El Instituto de Microecología lanza el test de cribado de cáncer colorrectal ColoAlert

España, 12 de abril de 2023.

ColoAlert es una novedosa prueba no invasiva de diagnóstico in vitro para cribado de cáncer colorrectal (CCR) en muestras de heces que combina una prueba inmunoquímica fecal para detectar sangre oculta, con determinaciones de biomarcadores tumorales genéticos y ADN humano, para la detección precoz de este tipo de cáncer y/o de lesiones precancerosas, con una alta sensibilidad y especificidad

En colaboración con Mainz Biomed, compañía alemana que desarrolló la técnica, el Instituto de Microecología lanza en España y Portugal ColoAlert, un test de última generación que combina por primera vez en Europa una prueba inmunoquímica fecal para la detección de sangre oculta en heces con el análisis de biomarcadores tumorales genéticos KRAS y BRAF y cuantificación de ADN humano mediante técnicas PCR. El objetivo de esta prueba innovadora es la detección precoz de cáncer colorrectal (CCR) y/o de lesiones precancerosas, incluso no sangrantes, con una alta sensibilidad (85%) y especificidad (92%).



El CCR representa la segunda causa de muerte por cáncer y el tumor maligno más frecuente en España. Su pronóstico depende fundamentalmente de su estadio en el momento del diagnóstico; en fases precoces las tasas de supervivencia a 5 años son superiores al 90%. Los programas de cribado para la detección precoz (población general entre 50 y 69 años con riesgo promedio), recomiendan una prueba de detección de sangre oculta en heces cada 2 años y una colonoscopia cada 10 años.



Aunque un alto porcentaje de este cáncer afecta a personas que se encuentran en la franja entre los 50 y los 75 años, cada vez es mayor el número de personas por debajo de 50 años que son diagnosticadas de CCR. También en el contexto de un aumento general de la esperanza de vida de la población, disponer de una prueba no invasiva para personas de mayor edad no incluidas en los programas habituales, resulta una herramienta útil.



Con la determinación de mutaciones genéticas y cuantificación de ADN humano, ColoAlert amplía el abanico de los métodos de cribado y puede reducir la brecha existente entre las pruebas para la detección de sangre oculta y la colonoscopia. La prueba de sangre oculta en heces está limitada a la detección de lesiones sangrantes, circunstancia que no siempre concurre y el resultado positivo es más frecuente en fases evolucionadas de las lesiones. La colonoscopia tiene una baja tasa de participación por las características de la prueba y un resultado positivo de ColoAlert sumará argumentos para favorecerla.



ColoAlert emplea métodos patentados para el análisis del ADN y dispone de marcado CE-IVD. El procedimiento es fácil de realizar para el usuario y ya está disponible en diversos países de la UE y en los Emiratos Árabes Unidos.



El próximo 27 de abril el Instituto de Microecología organiza un seminario web en el que participará el vicepresidente de Mainz Biomed, Steve Quinn, para presentar la prueba a los profesionales sanitarios.



Enlace para registrarse aquí: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_XhPiwfosRD2-xyj2Lck1YA







