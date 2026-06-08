intu Xanadú acoge la feria de vehículos de ocasión de Flexicar con más de 300 coches en exposición

Feria Flexicar de vehículos de ocasión en intu Xanadú - INTU XANADÚ

- Del 11 al 14 de junio, y como novedad este año, los amantes del motor podrán ver el mayor stock de vehículos expuestos hasta el momento en una feria

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 8 de junio de 2026.- intu Xanadú acogerá del 11 al 14 de junio una de las citas más esperadas por los amantes del motor: la feria de vehículos de ocasión de Flexicar con más de 300 coches en exposición.

Como novedad este año, el parking exterior del complejo madrileño reunirá en un mismo espacio el mayor stock de vehículos seminuevos vistos hasta la fecha en una feria. Así, durante los cuatro días que dure esta tercera edición, los visitantes podrán ver in situ coches de diferentes marcas, modelos y gamas, incluyendo modelos familiares, deportivos, híbridos y enchufables.

Esta edición destaca no solo por la variedad de la oferta, sino también por las condiciones especiales de compra, con descuentos exclusivos durante los días del evento, información y asesoramiento personalizado y facilidades de financiación.

Como antesala del evento, del 5 al 14 de junio, los visitantes podrán ver en el interior de intu Xanadú una exposición de vehículos para acercar la propuesta a los clientes e informarles de la celebración de la feria en el exterior.

Con este evento, intu Xanadú continúa apostando por propuestas experienciales y de alto interés para sus visitantes, consolidándose como un espacio de referencia que combina compras, ocio y eventos de gran atractivo.

La entrada a la feria es gratuita y podrá verse en horario ininterrumpido de 11:00 a 21:00 horas en el parking exterior de intu Xanadú (cercano a la puerta 4).

8ª Expo Flexicar de Vehículos de Ocasión

CUÁNDO: Del 11 al 14 de junio

DÓNDE: intu Xanadú. A-5, salida 22

Parking exterior, junto a la puerta 4

HORARIO: de 11:00 a 21:00h

Gratuito

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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