El Jacobeo 2021-2022, una muestra de la relación entre el Camino de Santiago y la Lotería Nacional

Con motivo del día de Santiago, este 25 de julio, Juanma del Águila ha querido aprovechar la celebración del Jacobeo 2021-2022 para lanzar una infografía con el objetivo de mostrar la relación, que existe desde hace años, entre la Lotería Nacional y el Camino de Santiago. Desde ya hace años, la Lotería Nacional ha ilustrado sus famosos décimos y billetes con temas monográficos de las más diversas materias artísticas, científicas o literarias, además de difundir eventos y conmemoraciones de interés general

El Camino de Santiago no se ha quedado al margen de esta representación. Desde 1962 la famosa ruta de peregrinaje española ha estado presente en las ilustraciones de la Lotería Nacional, con décimos especiales en conmemoración de los distintos rincones del Camino



Lotería Nacional y la colección de décimos del Camino de Santiago

La pasión de Juanma Del Águila por la Lotería es algo que ha tenido desde siempre y por ello quiso aprovechar la celebración del Año Jacobeo 2021-2022 para lanzar esta colección centrada en el Camino de Santiago.



“Mis amigos del colegio coleccionaban cromos de futbolistas, lo típico de aquella época de los años 70, y yo recopilaba con esmero cada décimo que caía en mis manos”, afirma Juanma Del Águila.



La colección empieza con la edición de 1962, dedicado a los “Monumentos Españoles”, fue la primera vez que ocurrió con la representación de la Catedral de Santiago de Compostela en el sorteo nº 36 extraordinario de Navidad.



Posteriormente fueron otros los emblemas de esta ruta los que recibieron el foco de estas ilustraciones. En 1965 fueron diversos los monumentos del Camino de Santiago que fueron portada de los décimos de lotería: el sorteo nº 10 con las Campanas de Compostela, el nº 11 con el Silo de Carlomagno-Roncesvalles, el nº 12 con la Catedral de Jaca o el nº 13 con Puente la Reina, entre muchos más.



Entre 1967 y 1974 los ojos de la Lotería Nacional caían de nuevo en el Camino de Santiago con ilustraciones especiales como la escultura al maestro Mateo (sorteo nº 24 de 1967, dedicado a "La Escultura en España"), el Santuario de la Virgen del Camino (sorteo nº 40 de 1973, bajo el tema “España Crece”) o Santiago Apóstol (sorteo nº 26 de 1974, dedicado a “El libro”).



En esta colección también se encuentran los décimos sobre “Bellezas de España” donde hicieron aparición el Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago (1989), la iglesia de San Martín de Frómista (1989), el palacio Episcopal de Astorga (1989) o la iglesia de Santa María Salomé (1990).



Muchos fueron los años Jacobeos que siguieron el ejemplo de algunos de los comentados y en la colección de Juanma del Águila se pueden encontrar todos.



Acerca de los años Jacobeos

El Año Santo Jacobeo o Año Santo Compostelano es una celebración católica que se celebra en Santiago de Compostela los años en el que el Día de Santiago, 25 de Julio, coincide en Domingo.



Acerca de Juanma del Águila

"A mediados de los años 70, con apenas 8 años inicié mi colección de LOTERÍA NACIONAL de la mano de mí querida madre.



Aprendí a conservar con esmero todo décimo de lotería que caía en mis manos y busqué en mi entorno familiar a gente que me proporcionara décimos para comenzar mi colección.



Hoy, 40 años después, la LOTERIA NACIONAL es para mí algo más que una colección; es una gran pasión que se vive semana a semana, son anécdotas de muchos sorteos pasados desde entonces, es la ilusión de los sorteos de Navidad únicos en el mundo, es el ambiente del Salón de sorteos de la calle Guzmán el Bueno, es el agradable canto de los números por los niños del Colegio de San Ildefonso, es un sinfín de recuerdos de juventud, todos ellos inolvidables.



Estoy muy feliz de conservar una colección de la que me siento tremendamente orgulloso y que, claro que sí, quiero compartir con mis lectores.



Quiero agradecer a mis amigos de www.nacionalloteria.es la publicación de mi colección de lotería y, en concreto, de este monográfico".



Juan Manuel del Águila Bonilla

Un apasionado de la LOTERÍA NACIONAL







