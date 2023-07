Hipoges sobresale con seis premios en la gala ‘Best Performance Servicing’ de CMS Group

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de julio de 2023.

Los premios, cinco de Oro y uno de Plata para Hipoges, reflejan el liderazgo de Hipoges en el sector, siendo la compañía con mayor número de premios en todas las categorías de Real Estate Servicing

Hipoges, servicer líder del sector en España, ha conseguido alzarse con seis premios en diferentes categorías en la gran gala de los premios ‘Best Performance 2023 de CMS Group Europe’, donde se ha premiado la excelencia en el sector de servicing para Real Estate.



La gala se celebró el pasado jueves, día 6 de julio, en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, en Madrid, y fue celebrada de la mano de CMS Group, empresa organizadora de eventos profesionales, enfocada a directivos y tomadores de decisiones, para la motivación y la innovación empresarial, reconocida a nivel mundial.



Hipoges sobresalió al ser la compañía que más premios logró en las diferentes categorías, obteniendo cinco galardones de oro y uno de plata, destacando su área de Real Estate con tres galardones específicos.



En cuanto a las categorías en las que Hipoges ha sido recientemente premiada, esta es la relación y resumen de los galardones y sus respectivos líderes de equipo o área de trabajo:



• Oro para Mejor estrategia en la gestión de activos problemáticos, en una de las carteras gestionadas por Hipoges existía un activo conformado inicialmente por 30 habitaciones de hotel convertidas ilegalmente en 20 apartamentos por el deudor. A su vez, inscrito en registro como una única finca registral de uso comercial y dado de alta en catastro como 23 viviendas. Hipoges consiguió darle solución al cliente legalizando el activo y vendiéndolo por viviendas individuales.



• Oro Mejor innovación de una Proptech aplicada al sector del Servicing Inmobiliario con explicación de la app Reva. Reva busca aportar una solución para mejorar la eficiencia en la gestión de activos desde el inicio hasta la comercialización de los activos a través de la tecnología. Reva permite alcanzar ahorros considerables en términos de logística y desplazamientos; de calidad de auditorías, chequeos y evaluación; y de creación de assets multimedia de las propiedades.



• Oro en Mejor estrategia de colaboración público – privada en gestión de activos inmobiliarios y la planificación inicial de la migración de la mayor cartera de activos NPL y REOS de España se planificación en 6 meses. Tras el comienzo del proyecto, se lograron ajustar los plazos a tan solo 3 meses gracias a un gran esfuerzo en personas y tecnología.



• Oro para mejores prácticas en gestión hipotecaria para el sistema de gestión HAMS. Ante la inexistencia de un sistema tecnológico de gestión de servicing inmobiliario que se adaptara a una realidad multicliente y multicartera, en 2017, Hipoges decidió desarrollar su propia tecnología. El objetivo, dar cobertura a estas necesidades. Hoy HAMS, que es como se llama el sistema, se ha convertido en el secreto del éxito de Hipoges.



• Oro para Mejor estrategia en la gestión y servicing de carteras de crédito secured. Hipoges tuvo que gestionar un activo muy particular. Una residencia de estudiantes compuesta por 30 apartamentos completos de un deudor que no pudo hacer frente a sus obligaciones de pago. No solo gestionaron la parte legal para la posesión del activo, sino que también se encargaron de la gestión de alquileres y una subasta de venta. Su rentabilidad fue sobresaliente.



• Plata en Mejores prácticas en Facility Management, mantenimiento y adecuación de activos inmobiliarios. Hipoges tuvo que hacer frente a todo un reto de preparación de un activo. En concreto una promoción residencial compuesta por 21 viviendas, garajes y trasteros que requirieron un gran trabajo de adecuación física y legal. Finalmente se consiguió la licencia de primera ocupación, así como la puesta en marcha de todas las instalaciones del edificio para su venta.



Para Juan Ramón Prieto, Chief Operations Officer de Hipoges, estos premios "reflejan el liderazgo que Hipoges ha alcanzado en el sector y suponen un respaldo al excelente trabajo que los más de 1.700 profesionales que componen la compañía realizan para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones".



El área de Real Estate de Hipoges, laureada con tres galardones en la misma noche

Los prestigiosos galardones han destacado especialmente el trabajo del área de Real Estate con tres premios: ’Mejores prácticas en Facility Management’, ’Mejor estrategia en la gestión de activos problemáticos’ y Mejor innovación de una Proptech aplicada al sector del Servicing Inmobiliario’.



Para Carlos Pérez de Yrigoyen, director de Real Estate en España, "recibir tres galardones tan relevantes en una industria cada vez más competitiva y compleja pone de manifiesto que Hipoges y su área de Real Estate destacan por desarrollar estrategias diferenciadores que aportan un valor añadido a la gestión de los activos de nuestros clientes".







