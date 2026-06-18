Actualizado 18/06/2026 13:42
- Comunicado -

Se inaugura en Barcelona La casa del encuentro con el otro

La casa del encuentro con el otro en el Museu Can Framis, Barcelona.
La casa del encuentro con el otro en el Museu Can Framis, Barcelona.- ARQUITECTURAS AFECTIVAS

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 18 de junio de 2026.

La Ribot, Jone San Martín, Payzee Mahmood, Diego E. Osorno y Arquitecturas Afectivas activarán un programa de performances, conversaciones y rituales para explorar nuevas formas de encuentro.

La casa del encuentro con el otro se presenta en el Congreso Internacional de Arquitectos UIA-UNESCO y la Capitalidad Mundial de la Arquitectura Barcelona 2026. Un proyecto pionero que involucra a los suelos y las semillas y que performa junto a artistas internacionales nuevos gestos para descubrir otras maneras de relacionarnos.

El programa reúne a artistas y pensadores que explorarán distintas dimensiones del vínculo humano. La Ribot y Jone San Martín abrirán la casa desde el cuerpo y la percepción encarnada; el cineasta y escritor Diego E. Osorno abordará las fronteras visibles e invisibles que atraviesan nuestras relaciones; y Payzee Mahmood activará la casa como un espacio de reparación afectiva y escucha profunda. Arquitecturas Afectivas conducirá los rituales de apertura y cierre, invitando al público a experimentar la casa como un campo relacional donde la presencia, la escucha y el silencio compartido transforman la manera de estar juntos.

“La casa del encuentro con el otro” es una arquitectura formada por habitaciones construidas con sacos de tierra fértil y semillas nativas mediterráneas que nos formula esta pregunta: ¿Puede la arquitectura facilitar el encuentro entre cuerpos, culturas, especies y narrativas en un mundo marcado por la fragmentación? Durante dos semanas, artistas, pensadores y comunidades activarán este espacio para explorar nuevas formas de presencia, vínculo y gestos para descubrir nuevas maneras de relacionarnos. Porque la alternativa al encuentro ya la conocemos y aún más, conocemos sus consecuencias.

La propuesta plantea una transformación interior, relacional y territorial: sentir de otra manera, acercarnos al otro desde un lugar distinto y habitar una arquitectura que germina y dialoga con la ecología afectiva de la ciudad. En un tiempo marcado por la distancia emocional, esta casa ofrece una alternativa radical: un espacio donde el encuentro vuelve a ser necesario.

Web principal: https://casadelencuentro.arquitecturasafectivas.com/

Programación e inscripciones

22 de junio. 20hs Inauguración Arquitecturas Afectivas en Museu Can Framis

25 de junio. 20hs. Payzee Mahmod en Museu Can Framis

29 de junio. 20hs. La Ribot y Jone San Martín en Museu Can Framis

03 de julio. 11hs a 21hs Diego Enrique Osorno. En Museo Can Framis.

04 de julio. 20hs Cierre Arquitecturas Afectivas en Museu Can Framis

Créditos

Organiza Arquitecturas Afectivas. Barcelona Capital Mundial de la Arquitectura y Congreso UIA – UNESCO.

Patrocinadores oficiales: Bobochoses, The Hoxton Hotels, Universidad Internacional de La Rioja.

Entidades Colaboradoras: Institut del teatre de Cataluña, Semillas Silvestres, Nihao Films.

Colabora: Museu Can Framis, UPF, Ayuntamiento de Barcelona, Fundació Mies Van der Rohe.

Equipo Arquitecturas Afectivas: Dirección proyecto. Mauro Gil-Fournier. Producción: Mar Ponce Accesibilidad y Alianzas: María LLedo. Diseño Gráfico: Adrian Segura. Arquitectura y comunicación: Oriana Sovieri, Alvaro Mieres, Alvaro Pozo, Bruno Codoni. Sonido y musicalidad: Alejandro. Instalación y montaje: Gerardo Gorris.

Emisor: Arquitecturas Afectivas Contacto: Mauro Gil-Fournier +34 686938884 media@arquitecturasafectivas.com
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