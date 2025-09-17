intu Xanadú da la bienvenida al otoño con un evento lleno de moda, estilo, belleza y creatividad

(Información remitida por la empresa firmante)

- Del 19 al 21 de septiembre, el destino madrileño ofrecerá a sus visitantes experiencias y actividades exclusivas como talleres de tocados florales, degustaciones y lo último en tendencias beauty

- Además, un espectacular photocall con forma de invernadero de madera estará desde el lunes 15 de septiembre para posar e inmortalizar el mejor look de otoño-invierno

celebra un evento único para dar la. Así, a partir del viernes y hasta el domingo, el destino madrileño ofrecerá a sus visitantes un fin de semana lleno de

Inspirado en el Color Pantone 2025 Mocha Mousse, el centro lucirá para la ocasión elementos decorativos en tonos naranjas, marrones, rojos, dorados y ocres, y diseñados con materiales ecológicos y sostenibles.

Un ambiente cálido, acogedor y sofisticado en el que se podrá disfrutar de un taller de arte floral impartido por un profesional para aprender a realizar tocados con flores preservadas y secas para el pelo.

En el mismo espacio también se podrá descubrir lo último en tendencias beauty para otoño-invierno; un profesional de la estética realizará esmaltado de uñas y diseño de cejas acorde a cada persona; y en colaboración con KIKO Milano, expertos en maquillaje realizarán retoques y darán consejos siguiendo también la tendencia del color de la temporada, el Mocha Mousse.

Los asistentes también tendrán la oportunidad de disfrutar de momentos culinarios con degustaciones de té en colaboración con Tea Shop, quienes realizarán un taller sobre los beneficios y preparación del té Matcha y las infusiones, además de ofrecer una degustación de sus productos.

Además de los talleres, un espectacular photocall con forma de invernadero de madera estará desde el lunes 15 de septiembre para que todos aquellos que lo deseen posen con su mejor look de otoño-invierno e inmortalicen y compartan ese momento.

EVENTO OTOÑO-INVIERNO

CUÁNDO: Del 19 al 21 de septiembre

(Photocall desde el 15 de septiembre)

DÓNDE: intu Xanadú. A-5, salida 22. Plaza Xanadú (planta baja).

HORARIO: de 12h a 14h y de 17h a 21h.

Gratuito

Calendario evento aquí

Más información: https://www.intuxanadu.com/landing/moda-otono-invierno/

Sobre intu Xanadú

Construido en el año 2003, intu Xanadú es el complejo comercial y de ocio más grande de la Comunidad de Madrid. Con una superficie total de 154.000 metros cuadrados en dos niveles, más de 220 tiendas y 10.000 plazas de aparcamiento, alberga operadores de primer nivel como Grupo Inditex, El Corte Inglés, Decathlon, Hollister, Primark, H&M, Mango, Scalpers y Apple. Con hasta 13 millones de visitantes al año, dispone de ‘ágora by intu Xanadú’, un espacio único que aúna gastronomía y entretenimiento en un entorno rodeado de naturaleza, innovación, confort y bienestar. Un destino de ocio para disfrutar de SnoZone, la única pista de esquí cubierta de España y la más grande de Europa con 18.000 metros cuadrados; Cinesa Luxe, Atlantis Aquarium y el nuevo Ilusiona. Una estrategia enmarcada en su concepto de complejo comercial que viene potenciada por Nuveen desde el año 2017 y Rivoli Asset Management desde su compra en febrero de 2025. intu Xanadú cuenta con un sólido compromiso con la creación de valor a la sociedad y la generación de un impacto positivo en su desempeño ambiental y en las comunidades locales de su entorno.

Para más información y gestión de entrevistas:

europa press Comunicación – 91 359 26 00

Silvia Mullor – silviamullor@europapress.es

Leticia Gómez - leticiagomez@europapress.es