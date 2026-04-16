Josan Hatero Mosteiro y Alba Quintas Garciandia, ganadores de la 48.ª edición de los Premios SM

Alba Quintas y Josan Hatero, ganadores 48º edición de los Premios SM - SM

(Información remitida por la empresa firmante)

- Josan Hatero Mosteiro ha ganado el Premio SM El Barco de Vapor 2026 por La memoria de las bicicletas, una obra “tierna y sensible, que respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces”.

- Alba Quintas Garciandia ha obtenido el Premio SM Gran Angular 2026 con La cuarta vida de Blanca Cuervo, un thriller que deja “un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible”.

- La entrega oficial de los premios se realizará el próximo 12 de mayo en una gala en Madrid; y ambos libros acaban de ponerse a la venta.

Madrid, 16 de abril de 2026.- Hoy se han presentado en rueda de prensa las obras galardonadas de la 48.ª edición de los Premios SM El Barco de Vapor y Gran Angular al mejor libro de literatura infantil y juvenil, respectivamente. La memoria de las bicicletas de Josan Hatero Mosteiro y La cuarta vida de Blanca Cuervo de Alba Quintas Garciandia han sido las ganadoras, con una dotación de 35 000 euros cada una, la mayor del mundo de habla hispana en sus categorías, y ya están a la venta.

Ha conducido el acto Maica Rivera, periodista cultural, que ha destacado “la capacidad de sugerencia de ambas historias para situarnos en la realidad que viven hoy preadolescentes y jóvenes, así como la delicadeza del acercamiento emocional y los valores de su prosa para conmover con todo el potencial de hacerlas inolvidables”. Ha presentado las obras como “dos narraciones que nos interpelan porque revelan en sí mismas la necesidad de acompañamiento de nuestros niños y adolescentes en el camino de madurez para que no se sientan solos ni desprotegidos ante los pequeños y grandes retos de la vida y la incertidumbre del futuro, especialmente cuando el presente parece empeñarse en despojarles de los lugares seguros”.

Berta Márquez, gerente de Literatura Infantil y Juvenil de SM, ha querido subrayar que, “en estos tiempos convulsos en los que el mundo está cambiado tanto, los libros y la lectura nos ayudan a hacernos preguntas y a tratar de entendernos”. En esta edición se han recibido 207 originales para el premio El Barco de Vapor y 108 para el Gran Angular, una excelente participación que refleja la variedad y riqueza de propuestas presentadas.

Premio SM El Barco de Vapor 2026: La memoria de las bicicletas

El jurado del Premio SM El Barco de Vapor 2026 ha elegido La memoria de las bicicletas de Josan Hatero Mosteiro como mejor obra de literatura infantil “porque respira sinceridad, calidez y optimismo, y nos devuelve la emoción de las primeras veces más importantes de la vida, como aprender a montar en bici; y porque es un libro tierno y sensible que saca lo mejor de sus personajes y de sus lectores”.

Martín es un niño de once años que tiene por delante el peor verano de su vida. O, al menos, eso parece. No hay dinero para viajes; sus padres, Lola y Javier, atraviesan un momento difícil, no solo económico sino también de pareja, así que no irán a la playa juntos ni nada que se le parezca, y lo han decidido todo sin consultarle. Pasará las vacaciones en Corvo Blanco, el pueblo de su madre, con ella, mientras que su padre se queda trabajando en Zaragoza. Llega a ese lugar perdido de Galicia convencido de que es el más aburrido del planeta. Además, no podrá contar mucho con Lola para acompañarle, porque es traductora y tiene mucha tarea pendiente. Pero los días grises pronto dejarán de serlo. Antes de instalarse en la casa de la tía Adela, donde se va a alojar con su madre, se cruza con sus vecinos mellizos, Sabela y Cibrán, que le informan de que hay un fantasma en la casa familiar. Es así como Martín conoce la triste historia de “la dama de blanco”, su tía abuela Aurora, que sufre problemas de memoria y vive esperando la carta de un antiguo novio que nunca llega.

Martín no lleva mucho tiempo allí cuando se enamora perdidamente de Ánxela, la hermana mayor de Sabela y Cibrán, y se esfuerza en hacer un estratégico despliegue de encantos para conquistarla, a pesar de la indignación de Sabela. Con todo, serán dos meses inolvidables, de lecturas compartidas y limonada casera, de nuevos amigos y de primeros amores. Martín también aprenderá a montar en bici con la ayuda de la tía abuela Aurora, que le anima diciéndole que es necesario caer para aprender a levantarse, y también le enseña que el secreto para no caerse es avanzar.

Antes de despedirse, “Martiño” le hará a la anciana un regalo muy especial, descubrirá que se puede llorar de felicidad, aprenderá que “centollo” y “percebe” también pueden ser insultos, se enamorará, se desenamorará y propiciará el regreso de su padre, en un verano que marcará el resto de su vida.

“Siempre me han gustado las historias iniciáticas y quería escribir una. Me resulta muy satisfactoria la idea de acompañar a un personaje en ese periodo en que su vida cambia para siempre”

La novela se publica en rústica y cartoné con 136 páginas, y cuenta con las ilustraciones de Mikel Valverde. Se edita en la serie naranja de El Barco de Vapor y va dirigida a niños de 10 a 12 años.

Premio SM Gran Angular 2026: La cuarta vida de Blanca Cuervo

El jurado ha otorgado el Premio SM Gran Angular 2025 a la obra de literatura juvenil La cuarta vida de Blanca Cuervo de Alba Quintas Garciandia por ser: “un retrato certero y doloroso de la realidad que vive una parte de la juventud para la que soñar con el futuro resulta difícil y, a veces, imposible; un thriller construido con inteligencia a través de diferentes puntos de vista; y una invitación a reflexionar sobre el lado oscuro de las salidas fáciles”.

El inspector Santiago Ramos no esperaba que, nada más llegar a su nuevo destino, le tocara investigar la desaparición de una adolescente, Blanca Cuervo. Se le hace raro que un entorno costero aparentemente apacible pueda ser el escenario de un delito terrible pero la realidad es más compleja de lo que piensa y saldrá a la luz con toda su violencia. La primera verdad oculta que descubre es que el hogar de Blanca es realmente un reino roto, de espaldas al mar: una periferia que va robando oportunidades de futuro. De las siete vidas que ella cree que todos tenemos, perdió la primera de bebé, en un accidente doméstico; y la segunda, cuando se burlaron de sus sueños en el colegio. La niña se convirtió en la joven a la que muchos del barrio describen como una persona obsesionada por escapar de la pobreza familiar, centrada con todas sus fuerzas en obtener dinero cuanto antes para poder estudiar una carrera universitaria y marcharse lejos.

Incomprendida y desesperada, a los diecisiete años vio terminarse su tercera vida a causa de un rechazo laboral que dio paso a la cuarta vida, su presente, donde se entrelazan las mentiras, el trabajo ilegal en la web de la Trastienda y los insultos de sus compañeros de clase cuando se enteran de su secreto. De la oscuridad de sus últimas decisiones y la sensación de sentirse constantemente vigilada por muchos ojos, solo la salvan, a ratos, su prima Valeria y el recién llegado al instituto, Mauro Ferrara, a quien habría querido entregar otra de sus vidas… Pero no hay ocasión de dar marcha atrás, porque la adolescente desaparece sin dejar rastro en la enigmática fiesta de La Encina. A contrarreloj, Ramos deberá reconstruir esa cuarta vida para averiguar qué ocurrió y dónde está Blanca, antes de confirmar si aún está a tiempo de encontrarla.

“Me interesaba el contraste de la poesía, los símbolos y el sentido de la maravilla para escribir una novela social de temas actuales y crudos”

La novela, que tiene 152 páginas en encuadernación rústica y está ilustrada por Ignasi Font, se recomienda para lectores de 14 a 18 años.

En la Sala de Prensa de SM España (www.grupo-sm.com/es/sala-de-prensa/) podrás descargar:

Dosier de prensa de La memoria de las bicicletas (incluye biografía y entrevista a Josan Hatero Mosteiro)

Dosier de prensa de La cuarta vida de Blanca Cuervo (incluye biografía y entrevista a Alba Quintas Garciandia)

Fotos en alta de las ganadoras de los Premios SM 2026

Bases del Premio SM El Barco de Vapor 2027

Bases del Premio SM Gran Angular 2027

Sobre la Fundación SM

SM, a través de la Fundación SM, destina anualmente más de 200 000 euros a la convocatoria de los Premios SM de literatura e ilustración.

La Fundación SM apuesta desde hace más de 45 años por el fomento de la lectura como fuente de aprendizaje y desarrollo de niñas, niños y jóvenes. Mantiene su compromiso por una literatura de calidad que sea atractiva y entretenida a la vez que sea como transmisora de valores humanos, sociales, culturales.

Orienta todas sus iniciativas a la mejora de la equidad y calidad educativa en varios países de Iberoamérica. Para que ninguna niña ni ningún niño se quede atrás.

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