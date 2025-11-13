Este jamón puede convertir al jefe en el más querido de la empresa (y aún está a tiempo de conseguirlo) - NICO Jamones

Ciudad Real, 13 de noviembre de 2025 – La Navidad está a la vuelta de la esquina y muchas empresas siguen con la misma duda: “¿Qué regalar este año a clientes o equipos?”. La buena noticia es clara: aún estás a tiempo de elegir los regalos de empresa para esta Navidad y convertir ese gesto en algo que se disfruta… y se recuerda.

Nico Jamones, empresa familiar con 60 años de trayectoria y líder en la elaboración de jamón curado, serrano e ibérico, ofrece a las compañías una cuidada selección de lotes y packs de regalo pensados para sorprender en clave gourmet, tanto en entornos corporativos como en celebraciones de equipo.

Regalos de empresa que se disfrutan en la mesa

En un momento en que las marcas quieren ser cercanas y memorables, el típico detalle genérico se queda corto. Cada vez más empresas apuestan por regalos auténticos, ligados al placer de compartir y al producto de calidad.

Y ahí el jamón y los ibéricos siguen siendo protagonistas: no hay mejor forma de decir “gracias” que con un buen jamón y un surtido gourmet para compartir en casa o en la oficina.

Lotes y packs de regalo: qué incluyen

Los lotes y packs de regalo de Nico Jamones están diseñados para adaptarse a diferentes presupuestos y tamaños de empresa, manteniendo siempre el foco en la calidad del producto y en la presentación:

Jamones y paletas ibéricas y serranas: desde piezas de bellota o cebo ibérico hasta jamón serrano hembra y gran reserva.

Quesos artesanales de oveja: como los quesos de larga maduración que aportan sabor y personalidad al lote.

Embutidos ibéricos (lomo, salchichón, chorizo…): elaborados de forma tradicional para ofrecer una experiencia gastronómica completa.

Botellas de vino seleccionadas para maridar con los ibéricos y completar el conjunto.

Detalles dulces como trufas artesanas, que aportan el broche final al regalo.

Muchos de estos surtidos se presentan en elegantes cajas y maletines regalo, pensados para que el detalle llegue listo para entregar, con una imagen cuidada desde el primer vistazo.

Pensados para empresas: del gran cliente al equipo interno

Los lotes y packs de Nico Jamones funcionan tanto para regalos a grandes cuentas y clientes estratégicos como para detalles internos al equipo:

Lotes completos con paleta o jamón + embutidos + quesos + vino + dulces, ideales como regalo principal de Navidad.

Cajas y packs de menor formato para equipos numerosos o como detalle en acciones comerciales.

El objetivo es que cada empresa pueda encontrar el nivel de regalo que mejor encaje con su estrategia y presupuesto, sin renunciar a la sensación de “regalo especial”.

Un proceso sencillo para empresas con poco tiempo

Cuando se acerca diciembre, el tiempo suele ser el gran enemigo de los departamentos de marketing, RRHH y compras. Por eso, Nico Jamones ha diseñado una propuesta pensada para hacer fácil la gestión de los regalos de empresa:

Asesoramiento para elegir los lotes más adecuados según el perfil del destinatario (clientes, proveedores, equipo interno) y el presupuesto disponible.

Contacto: atencioncliente@nicojamones.com

Presentaciones cuidadas y listas para entregar, en maletines y cajas regalo que elevan la percepción del detalle.

Envío a la empresa o punto indicado, para que la logística no sea un problema.

