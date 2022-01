Insurama salta del universo digital al plano físico

La empresa española, referente de innovación en el mundo de los seguros digitales, salta al plano físico para continuar con su línea omnicanal de servicio al cliente, buscando poner al cliente en el centro

La insurtech española Insurama, anuncia su aterrizaje en el mundo físico con la apertura de varios stands repartidos por España. De cara a 2022, la compañía pretende continuar ampliando su presencia física a través de la apertura de más puntos de venta.



Como nativa digital, Insurama forma parte del “direct to consumer” (D2C); enfoque de negocio basado en la relación directa con los clientes, sin intermediarios. Las empresas que se decantan por estos modelos, se consolidan en el mercado a través de una experiencia digital mucho más personalizable y transparente.



Una tendencia en alza que está permitiendo a las empresas recuperar su actividad e, incluso, despegarla, en un momento tan convulso como el actual. En este sentido, Insurama es una de las startups aseguradoras que mayor crecimiento han tenido en los últimos meses; ampliando sus servicios de manera internacional a Italia, Portugal y México.



Según el informe Direct-to-Consumer Purchase Intent Index, más del 80% de los consumidores realizarán al menos una compra a través de una marca D2C en los próximos cinco años. Esta es una de las evidencias del cambio de comportamiento de los usuarios a la que las empresas deben hacer frente y uno de los principales motivos de la digitalización masiva de los negocios.



Del mundo virtual al físico

Mientras las empresas dedican esfuerzos para adentrarse en el plano digital, Insurama da un paso más hacia su consolidación en el terreno físico, dando la vuelta a los procesos tradicionales, pensando siempre en el cliente final y sus necesidades.



“Ser una empresa “direct to consumer” nos ha dado la oportunidad de tratar y conocer de primera mano a nuestros clientes”, asegura Miguel Aldálur Grien, CSO de Insurama. “Eso nos lleva a contemplar también escenarios offline”.



La apertura de stands no es el primer movimiento que hace la marca en esta dirección. Gracias a los acuerdos con diferentes distribuidores que poseen puntos de venta físicos, Insurama ha consolidado el modo de acercarse a sus clientes y ofrecer una experiencia de compra 360, incluyendo el momento post-venta.



Y es que, a pesar de parecer ir a contracorriente, desde Insurama aseguran que se trata de una evolución natural para la compañía. Según Miguel Aldálur: “Hemos puesto todo nuestro empeño en ser una empresa 100% omnicanal, es decir, estar ahí, dónde y cuándo nuestro cliente nos necesita”.



Sobre Insurama

Insurama es la insurtech líder en seguros digitales para móviles en España. Más de 400 retailers, bancos y aseguradoras confían en Insurama y en sus soluciones aseguradoras a través de sus más de 3 200 puntos de distribución y en sus canales digitales.



Creada en 2018, se trata de un hub de productos y servicios digitales dirigidos a la industria aseguradora, aplicados a la distribución online end-to-end de seguros y que enfoca su gestión de servicios a las necesidades del cliente. El objetivo de Insurama es transformar la experiencia del seguro digital mediante el desarrollo de soluciones diferenciales y disruptivas basadas en la demanda real y actual de los clientes.







Contacto

Nombre contacto: NotBound Marketing

Descripción contacto: Departamento de comunicación

Teléfono de contacto: 722176090