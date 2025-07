¿Es igual el coaching para adolescentes que para adultos? Una reflexión sobre dos realidades distintas

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de julio de 2025.-

La salud mental y el bienestar emocional han ganado protagonismo en el ámbito educativo y familiar, impulsando la búsqueda de herramientas efectivas para acompañar a los jóvenes en sus procesos de desarrollo personal. En este contexto, Goldie Uttamchandani, coach especializada en acompañamiento emocional, defiende la importancia de distinguir entre el proceso dirigido a adultos y el coaching para adolescentes, una práctica con dinámicas y necesidades propias.

Acompañar a un adolescente en sesiones de coaching implica un enfoque adaptado a su momento vital, donde la prioridad no es alcanzar un objetivo concreto, sino generar un espacio seguro de confianza y diálogo. Goldie Uttamchandani advierte que no se trata de una réplica del coaching adulto, ya que los jóvenes no siempre llegan con áreas de mejora definidas o con metas claras. En la mayoría de los casos, el proceso es una invitación al autoconocimiento, a la conexión con las propias emociones y a la exploración de sus capacidades en un entorno libre de juicios.

Coaching para adolescentes y adultos: dos mundos distintos en el acompañamiento emocional

“El éxito de una sesión con un adolescente no se mide por los objetivos alcanzados, sino por la confianza que se establece con el joven desde el primer momento”, explica Goldie Uttamchandani. La relación se basa en la escucha activa y el respeto mutuo, no en la instrucción ni en la transmisión de consejos. Este acompañamiento funciona como un espacio donde el adolescente puede expresarse sin temor, iniciar una reflexión sobre su identidad y reconocer sus propias herramientas para afrontar los desafíos cotidianos.

La neurociencia respalda un enfoque adaptado a los adolescentes

La diferencia entre el coaching para adolescentes y adultos tiene un respaldo científico. La neurociencia señala que la corteza prefrontal, encargada de la planificación, la toma de decisiones y la autorregulación, no está completamente desarrollada hasta después de los 20 años. Por este motivo, preguntas habituales en el coaching adulto, como “¿Qué quieres trabajar?”, pueden resultar abrumadoras o inadecuadas para un público joven.

Goldie Uttamchandani destaca que el coaching para adolescentes requiere un acompañamiento delicado y adaptado, donde se guía sin imponer y se acompaña sin dirigir. Este enfoque permite a los jóvenes iniciar un camino de crecimiento personal desde la comprensión de su propia realidad, facilitando un desarrollo emocional sólido y consciente en una etapa de transformación profunda.

El coaching para adolescentes no es coaching light ni simplificado. Es una disciplina que requiere sensibilidad, formación especializada y comprensión del desarrollo humano. Es más que una conversación: es una invitación a que el adolescente se mire sin juicio, se escuche con compasión y se atreva a empezar a decidir por sí mismo.

Y en ese viaje, el coach no es un guía con mapa, sino un compañero con linterna.

