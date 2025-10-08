El Hospital Infantil de Zaragoza inaugura una terraza para hacer más agradable la estancia de los niños

(Información remitida por la empresa firmante)

Zaragoza, 8 de octubre de 2025.

La Terraza Lacasitos ha abierto sus puertas en el Hospital Materno Infantil de Zaragoza, ofreciendo un espacio al aire libre, accesible y adaptado, que busca llevar el juego y bienestar a los niños hospitalizados y a sus familias.

En colaboración con el Hospital Universitario Materno Infantil Miguel Servet, la marca aragonesa ha hecho posible la creación de la Terraza Lacasitos, un espacio al aire libre que ha sido inaugurado en un acto al que han asistido numerosos profesionales sanitarios de distintas unidades y representantes de asociaciones de pacientes.

El proyecto, fruto del impulso de los profesionales del hospital y del compromiso social de Grupo Lacasa, responde a una necesidad sentida entre los pacientes pediátricos con estancias largas o recurrentes. Situada en la planta quinta del centro, la nueva terraza ofrece un entorno accesible, seguro y lleno de color, diseñado para que los niños hospitalizados puedan respirar, y donde el juego se convierte en una herramienta más para cuidar el bienestar emocional.

Un espacio para jugar, compartir y sentirse niños

La Terraza Lacasitos cuenta con distintas zonas de juego adaptadas para atender a niños con necesidades muy diversas:

Zona de estimulación temprana (hasta 6 años), con juegos sensoriales y educativos.

(hasta 6 años), con juegos sensoriales y educativos. Casita infantil (hasta 6 años), para fomentar el juego simbólico y social.

(hasta 6 años), para fomentar el juego simbólico y social. Columpio adaptado (1 a 12 años), con asiento especial para niños con discapacidad.

(1 a 12 años), con asiento especial para niños con discapacidad. Balancín de muelle (1 a 9 años), adaptado para movilidad reducida.

Cada detalle del diseño se ha desarrollado bajo criterios de accesibilidad universal, en colaboración con el equipo sanitario del hospital, para garantizar la seguridad y la participación de todos los niños, independientemente de sus capacidades.

Durante el acto de inauguración, representantes de las instituciones implicadas —Ana Belén Moreno, responsable de RSC de Grupo Lacasa; Ana Castillo, Directora Gerente del Servicio Aragonés de Salud; y Patricia Palazón, Gerente del Sector Zaragoza II— coincidieron en destacar la importancia de este nuevo espacio para los niños y sus familias. También subrayaron cómo la Terraza Lacasitos representa un paso adelante en las instalaciones del centro, al ofrecer a los pequeños pacientes un lugar donde poder desconectar del entorno clínico, disfrutar del juego y seguir sintiéndose, simplemente, niños.

La Terraza Lacasitos es un ejemplo de cómo la colaboración entre instituciones públicas y empresas comprometidas puede transformar la experiencia hospitalaria, humanizando la atención y mejorando el día a día de los pequeños pacientes y sus familias.

Sobre Grupo LACASA

LACASA es una empresa de origen familiar, fundada el 1852 en Jaca (Huesca) por Antonio Lacasa, bisabuelo de los actuales propietarios, cuya actividad se centró desde sus inicios en la producción de chocolate.



El Grupo LACASA está plenamente consolidado como uno de los primeros productores nacionales no sólo de chocolates, sino también de dulces infantiles, turrones, bombones y caramelos. Fruto de la política de expansión iniciada por el Grupo en la década de los noventa, los productos de LACASA cuentan también con una fuerte presencia en los mercados internacionales.