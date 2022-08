José Ángel Palao galardonado con el ATIM's Collector's Choice Award de ArtTour International

(Información remitida por la empresa firmante)

ArtTour International Magazine ha incluido al fotógrafo artístico español José Ángel Palao entre "50+ master artists" reconocidos con el ˋATIM's Collector's Choice Awardˊ

Una vez más desde Nueva York el comité de selección de la revista de arte ArtTour International Magazine (ATIM), con sede en Manhattan, ha incluido al fotógrafo artístico español José Ángel Palao entre "50+ master artists" reconocidos con un premio. En esta ocasión se trata del ATIM's Collector's Choice Award que, según se refleja en el certificado oficial, "honra y celebra la excelencia de los artistas en las artes y su contribución global a las artes y las culturas".



La ceremonia de presentación de los premiados se realizó en New York City el pasado 22 de julio en un "SummerFest" multimedia y como evento televisivo en vivo retransmitido por doce canales desde los estudios MNN. Viviana Puello, Founder/CEO de ATIM, fue la anfitriona de la ceremonia.



Palao, quien ya ha expuesto su obra en Estados Unidos -no solo en la Gran Manzana, sino también en Miami, Los Ángeles, Houston y Dallas-, recibió la imprevista noticia de este nuevo reconocimiento internacional "en la cúspide de mis esfuerzos fotográficos por intentar que las adecuadas corrientes electrónicas del arte me ayudasen como ser soberano a sostener la inspiración frente al desafiante impacto que experimentan actualmente los pasajeros del planeta Tierra. La luminosidad del aliento de la creatividad con el éxtasis que produce siempre fortalece con la determinación de su brillante firmeza al aumentar los niveles de dopamina", declara este "art scientist and son of the digital age" (científico del arte e hijo de la era digital), como llegó a definirse Palao en un mensaje leído en su nombre en un evento organizado por ArtTour International en la neoyorquina Universidad de Columbia en 2020.



Como necesaria aclaración a petición nuestra, manifiesta José Ángel Palao con ojos sonrientes y cercana expresión tranquila: "¿Qué por qué me muevo especialmente en el mundo del arte y me llaman artista en vez de fotógrafo artístico o simplemente fotógrafo? Sencillo. Hay que tener en cuenta que actualmente más del 75 por ciento de mi trabajo se desarrolla en el estudio digital instalado en el PC. Debido a lo cual, pulsando el teclado del ordenador como si tocara una partitura de Chopin al piano, el resultado final es prácticamente todo puro software. Opus 3, 6 y 9", explica con humor y refiriéndose concretamente al número de obra dentro de las series que promociona en el último premio internacional recibido en América.



Seguidamente, y como apunte conceptual resume este "Fine Art Photographer", como lo llaman en EE. UU.: "Creativamente hablando procedo del mundo de la pintura, por tanto, por el bagaje que traigo a mis espaldas, por lo que guardo codificado en el ADN y por lo que mi deliberado proceso evolutivo ha hecho florecer en mi conciencia, para que el concepto fotográfico, por así decirlo, se transforme en ciencia fotográfica ante mis ojos y yo me sienta realizado en nuestros tiempos, por determinación prenatal me siento impulsado a manejar la imagen mecánica salida de mi cámara como materia prima a tratar, como arcilla entre los dedos con la que dar forma a una creación que, al haberle aplicado las leyes del arte, se pueda definir como artística". Y concluye: "En consecuencia, como artista con una cámara en las manos, para mí la inmediatez de una fotografía no es el fin de algo, sino el principio de todo".



Al abarcar los últimos meses de la trayectoria de Palao, cabe destacar que ha figurado este año entre los artistas que han sido receptores del Voices of Tomorrow Art Award. Este premio, que "ofrece un vislumbre fascinante de la visión estética de algunos de los artistas más talentosos y creativos del mundo", fue concedido por la revista online de arte contemporáneo Contemporary Art Curator Magazine, siendo presentado en su plataforma el pasado 10 de mayo.



Por otro lado, junto a otros creadores, los curadores de arte italianos Francesco Saverio Russo y Salvatore Russo -quienes recientemente también le han laureado con el International Prize Paris-, otorgaron a José Ángel Palao el International Prize CARAVAGGIO - Great Master of Art al ser reconocido como uno de los "artistas de renombre internacional que se han distinguido por su arte en su carrera artística". En este caso, sin contar con la presencia del exitoso artista español nacido con su espíritu cosmopolita "entre los viñedos infinitos del Altiplano de la Región de Murcia", como él mismo describe, la ceremonia de premiación tuvo lugar en Milán el pasado 20 de abril en la Sala del Cenacolo del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci".



Por último, no nos despedimos de este multipremiado buscador de la autoconciencia de la plenitud estética sin hacerle la siguiente pregunta: "A ti, que confiesas de un modo muy poético que caminas por las calles con el arrobamiento que produce la contemplación de una serena lluvia de pétalos de primavera esparcidos por el viento, ¿qué opinión te merece la situación que atravesamos a nivel global?"



Palao, después de permanecer unos instantes en silencio y delatar con su mirada que había algo que buscaba o reorganizaba en su mente, responde como lo haría un psicólogo cuántico: "Pues, utilizando el vocabulario fotográfico, las verdades y mentiras del mundo actual se perciben dependiendo de la distancia focal con la que se contemplen estos dos aspectos de la dualidad relativa del bien y del mal en la que vivimos. Lo ideal como sociedad sería vivir permanentemente en la felicidad de la unidad de la conciencia divina, ya que ahí se encuentra nuestra verdadera identidad". Por ello, como remedio a los problemas personales y globales, Palao sugiere: "¡Elevémonos como civilización a la altura de la misma poderosa y eterna luz que creó el universo!". Asimismo, se despidió de nosotros con estas palabras: "Paz, amor, libertad, armonía, alegría y que no se pierda la imaginación".



José Ángel Palao aparece en estos momentos, al estar considerado internacionalmente desde Nueva York como una de "las figuras más notables e influyentes del mundo del arte", en la edición especial de verano de la revista impresa y digital de ArtTour International «ATIM SUMMER 2022 Special Collector's Issue», donde se presenta a todos los ganadores del ATIM's Collector's Choice Award. Según se puede leer en el comunicado de prensa en inglés de esta noticia cultural publicada en la red en EE. UU., Canadá y más allá con el título «Fine Art Photographer José Ángel Palao Has Been Awarded the ATIM's Collector's Choice Award by ArtTour International», este es "un número de revista muy esperado por los coleccionistas y expositores de todo el mundo, ya que proporciona una oportunidad para descubrir a los principales talentos en la industria del arte".







