo económico-financiero; la incorporación al Patronato de perfiles plurales y de reconocida trayectoria académica e institucional; y el desarrollo de nuevas líneas de actuación y alianzas estratégicas, orientadas a reforzar las capacidades de la Fundación para afrontar su crecimiento cultural y educativo.

La decisión reconoce, asimismo, la vinculación de Gregorio Marañón con el proyecto intelectual y cívico de la Fundación desde sus inicios. Fundada en 1978 por Soledad Ortega Spottorno, la institución trabaja para preservar y proyectar el legado de José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y la Residencia de Señoritas. En este tiempo, se ha consolidado como una referencia en el ámbito del pensamiento, las ciencias sociales, las humanidades, la cultura científica y el debate público.

La nueva etapa priorizará el crecimiento del proyecto cultural y educativo de la Fundación y la proyección internacional de su actividad.

El nuevo periodo se articulará en torno a tres prioridades: el crecimiento del proyecto cultural y educativo, el fortalecimiento de la estructura organizativa y la proyección internacional de su actividad. Estos ejes permitirán ampliar la influencia de la Fundación más allá de España, apoyándose en el talento, la innovación y sus redes académicas en Europa y América Latina.

En este marco, la entidad impulsará el área académica y formativa del Instituto Universitario Ortega-Marañón desde un modelo de excelencia, fortalecerá su papel como espacio de encuentro intelectual y cívico, y ordenará sus líneas de colaboración internacional para incrementar su impacto institucional.

Estos objetivos se enmarcan en la voluntad de mantener plenamente vigentes los valores que han definido históricamente a la Fundación Ortega-Marañón: la pluralidad, la independencia, el rigor académico e intelectual y la vocación de diálogo. Este periodo buscará preservar la esencia de la institución y, al mismo tiempo, actualizar su capacidad de respuesta ante los retos culturales, académicos, sociales y tecnológicos de nuestro tiempo.

La Fundación aspira a reforzarse como un espacio de pensamiento, formación y debate capaz de dialogar sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Gregorio Marañón ha señalado que “el respaldo del Patronato supone un reconocimiento al trabajo realizado por nuestro equipo y, sobre todo, una invitación a seguir construyendo una Fundación más fuerte para servir a la sociedad de nuestro tiempo”. “Nuestro compromiso es fortalecer una institución fiel a su legado y capaz de proyectarse hacia el futuro desde la independencia, el rigor, la pluralidad y la innovación”, ha añadido.

El 50 aniversario de la Fundación será uno de los hitos del nuevo mandato. “En estos tiempos, el legado de Ortega y Gasset y Gregorio Marañón resulta especialmente relevante para recuperar el valor del diálogo, el consenso, la razón pública y el interés común”, ha señalado Gregorio Marañón tras su reelección.

Gregorio Marañón cuenta con una amplia trayectoria cultural, académica, empresarial e institucional.

Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, nacido en Madrid, es abogado, empresario y académico de dilatada trayectoria, y ha desarrollado una destacada labor en los ámbitos institucional, cultural, empresarial y periodístico.

Preside el Teatro Real, institución de cuya transformación ha sido uno de los principales artífices hasta situarla entre las grandes referencias operísticas internacionales. Es también presidente de honor del Patronato de la Real Fundación de Toledo, ciudad a la que permanece estrechamente vinculado a través de la Fundación Cigarral de Menores y de la que fue nombrado Hijo Adoptivo por su Ayuntamiento.

En el ámbito institucional y cultural, es miembro del Patronato de la Biblioteca Nacional y del Patronato del Museo del Ejército. Ha sido asimismo consejero del Grupo Prisa, fundador de El País y consejero de Cuadernos para el Diálogo, publicación de referencia en la vida intelectual y política de la Transición española.

En el ámbito empresarial, ha formado parte de los consejos de administración de diversas compañías cotizadas y preside Universal Music Spain, entre otras. En la actualidad, es también miembro del consejo de administración de El Español y de Patrimonio Nacional.

Es académico de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, académico honorario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo. A lo largo de su trayectoria ha recibido, entre otras distinciones, la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. También ha sido reconocido como Comendador de la Orden de la Stella de la República Italiana y Comendador de la Legión de Honor francesa.

Sobre la Fundación Ortega-Marañón

La Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón es una institución privada sin ánimo de lucro, inspirada en el espíritu liberal y en el legado intelectual del filósofo José Ortega y Gasset y el médico humanista Gregorio Marañón y Posadillo. Desde 1978, promueve la formación, la investigación, la cultura y el debate público en el ámbito de las Ciencias Sociales, las Humanidades y las Ciencias de la Salud, desde los principios de independencia, pluralidad, rigor académico e intelectual, vocación internacional y servicio a la sociedad.