Jóvenes agricultores y ganaderos señalan la importancia de garantizar el relevo generacional en las IIGG

Jóvenes agricultores y ganaderos señalan la importancia de garantizar el relevo generacional en el sector de las IIGG- Origen España

Cuatro jóvenes vinculadas a DOPs e IGPs de Origen España proponen medidas para incentivar la continuidad y el futuro en el sector agroalimentario

La vicepresidenta del Consejo Regulador de la DOP Cabrales, Jéssica López: “La vida rural está muy infravalorada. Hay grandes oportunidades fuera de las ciudades, totalmente diferentes e igual de gratificantes”

Teresa y Aina Tejedor, técnico de calidad y técnico de I+D+i de El Zagal: “Asumir el relevo generacional supone unir el conocimiento tradicional con las nuevas herramientas”

La directora general de Uvalma, Estefanía Romero: “Frente a la inseguridad, es muy buena opción estar adscrito a una DOP, seguir sus consejos de comercialización y conocer a través de ella las subvenciones que existen”

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 06 de julio. – La falta de relevo generacional destaca como una de las grandes problemáticas que afronta el campo en la actualidad. Frente a esta realidad, la Asociación Española de Denominaciones de Origen, Origen España, señala la importancia de garantizar la continuidad del sector y reúne a cuatro jóvenes vinculadas a la entidad para analizar los retos de este fenómeno y definir una propuesta de soluciones.

El presidente de Origen España, Ángel Pacheco, ha explicado en este sentido que “es crucial que se dé a conocer entre los jóvenes la realidad de una industria, la agroalimentaria, que se ha modernizado mucho en los últimos años, que genera un valor añadido sobre el territorio y que permite desarrollar un modelo de vida que, para muchos, resulta más atractivo que el que impera en las grandes ciudades”.

Esta última es una de las motivaciones que destaca la actual vicepresidenta del Consejo Regulador de la DOP Cabrales, Jéssica López. A sus 43 años de edad se dedica desde hace casi dos décadas a la elaboración de este producto asturiano y es propietaria de la Quesería Maín junto a su marido, una de las principales queserías elaboradoras de este producto certificado, que cuenta con aula didáctica para explicar todo el proceso artesanal del Cabrales.

“Hoy en día, la vida rural está muy infravalorada. Hay grandes oportunidades fuera de las ciudades, totalmente diferentes e igual de gratificantes. Estos trabajos son duros y sacrificados, pero tienen su recompensa. Como el vivir en lugares maravillosos y disfrutar de una paz lejos del estrés”, ha expresado López.

La asturiana señala la importancia de mostrar a los jóvenes otras salidas profesionales, como las que ofrece el campo, para garantizar el relevo generacional, y su trayectoria es ejemplo de ello. Decidió dedicarse a la tradición quesera que se desarrolla en el Concejo de Cabrales y tres localidades limítrofes de la Peñamellera alta en Asturias motivada por un estilo de vida alejado de los grandes núcleos urbanos y por una herencia familiar de generaciones.

Los quesos que elabora bajo los estándares de calidad fijados por la DOP maduran durante un periodo de dos a cuatro meses en las mismas cuevas naturales que antes utilizaron sus padres y abuelos. “Toda la vida fue lo que conocí en casa”, ha indicado la vicepresidenta del Consejo Regulador.

Modernizar el sector

La tradición familiar destaca como una de las principales razones por la que los jóvenes deciden desarrollar una carrera en el sector agroalimentario. Es el caso de Teresa y Aina Tejedor, de 28 y 24 años, respectivamente. Dos primas que desde pequeñas vieron cómo sus padres -los hermanos Cristian y Erik Tejedor-, dedicaban su labor profesional a la empresa El Zagal, que desde hace más de 120 años elabora Sobrasada de Mallorca, un producto que cuenta con el reconocimiento europeo de IGP desde 1996.

Dentro de la compañía, las jóvenes desempeñan los roles de técnico de calidad y técnico de I+D+i. Más allá de la emoción de formar parte del negocio familiar, ambas destacan el papel de los jóvenes en la modernización del sector. “Asumir el relevo generacional supone, también, unir el conocimiento tradicional con las nuevas herramientas aprendidas durante nuestra formación”.

La modernización se posiciona como una consecuencia de la incorporación de las nuevas generaciones al sector, pero también como un reclamo para atraer a las mismas. En este sentido, Teresa y Aina Tejedor señalan que, a nivel formativo, están “impulsando programas específicos en calidad y seguridad alimentaria, trazabilidad, innovación, sostenibilidad, digitalización, exportación y gestión de empresas familiares” para atraer y retener al talento joven.

El valor del producto con calidad diferenciada

Asimismo, se destaca el potencial de la comunicación como herramienta para sumar a más jóvenes al sector, sobre todo en el ámbito de los productos con calidad diferenciada. La promoción de los sellos DOP e IGP, las campañas de comunicación y la presencia en ferias alimentarias son algunos de los incentivos para la integración de las nuevas generaciones citados por los jóvenes de Origen España.

“Es importante comunicar bien lo que hay detrás de una IGP o DOP. Se trata de origen, autenticidad, tradición, territorio y compromiso con la calidad. No consiste solo en producir bien, sino también en saber explicar el valor diferencial del producto protegido. Esto ayudaría a que los jóvenes nos sintamos parte de un proyecto con reconocimiento y proyección”, defienden Teresa y Aina Tejedor.

Una postura que también sostiene Estefanía Romero, directora general de Uvalma, empresa adscrita a la DOP Uva de Mesa Embolsada del Vinalapó (Alicante). Con 35 años, trabaja en el negocio de su familia política con un objetivo claro: fomentar el cultivo tradicional de un producto con calidad diferenciada.

Bajo esta premisa, Romero considera que formar parte de un Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegida supone un gran apoyo para los jóvenes agricultores y ganaderos. “Frente a la inseguridad del sector, es muy buena opción estar adscrito a una DOP, seguir sus consejos de comercialización y conocer a través de ellas y las distintas organizaciones agrarias las subvenciones que existen para mejorar e implementar sistemas en las fincas”.

Las propuestas de Origen España para fomentar el relevo generacional

Impulsar una formación especializada, brindar ayudas específicas a los jóvenes y agilizar los trámites burocráticos destacan entre las medidas propuestas por la asociación para garantizar la continuidad. “Las nuevas generaciones coinciden en la necesidad de ofrecer incentivos reales que garanticen el relevo generacional, como programas educativos adaptados a la realidad de la industria, la integración de herramientas digitales y el desarrollo de un sistema administrativo que no limite el trabajo en el campo, entre otros”, ha valorado el presidente de Origen España.

La entidad trabaja junto a las Indicaciones Geográficas asociadas para incentivar estos cambios a través de campañas de comunicación para dar a conocer el significado de los sellos DOP e IGP entre los más jóvenes, y crea un espacio de encuentro en el que los miembros pueden compartir sus propuestas en este ámbito. Además, se considera esencial motivar el diálogo con las administraciones implicadas para estimular el relevo generacional y poner en valor el trabajo que desempeñan las nuevas generaciones del campo.

“Elaborar productos de calidad y reconocidos es un gran orgullo. Tenemos que preservar la memoria de nuestros antepasados y apostar por comida y alimentos reales”, concluye la vicepresidenta de la DOP Cabrales, Jéssica López.

Origen España, la Asociación Española de Denominaciones de Origen

La Asociación Española de Denominaciones de Origen (ORIGEN ESPAÑA) se puso en marcha en 2008 para fomentar el reconocimiento del papel esencial de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) agroalimentarias españolas. Los principales objetivos de la Asociación son impulsar el reconocimiento del papel que estos productos tienen en el desarrollo sostenible y promover una mejor y más eficaz protección de las DOP e IGP agroalimentarias españolas.

Cuenta con 97 asociados y una representatividad del 81,49% del valor económico de las indicaciones geográficas agroalimentarias (alimentos con sello DOP e IGP) españolas, lo que supone más de 1.834 millones de € en valor de mercado.

ORIGEN ESPAÑA tiene firmado un Convenio de Colaboración con la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS RURALES.

Grupo CAJA RURAL es uno de los principales grupos financieros operantes en España compuesto por 30 cajas

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