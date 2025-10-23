JAP & ASOCIADOS advierte sobre sanciones tributarias a traders que operan con cuentas fondeadas

(Información remitida por la empresa firmante)

El incremento de perfiles vinculados al prop trading en España ha despertado el interés de las autoridades fiscales y de la Seguridad Social. En este contexto, JAP & ASOCIADOS, firma especializada en asesoría fiscal, alerta sobre las consecuencias económicas que ya se están aplicando a quienes generan rendimientos como traders a través de cuentas fondeadas sin regularizar su situación ante la Administración.

Según el análisis del equipo de expertos de la firma, la Agencia Tributaria (AEAT) está intensificando su control sobre aquellos casos en los que se perciben ingresos procedentes de plataformas extranjeras sin que exista una declaración adecuada en el IRPF. Esta situación puede derivar en regularizaciones con recargo, intereses y sanciones por ocultación de rentas, incluso cuando no haya dolo intencionado. En algunos expedientes recientes, las sanciones han alcanzado hasta el 150% importe no declarado.

Riesgos legales también ante la Seguridad Social

Más allá del plano tributario, la situación se complica cuando el operador no figura dado de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Si la actividad de trading se realiza de forma continuada y puede demostrarse habitualidad, la Seguridad Social puede exigir el alta retroactiva, con la correspondiente reclamación de cuotas pendientes, recargos y sanciones administrativas. Este escenario se agrava en casos donde, además, existen pruebas documentales de la actividad, como ingresos bancarios regulares o contratos con firmas de prop trading.

Acompañamiento legal y fiscal para evitar sanciones

Conscientes de la incertidumbre que genera esta situación, JAP & ASOCIADOS ha reforzado su línea de servicios de asesores profesionales trader, orientada a regularizar situaciones individuales y ofrecer cobertura legal y fiscal desde el primer momento. La firma ofrece acompañamiento en todo el proceso, desde la evaluación inicial hasta la presentación de declaraciones complementarias o la tramitación del alta en el RETA cuando procede.

En un contexto donde las sanciones no son hipotéticas, sino efectivas, la ausencia de asesoramiento fiscal especializado puede derivar en costes significativos y consecuencias legales duraderas. Frente a ello, la intervención preventiva y el cumplimiento normativo resultan fundamentales. JAP & ASOCIADOS insiste en que contar con una estrategia clara y ajustada a la normativa actual es, hoy por hoy, la única vía segura para desarrollar esta actividad sin riesgos.

Contacto Emisor: JAP & ASOCIADOS

