Jaime Astrain, nuevo embajador de la firma española de moda masculina Boston

(Información remitida por la empresa firmante)

● El deportista, modelo y comunicador madrileño estará vinculado a la firma española de moda para desarrollar diversos proyectos conjuntos durante la temporada 2023

Madrid, 16 de marzo de 2023.- El deportista, modelo y comunicador Jaime Astrain (Madrid, 1988) ha sido elegido como nuevo embajador de la firma española de moda masculina Boston para colaborar con la compañía y desarrollar proyectos conjuntos durante la temporada 2023.

El exfutbolista, gran apasionado del deporte y amante de la moda, ha sido elegido por Boston por representar la perfecta simbiosis entre los valores que comparten el modelo y la firma: “El esfuerzo, constancia, motivación y trabajo en equipo, que le ha dado su experiencia como futbolista en sus primeros años de carrera, unido al espíritu activo e inquieto que le aporta su recorrido en el mundo de la moda, son aspectos que simbolizan y representan también a Boston y han marcado la trayectoria de la firma a lo largo de sus 78 años en el sector”, explica Gloria Medina, Responsable de Comunicación de Boston.

Durante el periodo de colaboración como embajador de Boston 2023, Jaime Astrain será el encargado de protagonizar la colección FW23 que verá la luz el próximo mes de septiembre, y en cuyo desarrollo se encuentra inmersa la firma.

“Desde hace mucho tiempo me siento muy identificado con el estilo elegante, moderno y sofisticado de Boston, ya que destaca a la perfección con mi forma de entender la moda. Yo siempre tiendo a la elegancia y comodidad, porque lo considero compatible, y ese tándem imprescindible para mí lo consigo con facilidad con las prendas de Boston”, señala Jaime Astrain, embajador de Boston.

En el mundo de la moda, Astrain desembarca en el año 2015, tras colgar las botas de manera profesional, y después de desarrollar su carrera como futbolista en varios equipos de diferentes ciudades españolas. Es así como con 27 años, su vida le llevó a emprender nuevos retos y se volcó en la moda, donde ha conseguido triunfar como modelo, tras desfilar y trabajar tanto en España como fuera de nuestras fronteras, en catálogos, revistas y anuncios de televisión.

Jaime Astrain representa la imagen perfecta del hombre Boston: una persona natural, activa, y empática, concienciado por la sostenibilidad y el medio ambiente, conectado con lo que realmente importa y que valora vivir experiencias y sensaciones nuevas. “Aunque no me gusta mucho definirme, soy una persona muy familiar y me preocupo mucho por los míos. Me considero muy cercano, ambicioso y deportista, eso, por supuesto”, afirma el embajador de Boston.

En sus diferentes colecciones, la firma de moda destaca por presentar cada temporada una amplia variedad de prendas de estilo casual, además de una cuidada selección de trajes, camisas y complementos de vestir. Dentro de sus catálogos predominan las prendas muy funcionales, ideadas para adaptarse al ritmo del día a día y confeccionadas a partir de materias primas premium para lograr una durabilidad óptima.

Desde sus comienzos en el año 1945, Boston se ha convertido en un referente dentro de la moda masculina gracias a su experiencia, calidad de sus prendas y estilo personal, y ha logrado consolidar su presencia a lo largo de todo el territorio nacional a través de sus más de 30 puntos de venta físicos y su propia web.

Sobre BOSTON - www.bostonwear.com

Fundada en el año 1945, Boston es una firma española de moda masculina perteneciente al grupo Mayoral desde 2021. Esta compañía -de tradición familiar con 77 años de experiencia en el sector y una plantilla de casi 150 empleados- ha logrado consolidar su presencia a lo largo del territorio nacional a través de una amplia red de puntos de venta: 35 tiendas físicas propias, 5 córneres en centros comerciales de El Corte Inglés, y su propia web: bostonwear.com. Boston ofrece una amplia gama de prendas de moda con una excelente relación calidad-precio, enmarcada en una atractiva experiencia que promete fidelizar al cliente.

Para más información o gestión de entrevistas:

AGENCIA DE COMUNICACIÓN DE BOSTON:

europa press Comunicación - 91 359 26 00

Arancha Ruiz (600 90 54 82) - aruiz@europapress.es

Leticia Gómez (600 90 56 48) - leticiagomez@europapress.es