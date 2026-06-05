intu Xanadú celebra una jornada de plantación de árboles con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente

Jornada de plantación de árboles en Xanadú con motivo del Día del Medio Ambiente - INTU XANADÚ

- Por quinto año consecutivo, los empleados del complejo madrileño han llevado a cabo esta acción de voluntariado ambiental que une sostenibilidad, impacto positivo y cohesión interna

- Esta iniciativa se enmarca dentro del Plan de Acción de Biodiversidad del centro y refleja el compromiso de intu Xanadú con los principios ESG

(Información remitida por la empresa firmante)

.-ha celebrado una nuevacon motivo del. Unapor el equipo deque une sostenibilidad ambiental, impacto positivo y cohesión interna bajo en el enfoque ‘Somos comunidad’.

Esta iniciativa, que se celebra por quinto año consecutivo, se enmarca dentro del Plan de Acción de Biodiversidad del centro, contribuyendo activamente a la mejora del entorno natural y al fomento de ecosistemas más resilientes en el ámbito urbano.

En el contexto de su estrategia ESG y ante el incremento de episodios de altas temperaturas, el objetivo de intu Xanadú es impulsar soluciones que combinen naturaleza y bienestar, reforzando su papel como refugio climático para la comunidad.

Biodiversidad con valor añadido

La elección de especies frutales genera mayores beneficios ambientales: contribuye de forma directa a la polinización, proporciona alimento a la fauna local -especialmente aves- incrementa la diversidad biológica del entorno y mejora la calidad ambiental y paisajística.

Asimismo, este tipo de arbolado contribuye a la generación de sombra natural y a la mejora del microclima en los espacios exteriores; mientras que sus instalaciones climatizadas y accesibles, junto a la presencia de fuentes, áreas de descanso, bookcrossing y zonas de coworking, ofrecen un entorno confortable, funcional y seguro durante los meses de verano.

De este modo, el centro actúa como un espacio resiliente que favorece la adaptación al cambio climático, promoviendo no solo el confort térmico, sino también el bienestar, la permanencia y la actividad social de visitantes, empleados y entorno local.

Con este tipo de acciones, intu Xanadú continúa avanzando en su objetivo de crear un entorno más sostenible, integrando la naturaleza en sus espacios, reformando su compromiso con la comunidad y contribuyendo activamente a la adaptación frente a los retos climáticos.

Para más información: https://www.intuxanadu.com

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017, El Corte Inglés como copropietario y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

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