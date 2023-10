Javier Cárdenas entrevista a un cliente de Repara tu Deuda, despacho líder en la Ley de Segunda Oportunidad

(Información remitida por la empresa firmante)

El presentador de ‘Levántate OK’ habla con alguna de las personas exoneradas de deudas

Alicante, 27 de octubre de 2023.- El conocido periodista catalán de ‘Levántate OK’, Javier Cárdenas, ha entrevistado a uno de los clientes exonerados por Repara tu Deuda, despacho de abogados líder en España en la aplicación de la Ley de Segunda Oportunidad. Se trata de una serie de entrevistas que Cárdenas mantiene en su programa en OKdiario con algunas de las personas que han quedado libres de sus deudas.

En esta ocasión, ha hablado con Jorge Wilfrido, residente en Alicante (Comunidad Valenciana), quien ha contado cómo ha sido su experiencia con Repara tu Deuda: "han estado conmigo desde el minuto 0 hasta el último minuto del proceso. En su momento dudé. Me encontraba en una situación muy complicada, me abrumaban las deudas, no podía dormir, llevaba una vida intranquila". Una vez que ha logrado un resultado satisfactorio, reconoce que recomendaría los servicios del gabinete jurídico: "decirle a las personas que se encuentran en la misma situación que yo que no se lo piensen dos veces", añade. ENTREVISTA COMPLETA

La situación de iliquidez de los últimos años derivó en una insuficiencia de recursos obtenidos a partir de su trabajo por cuenta ajena. No podía hacer frente a todas sus obligaciones dinerarias. Las dificultades de solvencia le llevaron a comenzar el proceso para acogerse a esta herramienta y Repara tu Deuda ha logrado que le cancelen una deuda de 40.000 euros a través de la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Javier Cárdenas, en su programa diario ‘Levántate OK’, realiza mediante estos casos una labor de difusión de una ley muy necesaria para muchos, especialmente en estos tiempos de crisis económica. Según los abogados de Repara tu Deuda, "contar con personas conocidas como Javier Cárdenas nos ayuda a que muchas personas en estado de sobreendeudamiento se decidan a comenzar el proceso acogiéndose a la Ley de Segunda Oportunidad".

La Ley de la Segunda Oportunidad es desconocida para algunos particulares y autónomos. Sin embargo, conforme más casos de exoneración de deudas se producen, más personas acuden a Repara tu Deuda Abogados para acogerse a este mecanismo legal. Hay que decir que más de 20.000 han empezado el proceso con el despacho.

Contar con casos de éxito es fundamental para tener garantías de haber elegido correctamente. Repara tu Deuda es el despacho de abogados pionero en la Ley de la Segunda Oportunidad en España y el que más deuda ha cancelado, superando los 170 millones de euros de deuda. Es importante resaltar que las personas que se han acogido a la Ley de la Segunda Oportunidad pertenecen a todas las comunidades autónomas de España. "Hemos realizado grandes inversiones en tecnología para acercar y dar a conocer por todos los rincones de España la Ley de la Segunda Oportunidad y podemos comprobar la evolución en su nivel de conocimiento", explican los abogados.

La Ley de la Segunda Oportunidad permite que tanto particulares y autónomos puedan comenzar desde cero después de cancelar sus deudas. Para que esto sea posible, es fundamental cumplir previamente una serie de requisitos: actuar de buena fe, que el concursado no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez últimos años y que la deuda no supere los 5 millones de euros.

A las personas que no pueden acudir a este mecanismo, el despacho también les ofrece la opción de analizar los contratos firmados con bancos y entidades financieras. El objetivo es comprobar si existen cláusulas abusivas para la cancelación de tarjetas de crédito, tarjetas revolving, minicréditos, préstamos e hipotecas y poder reclamar a Cofidis, Moneyman, WiZink, Carrefour, Vivus, Banco Santander, CaixaBank, BBVA, Banco Sabadell, myKredit, Kviku, etc.

