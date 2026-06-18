Se inaugura en Barcelona La casa del encuentro con el otro

La casa del encuentro con el otro en el Museu Can Framis, Barcelona.- ARQUITECTURAS AFECTIVAS

La Ribot, Jone San Martín, Payzee Mahmood, Diego E. Osorno y Arquitecturas Afectivas activarán un programa de performances, conversaciones y rituales para explorar nuevas formas de encuentro.

La casa del encuentro con el otro se presenta en el Congreso Internacional de Arquitectos UIA-UNESCO y la Capitalidad Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026. Un proyecto pionero que involucra a los suelos y las semillas y que performa junto a artistas internacionales nuevos gestos para descubrir otras maneras de relacionarnos.

El programa reúne a artistas y pensadores que explorarán distintas dimensiones del vínculo humano. La Ribot y Jone San Martín abrirán la casa desde el cuerpo y la percepción encarnada; el cineasta y escritor Diego E. Osorno abordará las fronteras visibles e invisibles que atraviesan nuestras relaciones; y Payzee Mahmood activará la casa como un espacio de reparación afectiva y escucha profunda. Arquitecturas Afectivas conducirá los rituales de apertura y cierre, invitando al público a experimentar la casa como un campo relacional donde la presencia, la escucha y el silencio compartido transforman la manera de estar juntos.

“La casa del encuentro con el otro” es una arquitectura formada por habitaciones construidas con sacos de tierra fértil y semillas nativas mediterráneas que nos formula esta pregunta: ¿Puede la arquitectura facilitar el encuentro entre cuerpos, culturas, especies y narrativas en un mundo marcado por la fragmentación? Durante dos semanas, artistas, pensadores y comunidades activarán este espacio para explorar nuevas formas de presencia, vínculo y gestos para descubrir nuevas maneras de relacionarnos. Porque la alternativa al encuentro ya la conocemos y aún más, conocemos sus consecuencias.

La propuesta plantea una transformación interior, relacional y territorial: sentir de otra manera, acercarnos al otro desde un lugar distinto y habitar una arquitectura que germina y dialoga con la ecología afectiva de la ciudad. En un tiempo marcado por la distancia emocional, esta casa ofrece una alternativa radical: un espacio donde el encuentro vuelve a ser necesario.

Web principal: https://casadelencuentro.arquitecturasafectivas.com/

Programación e inscripciones

22 de junio. 20hs Inauguración Arquitecturas Afectivas en Museu Can Framis

25 de junio. 20hs. Payzee Mahmod en Museu Can Framis

29 de junio. 20hs. La Ribot y Jone San Martín en Museu Can Framis

03 de julio. 11hs a 21hs Diego Enrique Osorno. En Museo Can Framis.

04 de julio. 20hs Cierre Arquitecturas Afectivas en Museu Can Framis

Créditos

Organiza Arquitecturas Afectivas. Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura y Congreso UIA – UNESCO.

Patrocinadores oficiales: Bobochoses, The Hoxton Hotels, Universidad Internacional de La Rioja.

Entidades Colaboradoras: Institut del teatre de Cataluña, Semillas Silvestres, Nihao Films.

Colabora: Museu Can Framis, UPF, Ayuntamiento de Barcelona, Fundació Mies Van der Rohe.

Equipo Arquitecturas Afectivas: Dirección proyecto. Mauro Gil-Fournier. Producción: Mar Ponce Accesibilidad y Alianzas: María LLedo. Diseño Gráfico: Adrian Segura. Arquitectura y comunicación: Oriana Sovieri, Alvaro Mieres, Alvaro Pozo, Bruno Codoni. Sonido y musicalidad: Alejandro. Instalación y montaje: Gerardo Gorris.