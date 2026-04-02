Ibiza inaugura su temporada de beach clubs 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 2 de abril de 2026.-

La isla arranca su verano con las primeras aperturas, impulsando las reservas de mesas VIP, botellas y experiencias exclusivas tanto de día como de noche. Ibiza activa oficialmente la temporada 2026 de beach clubs con un adelanto en su calendario de aperturas y una clara tendencia al alza en la demanda de experiencias premium. Más allá del formato tradicional de playa, los beach clubs se consolidan como espacios clave donde convergen gastronomía, música y consumo de alto nivel, con especial protagonismo de las mesas VIP, el servicio de botellas y las reservas anticipadas. Plataformas como Ibiza Tables facilitan la gestión de estas experiencias, conectando a los visitantes con los mejores beach clubs y garantizando acceso a los servicios más exclusivos. Este modelo híbrido conecta directamente con el ecosistema de discotecas de la isla, creando una experiencia continua que empieza de día y se alarga hasta la noche.

Cala Bassa Beach Club abre la temporada - 27 de marzo

Cala Bassa Beach Club será uno de los primeros en inaugurar la temporada el próximo 27 de marzo, posicionándose como una de las opciones más demandadas para quienes buscan un inicio de temporada más relajado pero ya enfocado al consumo premium. La búsqueda de Cala Bassa Beach Club mesa VIP ha aumentado en los últimos años, reflejando el interés por asegurar zonas exclusivas frente al mar. Su propuesta combina restauración, ubicación privilegiada y espacios donde las reservas VIP permiten disfrutar de una experiencia más cómoda y personalizada desde el inicio del día.

Blue Marlin Ibiza regresa como referente VIP - 25 de abril

El 25 de abril marca el regreso de Blue Marlin Ibiza, uno de los beach clubs más vinculados al concepto de lujo y exclusividad. La demanda de Blue Marlin mesa VIP sigue siendo una de las más altas de la isla, especialmente entre clientes internacionales que buscan experiencias premium con servicio de botellas y atención personalizada. Este espacio se consolida como punto clave dentro del circuito VIP de Ibiza, funcionando como antesala perfecta para continuar la jornada en las principales discotecas.

Beso Beach Ibiza completa el arranque - 7 de mayo

La apertura de Beso Beach Ibiza el 7 de mayo completa el inicio de la temporada, con una propuesta que mezcla ambiente social, gastronomía y lifestyle. En este contexto, términos como Beso Beach mesa VIP reflejan el crecimiento del consumo en grupo y la búsqueda de experiencias más exclusivas dentro de un entorno relajado. Beso Beach se posiciona así como uno de los espacios donde el lujo se vive de forma más natural, atrayendo tanto a turistas como a público local.

De forma paralela, otros nombres clave como Nikki Beach Ibiza, O Beach Ibiza, Amante Ibiza, Tropicana Ibiza o El Chiringuito Ibiza ultiman detalles para sus aperturas, ampliando la oferta de experiencias donde el concepto de mesa VIP y botellas sigue ganando peso. Esta evolución también impacta directamente en el sector de las discotecas, donde muchos clientes continúan la experiencia nocturna tras pasar el día en beach clubs.

Ibiza no solo mantiene su liderazgo en ocio global, sino que evoluciona hacia un formato donde el lujo, la exclusividad y la experiencia completa -de día en beach clubs a noche en discotecas- se convierten en el nuevo estándar.

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