El Hospital Sanitas CIMA de Barcelona, nuevo hospital universitario de la UIC - UIC BARCELONA

(Información remitida por la empresa firmante)

Durante este curso 2026-2027, estudiantes de Enfermería y Medicina (grado y postgrado) de la Universidad realizarán su formación práctica en el Hospital Sanitas CIMA y los centros médicos del Campus

Este nuevo hospital universitario se suma a la red de centros asistenciales con que cuenta la Universidad

El reconocimiento como hospital universitario permitirá al Campus Sanitas CIMA participar de forma activa en la formación práctica de estudiantes de grado en el ámbito sanitario

Barcelona, 6 de octubre de 2026.- La Universitat Internacional de Catalunya (UIC) cuenta con un nuevo hospital adscrito, el Hospital Sanitas CIMA de Barcelona, tras obtener este el reconocimiento de hospital universitario. De este modo, los estudiantes de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud podrán realizar su formación práctica en el Hospital Sanitas CIMA y en los centros médicos que forman parte del Campus CIMA.

El reconocimiento comprende el Hospital Sanitas CIMA y los centros médicos de Balmes, Robresa, Boreal y Provença, en Barcelona, además de Imperial Tarraco, en Tarragona. Asimismo, ambas instituciones podrán abrir nuevas vías de cooperación en el ámbito de la investigación clínica.

La incorporación de la actividad universitaria refuerza el desarrollo de CIMA como hospital de alta complejidad en Barcelona, al integrar en un mismo entorno la atención especializada, la formación práctica y la investigación. Y con la nueva colaboración con el Campus CIMA Barcelona, la UIC amplía su conjunto de hospitales de referencia en Catalunya adscritos a la Universidad.

“Convertir CIMA en un entorno universitario supone avanzar en una forma de entender la asistencia en la que la práctica clínica, la formación de nuevos profesionales y la generación de conocimiento evolucionan juntas. Esta nueva etapa nos brinda la oportunidad de contribuir, desde Barcelona, a la formación de las próximas generaciones de profesionales sanitarios y, al mismo tiempo, seguir impulsando el desarrollo de nuestros equipos, fortaleciendo nuestra actividad docente y promoviendo la investigación”, señala Susana Quintanilla, directora general de Sanitas Hospitales.

Por su parte, el Dr. Alfonso Méndiz, rector de la UIC, destaca que “reforzar nuestra alianza con centros sanitarios de referencia significa seguir avanzando en un modelo de formación que conecta aula, investigación y práctica clínica. A través del ecosistema UIC Health, queremos que nuestros estudiantes se acerquen desde el inicio a la realidad asistencial, aprendan junto a profesionales en activo y desarrollen una visión integral de la salud. Así formamos profesionales excelentes, rigurosos y comprometidos con las personas, preparados para responder a los retos actuales y contribuir a transformar la asistencia sanitaria del futuro”.

Formación y desarrollo del talento sanitario

La nueva condición universitaria de CIMA se enmarca en la apuesta de Sanitas por la formación de profesionales sanitarios en diferentes etapas de su trayectoria. El Hospital Sanitas CIMA se suma así a los centros del grupo que ya desarrollan actividad formativa, entre ellos el Hospital Universitario Sanitas La Moraleja, el Hospital Universitario Sanitas La Zarzuela, el Hospital Universitario Sanitas Virgen del Mar y el Hospital Blua Sanitas Valdebebas.

Durante 2025, la compañía recibió a 452 estudiantes de grado y posgrado procedentes de 19 universidades, 23 de ellos internacionales. A esta actividad se suma el Programa MIR, el Campus Universitario Sanitas-Universidad Europea y Sanitas Campus FP, el proyecto de formación profesional sanitaria de la compañía, orientado a conectar el aprendizaje con la práctica asistencial.

Conexión con hospitales del territorio

La UIC cuenta con un modelo práctico e interdisciplinario en la formación en salud, plasmado en el ecosistema UIC Health en el que conviven siete disciplinas que se imparten en el Campus Sant Cugat, integrado en el Hospital Universitari General de Catalunya, y que se extiende a todos los centros sanitarios universitarios adscritos a la Universidad como el Hospital General de Granollers, el Consorci Sanitari de Terrassa y el EAP Sardenya. A esta red se suma ahora el Hospital Sanitas CIMA de Barcelona, ampliando la presencia de la Universidad en el territorio y reforzando su conexión con el sistema sanitario en la ciudad de Barcelona.

La UIC mantiene también acuerdos con centros colaboradores de referencia en investigación e innovación. Con esta ampliación de su red asistencial y académica, la Universidad refuerza su arraigo territorial y su vinculación con el entorno sanitario y social.

Sobre la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

En la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) formamos a personas que contribuyan a humanizar la transformación de la sociedad a través de la excelencia profesional, la búsqueda de impacto, la integridad y el compromiso social.

Impartimos dieciséis grados, más de cincuenta dobles titulaciones internacionales y un amplio programa de másteres y posgrados a una comunidad de unos 9.000 alumnos.

Contamos con ocho facultades ubicadas en dos campus, situados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Creemos en la formación a lo largo de toda la vida y disponemos de un campus para personas mayores: el Campus de la Experiencia.

Ofrecemos atención personalizada, un enfoque integral centrado en cada alumno, conexión profesional constante e innovación en los métodos de docencia e investigación. Tenemos un marcado carácter internacional y en nuestros campus conviven personas de más de un centenar de nacionalidades. Estamos conectados con la sociedad y las empresas a través de 16 cátedras y cinco aulas de empresa, 8 institutos de investigación y tres clínicas universitarias.

Somos una universidad humanista, sostenible, innovadora y global, y estamos posicionados en los principales rankings nacionales e internacionales.

Sobre Sanitas

Sanitas es especialista en servicios de salud y bienestar en España. Ofrece a sus clientes productos y servicios para cada etapa de la vida a través de un modelo integral de salud que incluye: seguros médicos, hospitales y centros multi especialidad, clínicas dentales, otros servicios de salud y servicios de atención a las personas mayores.

Cuenta con más de 12.450 empleados, posee un cuadro médico formado por más de 59.000 especialistas y 4.400 centros médicos concertados, además de una provisión propia formada por 5 hospitales, 31 centros médicos multi especialidad, 25 centros de rehabilitación avanzada, 227 clínicas dentales, 46 residencias de personas mayores, 19 de ellas con servicio de centro de día y 3 centros de día independientes, además de una oferta de cuidados domiciliarios profesionales.

Sanitas forma parte de Bupa, compañía internacional líder en salud, que cuenta con más de 60 millones de clientes en todo el mundo. La compañía cuenta con empleados, principalmente en el Reino Unido, Australia, España, Chile, Polonia, Nueva Zelanda, la RAE de Hong Kong, Turquía, Brasil, México y la India. También dispone de empresas asociadas en Arabia Saudita.

Para más información:

Marta González

Responsable de Comunicación del Campus Sant Cugat

T. +34 93 504 20 00 / 675 78 34 18

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