La IV Marcha Solidaria por el Daño Cerebral Adquirido espera reunir a 700 personas en Valladolid

Presentación en el Ayuntamiento de Valladolid de la cuarta edición de la Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido - VALLSUR

· El 13 de octubre a las 11 horas dará comienzo en Vallsur esta marcha solidaria que busca concienciar y recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de las personas que conviven con esta enfermedad

Valladolid, 7 de octubre de 2025.- Vallsur y la Asociación Camino han presentado en el Ayuntamiento de Valladolid la cuarta edición de la Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido, una iniciativa que se celebrará el próximo lunes 13 de octubre y que cada año suma más participación y apoyo ciudadano.

El acto ha contado con la presencia de Mayte Martínez, concejala de Participación Ciudadana y Deportes, así como de Josefina Pablo Plaza, presidenta de Asociación Camino y de Carolina Castro, gerente de Vallsur, quienes han destacado la importancia de seguir visibilizando esta realidad y apoyando a las personas afectadas y sus familias.

“La edición del año pasado reunió a 600 participantes y este año esperamos alcanzar los 700 inscritos, consolidando esta cita como una de las movilizaciones solidarias más relevantes de la ciudad. En Valladolid se estima que hay más de 2.000 personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido, causado por ictus, traumatismos, tumores, infecciones o anoxia, entre otros factores. La recaudación de la marcha se destinará íntegramente a seguir ayudando a las personas afectadas y reforzar los servicios que presta la Asociación Camino, como apoyo psicológico, rehabilitación, logopedia y terapia ocupacional”, ha destacado Josefina Pablo Plaza, presidenta de Asociación Camino.

La marcha solidaria, de carácter familiar, se realizará por un recorrido de 5,4 kilómetros por las calles de Valladolid y será accesible para todos los públicos. Comenzará y finalizará en Vallsur y habrá un punto de avituallamiento en el PRAE (Parque Ambiental de la Junta de Castilla y León). La jornada estará amenizada por los grupos musicales ‘Dulzaineros del Valle’ y por ‘Tocado y Hundido’, formado por jóvenes colaboradores e hijos de personas afectadas. Al finalizar, se llevará a cabo un gran sorteo entre todos los participantes inscritos con una amplia variedad de productos.

Las inscripciones, con un precio simbólico de 5 euros, ya pueden realizarse en la recepción de Vallsur (de 11:30 a 20:30 horas) y en la sede de la Asociación Camino (calle Lucayas s/n).

IV Marcha Solidaria a favor del Daño Cerebral Adquirido

• Fecha: Lunes 13 de octubre de 2025.

• Horario: 11 horas.

• Lugar: Centro Comercial Vallsur. (Salida y llegada).

Inscripciones: A partir del 3 de octubre

- En la recepción de Vallsur (en horario de 11:30 a 20:30h) y en la sede de Camino (C/Lucayas s/n). Coste: 5 euros.

Sobre Vallsur - www.vallsur.com

Desde su apertura, el centro comercial Vallsur, gestionado por CBRE REAL ESTATE, se ha convertido en un referente en la ciudad de Valladolid. Con una superficie de 35.160 m2, más de 90 tiendas y 2.000 plazas de aparcamiento, el centro pone a disposición de sus clientes una gran oferta de servicios cuyo objetivo es satisfacer todas sus necesidades. Además, Vallsur tiene una clara política de compromiso en el medio ambiente, tal y como demuestra su sistema de gestión ambiental de acuerdo a la normativa ISO 14001:2004.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE VALLSUR:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

LETICIA GÓMEZ - leticiagomez@europapress.es

SILVIA MULLOR - silviamullor@europapress.es