El incendio de Sierra de Espadán arrasa la finca de Tropitop y activa una campaña de recuperación - Joaquín Edo Silvestre, fundador de Tropitop

(Información remitida por la empresa firmante)

Castellón, 6 de agosto de 2026.- El incendio forestal originado en La Vall d'Uixó, que ha calcinado 9.568 hectáreas, afectado a una amplia superficie del Parque Natural de la Sierra de Espadán y obligado a evacuar a miles de personas, ha dejado también una profunda huella en el campo castellonense. Entre las explotaciones más dañadas se encuentra Peña Alta, la finca ecológica de Tropitop, en Artana, donde el fuego arrasó buena parte de sus cultivos de aguacates, mangos y guayabas y destruyó gran parte de sus infraestructuras agrícolas.

El incendio, considerado uno de los más graves registrados en la Comunitat Valenciana en la última década, avanzó con una virulencia extraordinaria impulsado por el viento y las altas temperaturas, atravesando la Sierra de Espadán y afectando tanto a masas forestales como a explotaciones agrícolas. La investigación continúa abierta y las primeras pesquisas apuntan a un origen intencionado.

En el caso de Tropitop, la evolución del fuego apenas dejó margen de reacción.

Alrededor del mediodía del sábado, el propietario de la empresa tuvo conocimiento de la gravedad de la situación y se desplazó inmediatamente hasta Peña Alta. Desde la finca contemplaron cómo una enorme columna de humo avanzaba sobre la montaña mientras las llamas se aproximaban a gran velocidad.

Durante varias horas, el propietario y su hijo retiraron maquinaria, herramientas, material inflamable y todo el material que todavía podía salvarse antes de que el incendio alcanzara la explotación.

"Escuchábamos cómo explotaban las piñas de los pinos por el calor mientras el fuego descendía hacia la finca. En ese momento comprendimos que podíamos perder el trabajo de toda una vida", recuerda Joaquín, fundador de Tropitop.

Pocas horas después, las llamas alcanzaban Peña Alta.

Una segunda carrera contrarreloj

Superada la emergencia, comenzó otra batalla igual de importante: intentar salvar los árboles que habían resistido el incendio.

El fuego destruyó prácticamente toda la red de riego de la finca, formada por más de 100.000 metros de tuberías, además de miles de goteros, válvulas, conexiones y cuadros de control.

Sin agua, incluso los árboles que habían sobrevivido a las llamas corrían el riesgo de morir durante los días siguientes.

Desde la mañana siguiente al incendio comenzaron los trabajos para reconstruir el sistema de riego, una actuación que la empresa considera determinante para conservar el mayor número posible de árboles.

Una recuperación que llevará años

Los daños obligarán ahora a afrontar una recuperación que se prolongará durante varios años y que incluirá la restauración del suelo, podas de saneamiento, reconstrucción de infraestructuras agrícolas y la plantación de miles de nuevos árboles.

Aunque la valoración económica definitiva todavía está en elaboración, desde Tropitop reconocen que se trata del mayor golpe sufrido por la empresa desde su creación.

"Lo que más duele no son únicamente las pérdidas materiales. Duele ver desaparecer en unas horas el trabajo, la ilusión y el esfuerzo de tantos años. Pero también hemos comprobado que cuando ocurre una tragedia así aparece lo mejor de las personas", afirma Joaquín.

Nace "Apadrina un árbol"

La respuesta de clientes, vecinos, agricultores, empresas y ciudadanos de toda España llevó a Tropitop a poner en marcha "Apadrina un árbol", una iniciativa destinada a canalizar ese apoyo hacia la recuperación de Peña Alta.

El proyecto permitirá financiar la reposición de árboles y la reconstrucción progresiva de la finca, al tiempo que quienes participen podrán recibir en casa su propia cosecha de fruta y seguir la evolución del proceso de recuperación.

Para la empresa, el objetivo trasciende la reconstrucción de una explotación agrícola.

"Queremos que Peña Alta vuelva a ser un lugar lleno de vida. Si algún día conseguimos recuperar esta finca, será gracias al trabajo de mucha gente y al apoyo de miles de personas que habrán decidido formar parte de esta historia", señala su fundador.

Mientras continúan las labores de evaluación de daños en toda la zona afectada por el incendio, Tropitop mantiene su actividad y centra sus esfuerzos en recuperar una finca que durante años ha sido un referente del cultivo ecológico de frutas tropicales en la provincia de Castellón.

Las personas que deseen mostrar su apoyo pueden hacerlo a través de la iniciativa "Apadrina un árbol", impulsada por la empresa para contribuir a la recuperación de Peña Alta y de los miles de árboles afectados por el incendio.

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Emisor: Joaquín Edo Silvestre, fundador de Tropitop

Contacto: Joaquín Edo Silvestre, fundador de Tropitop

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