Inspirando Maestros analizará cómo la creatividad influye en el 17 % del rendimiento en Primaria

La creatividad se asocia a un mejor rendimiento académico en Primaria.

Según los últimos estudios, la creatividad puede explicar, aproximadamente, el 17 % del rendimiento académico en Primaria.

El 83 % restante del rendimiento en esta etapa escolar depende de otros factores, como hábitos de estudio, memoria, atención, motivación, contexto familiar, metodología o evaluación.

Los estudios también evidencian una mejora del 12 % del rendimiento en asignaturas como Lengua en 4.º de ESO. Otros estudios también confirman que niveles más altos de creatividad se asocian con mejores resultados académicos en diferentes áreas.

Durante la jornada Inspirando Maestros, los docentes podrán participar en conferencias y talleres que les mostrarán cómo integrar la creatividad en sus clases y crear proyectos artísticos alineados con el currículo escolar.

En este marco, y con el objetivo de ayudar a los docentes a estimular la creatividad del alumnado, tendrá lugar la tercera edición de la jornada educativa el próximo 7 de marzo, en el Centro de Educación Superior Escuni. Esta jornada ofrecerá sesiones y talleres orientados a que el profesorado incorpore estrategias creativas en el aula y desarrolle proyectos artísticos alineados con el currículo.

El papel de transformación de las artes

Diversos expertos también destacan el papel transformador que aportan las artes en el contexto educativo. Esta doble visión innovadora es el eje de esta tercera edición de la jornada educativa Inspirando Maestros. El encuentro se ha diseñado para docentes y profesionales que buscan cambiar la educación desde una mirada científica, humana y artística. La jornada educativa, que se desarrollará bajo el lema Neuroeducación y arte: fomentar la creatividad, pretende ser un espacio de reflexión, inspiración y aprendizaje para entender cómo funciona el cerebro y cómo diseñar experiencias educativas que despierten la curiosidad, la motivación y la creatividad en el aula. El encuentro propone repensar la enseñanza más allá de la memorización, apostando por metodologías que conecten con la realidad del alumnado y favorezcan un aprendizaje profundo y duradero.

“Las artes son una herramienta fundamental para potenciar habilidades como la creatividad, la memoria, la atención y la socialización”, destaca el neurocientífico y divulgador David Bueno, ponente principal de la jornada, en su ensayo El arte de ser humanos, ganador del prestigioso premio Josep Pla 2025. Desde esta perspectiva, la creatividad se convierte en una herramienta poderosa de inclusión, bienestar y crecimiento personal.

David Bueno destaca la importancia de trabajar a partir de las artes “para fomentar el crecimiento personal, así como la comprensión de nosotros mismos y de nuestro entorno”. Incluye el experto, como artes. “no solo las artes plásticas, escénicas y musicales, sino también el juego, la ciencia y la filosofía, como derivadas artísticas de nuestro cerebro. El neurocientífico, profesor e investigador en la Universidad de Barcelona ofrecerá una conferencia que explorará cómo el conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro puede enriquecer las prácticas educativas a través de las artes.

Las experiencias educativas basadas en la expresión artística y la participación activa permiten al alumnado descubrir nuevas capacidades, fortalecer la autoestima y desarrollar empatía, habilidades fundamentales para la vida social y profesional. “Las actividades artísticas, entre las que se incluyen la ciencia y la filosofía, potencian la flexibilidad cognitiva, la motivación y la capacidad de innovar”, considera el divulgador. Su aportación analizará también algunas estrategias para diseñar entornos que favorezcan la expresión personal y el pensamiento divergente, destacando el papel clave de la cooperación y la curiosidad en el desarrollo integral del alumnado.

Inspirando Maestros, que se organiza con la colaboración de Escuni, Colegios Marianistas y de la Fundación SM, también ofrecerá cinco talleres en los que los educadores participantes aprenderán a incorporar estrategias creativas en sus aulas, desarrollar proyectos artísticos que conecten con el currículo y promover un aprendizaje significativo y duradero en los estudiantes.

En un momento en el que la educación enfrenta grandes desafíos, iniciativas como esta jornada invitan a mirar la escuela desde la ciencia, la emoción y la creatividad, situando al alumnado —y a sus múltiples formas de aprender— en el centro del proceso educativo.

Sobre Inspirando Maestros

Inspirando Maestros es una iniciativa conjunta de Escuni, Colegios Marianistas y Fundación SM, un espacio enriquecedor para maestros y futuros educadores, cuyo objetivo principal es fomentar el intercambio de experiencias, la renovación y la formación continua en el ámbito educativo.

La tercera edición, bajo el lema Neuroeducación y arte: fomentar la creatividad, propone una inmersión en la conexión entre el cerebro y la expresión artística: ¿cómo la música, el teatro o las artes plásticas potencian el pensamiento crítico y la innovación? Abordará estrategias prácticas para integrar el arte en el currículo y transformar el aula en un motor de creatividad.

Acerca de Escuni

Escuni es un centro universitario especializado en educación con más de cincuenta y cinco años de experiencia. Sus programas están adscritos a la Universidad Pontificia de Salamanca y adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior de la Unión Europea.

La misión de Escuni es formar profesionales del Magisterio, la Pedagogía y la Educación Social con una mirada crítica, comprometida y transformadora. Personas preparadas para acompañar a otros en sus procesos de aprendizaje y desarrollo, y para ejercer su labor con sentido, generando un impacto positivo en una sociedad más equitativa, humana y solidaria. Hasta la fecha cuenta con más de 16.900 egresados. Su oferta formativa líder en Educación cuenta con cuatro grados, tres dobles grados y DECA, declaración eclesiástica de competencia académica.

Más información: escuni.es

Acerca de los Colegios Marianistas

Los Colegios Marianistas son instituciones educativas fundadas por la Compañía de María (SM) y la Congregación de Hijas de María Inmaculada (FMI). Ambas congregaciones, fundadas por el beato francés Guillermo José Chaminade (1761-1850) y la beata Adela de Trenquelléon (1789-1828), respectivamente, encontraron en la educación el medio privilegiado para cumplir su misión evangelizadora, uniendo la educación intelectual y moral a la formación en la fe, a través de un proyecto innovador de educación integral.

Actualmente, la Red de Colegios Marianistas está formada por 97 escuelas en todo el mundo. En España se encuentran 19 de estos centros que constituyen la Fundación Educación Marianista Domingo Lázaro (FEMDL), donde se ofrece formación a casi 24 000 alumnos y en la que trabajan más de 2400 educadores en diez comunidades autónomas. Todos ellos comparten una propuesta educativa con rasgos comunes, basada en la pedagogía marianista.

Más información: colegiosmarianistas.com

Acerca de la Fundación SM

La Fundación SM es una institución educativa sin ánimo de lucro que trabaja para que, a través de la educación y la cultura, ninguna niña ni niño se quede atrás. Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa desde cuatro áreas de intervención: Investigación Educativa, Proyectos Asistenciales Socioeducativos, Apoyo y formación continua del profesorado, y Fomento de la Lectura. Lo avalan más de cuarenta y cinco años de experiencia en el desarrollo de proyectos educativos y culturales en España y países de Iberoamérica. La Fundación SM destina los beneficios derivados de la actividad empresarial de SM a programas que, a través de la educación, buscan contribuir a un mundo más inclusivo, justo, pacífico y sostenible.

Más información: fundacion-sm.org

