Informe del Observatorio MIR de la semFYC: el análisis incorpora variables para interpretar el proceso

Banner Día Mundial de la Medicina de Familia 2026 - semFYC

(Información remitida por la empresa firmante)

La especialidad vuelve a asumir la mayor responsabilidad formativa del sistema, con 2.544 plazas ofertadas y presencia en todo el territorio nacional, incluidos entornos rurales y periféricos

Madrid, 19 de mayo.- La semFYC presenta el informe del Observatorio MIR 2026, una iniciativa orientada a promover una lectura rigurosa, contextualizada y responsable del proceso de adjudicación de plazas MIR en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC), evitando interpretaciones reduccionistas que no incorporan las particularidades estructurales de la especialidad.



El documento, elaborado con motivo del Día Mundial de la Medicina de Familia, constituye el primer análisis en profundidad del proceso de adjudicación MIR 2026 y propone un cambio de marco interpretativo: entender la elección MIR no solo como un indicador de preferencia profesional, sino también como una expresión de la arquitectura territorial y de sostenibilidad futura del Sistema Nacional de Salud.



A fecha de 18 de mayo, Medicina Familiar y Comunitaria acumula 444 plazas adjudicadas sobre una oferta total de 2.544, equivalente a una cobertura del 17,45%, manteniéndose como la especialidad con mayor volumen formativo del sistema y también la de mayor implantación territorial.



"Los datos del MIR deben interpretarse con responsabilidad y contexto. Medicina Familiar y Comunitaria no comparte las mismas características ni necesidades que otras especialidades. Es la especialidad que da respuesta al mayor volumen asistencial, garantiza la presencia sanitaria en todo el territorio, ciudades, ámbito rural, y asegura la continuidad de la atención centrada en las personas. Analizar sus cifras sin tener en cuenta estos elementos lleva fácilmente a conclusiones parciales e incompletas. Apelamos a la lectura corresponsable de los datos", señala Remedios Martín, presidenta de la semFYC.



Uno de los hallazgos centrales del análisis es la existencia de comportamientos territoriales muy diferenciados además de identificar provincias y comunidades con procesos de cobertura más progresivos.



Más allá de la "atractividad": una herramienta de ordenación territorial del sistema sanitario

El informe introduce además una lectura comparada entre Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Interna y Pediatría, defendiendo que cada especialidad, a pesar de ser las 3 grandes de perfil generalista, responde a una lógica territorial y asistencial distinta. Desde esta perspectiva, la semFYC plantea que el proceso MIR debe entenderse también como una herramienta de ordenación territorial y sostenibilidad del sistema sanitario, capaz de distribuir capacidades futuras de atención y cobertura sobre realidades asistenciales muy diversas. "El Sistema Nacional de Salud y su ordenación que está sujeto a modas o intereses singulares, es un modelo de atención a las necesidades de salud de la ciudadanía", señala Remedios Martín.



Cuatro claves para una lectura responsable del MIR

El informe concluye con una llamada explícita a evitar interpretaciones simplificadas y propone incorporar variables estructurales al análisis del proceso:



• La menor cobertura inicial no equivale automáticamente a menor interés profesional.



• Las comparaciones entre especialidades deben ajustarse por volumen de plazas y exposición territorial.



• Las grandes ciudades no explican por sí solas el comportamiento del proceso.



• Debe distinguirse entre especialidades de concentración hospitalaria y especialidades de cobertura territorial.



La semFYC ha iniciado un proceso de lectura de los datos en profundidad este año a través de La Mirilla.



Documento de referencia: 'Adjudicación MIR 2026 en Medicina Familiar y Comunitaria. Análisis en profundidad del proceso de elección MIR'.







Contacto

Nombre contacto: Anna Serrano

Descripción contacto: Comunicación semFYC

Teléfono de contacto: 679509941

