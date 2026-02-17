intu Xanadú consolida su posición como referente en sostenibilidad, eficiencia energética y movilidad

Archivo - Vista aérea intu Xanadú - INTU XANADÚ - Archivo

- El destino madrileño presenta su ‘Memoria de Sostenibilidad 2025’, un informe anual que publicó por primera vez en 2022 de forma pionera en el sector retail en España

- 2025 ha marcado un punto de inflexión en el avance de su estrategia ESG, lo que se ha traducido en el logro de algunos de los reconocimientos más importantes tanto a nivel nacional como internacional

- “Cada uno de los hitos alcanzados demuestra que nuestra estrategia ESG es real, medible y orientada al largo plazo. Queremos que operadores, visitantes y la comunidad local conozcan de manera clara y transparente cómo avanzamos en descarbonización, economía circular, inclusión y bienestar”, afirma Alexis Martín, gerente de intu Xanadú

Madrid, 17 de febrero de 2026. intu Xanadú ha presentado su ‘Memoria de Sostenibilidad 2025’, un informe anual que recoge y analiza su desempeño ambiental, social y de gobernanza, y que da continuidad a la primera memoria publicada en 2022 de forma pionera en el sector retail en España.

El año 2025 ha marcado un punto de inflexión en el avance de su estrategia ESG y ha sido un año decisivo en el cumplimiento de sus objetivos de cara a 2030. “Esta nueva memoria refleja un año excepcional para intu Xanadú, en el que hemos consolidado nuestra posición como referente nacional en sostenibilidad, eficiencia energética y movilidad eléctrica. Cada uno de los hitos alcanzados demuestra que nuestra estrategia ESG es real, medible y orientada al largo plazo. Nuestro compromiso con la transparencia sigue intacto. Queremos que operadores, visitantes y la comunidad local conozcan de manera clara cómo avanzamos en descarbonización, economía circular, inclusión y bienestar”, afirma Lucía Moreno, ESG Programe Manager de intu Xanadú.

Entre los hitos más destacados está la inauguración del mayor parque de recarga eléctrica de Iberia en el pasado mes de septiembre gracias a la colaboración con Galp y BMW Group. Sus 116 puntos de recarga sitúan a intu Xanadú a la vanguardia europea de infraestructura eléctrica y de movilidad sostenible en el sector.

Este compromiso también ha sido reconocido internacionalmente con el premio al Mejor Edificio Comercial en los BREEAM Awards 2025 celebrados en Londres, y que le convirtió en el primer centro comercial español en obtener esta prestigiosa distinción. A esto hay que sumar la certificación Residuo Cero de AENOR -la primera concedida a un centro comercial en la Comunidad de Madrid- y la obtención del sello ‘Cálculo’ de la OECC por el registro de nuestra huella de carbono.

Según Alexis Martín, gerente de intu Xanadú, “la solidez de esta estrategia en ESG se apoya en el compromiso activo de nuestros propietarios, Nuveen y Rivoli Asset Management, cuya visión responsable impulsa la creación de valor sostenible del activo, así como El Corte Inglés como co-propietario y actor clave en el ecosistema del centro comercial”.

Hacia el ‘Net Zero’

Tanto los reconocimientos externos como las certificaciones obtenidas consolidan un año clave en la hoja de ruta hacia el ‘Net Zero’, desarrollada junto al Ministerio de Transición Ecológica. Prueba de ello son los nuevos avances que refleja la memoria en materia climática: reducción del 23% del consumo energético desde 2022 hasta situarlo en 68 kWh/m2; y monitorización del consumo energético de inquilinos, con un 82% de contratos de cláusulas verdes, y con objetivo del 90% en 2026.

intu Xanadú ha compensado además por primera vez sus emisiones de Alcance 1 y 2 mediante su participación en el proyecto Bosque Folia 1, ubicado en el municipio madrileño de Torrejón de la Calzada y seleccionado por su cercanía al área de influencia del centro y su capacidad para generar un impacto positivo en la comunidad local.

Compromiso con las personas y la comunidad

La memoria también recoge todas las actuaciones sociales que el centro ha desarrollado a través del programa ‘Compromiso en intu Xanadú’. Un amplio conjunto de acciones con organizaciones, asociaciones y entidades que trabajan directamente con colectivos vulnerables como Fundación Amás, Federación Autismo de Madrid, AECC, Cruz Roja, Fundación Aladina, FIAPAS, Asociación Párkinson Aparkam, o llevando a cabo campañas de concienciación con motivo del Día Mundial del Cáncer de Mama o sumándose al movimiento ‘Movember’.

Otras de las iniciativas que se engloban dentro de este compromiso es ‘GenteXana’, un programa dirigido a promover el bienestar y mejorar el entorno laboral de los 100 empleados directos del centro. También destaca la cesión de espacios gratuitos a organizaciones sin ánimo de lucro o el refuerzo de la accesibilidad universal para fomentar la igualdad y la inclusión.

Asimismo, intu Xanadú ha renovado durante 2025 su programación de bienestar y cultura a través de actividades gratuitas desarrolladas la última semana de cada mes y dirigidas a distintos colectivos (cine para seniors, torneos de ajedrez, conciertos, “quedadas sociales”, etc…).

Por último, la memoria pone de manifiesto el papel del centro comercial como uno de los principales motores de empleo del sur de Madrid. Con más de 3.000 puestos de trabajo en el conjunto de sus operadores, intu Xanadú ha impulsado convenios de colaboración con los Ayuntamientos de Arroyomolinos y Serranillos del Valle, con el objetivo de impulsar el empleo local y facilitar la inserción laboral de los vecinos del entorno.

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su reciente compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

