Un juzgado de Sevilla declara improcedente el despido de un trabajador de Occident tras una sanción de la Inspección de Trabajo

Sevilla, 9 de marzo de 2026.

Un Juzgado de lo Social de Sevilla ha declarado improcedente el despido de un trabajador de Occident Seguros, compañía perteneciente al grupo asegurador Grupo Catalana Occidente, tras apreciar defectos formales en el procedimiento disciplinario seguido por la empresa. La resolución judicial fue dictada en noviembre de 2025.

El caso se enmarca en un conflicto laboral prolongado entre el trabajador y la entidad aseguradora. De forma paralela, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha impuesto una sanción administrativa a la empresa tras detectar irregularidades en el ámbito laboral relacionadas con la organización del trabajo.

Un conflicto laboral con graves consecuencias personales

Según la documentación aportada en los distintos procedimientos judiciales en curso, el trabajador sostiene que durante su etapa profesional en la compañía fue sometido a una situación de acoso laboral continuado.

De acuerdo con los informes médicos incorporados a las actuaciones, dicha situación habría tenido un impacto relevante en su salud mental, con varios intentos autoliticos circunstancia que forma parte del conjunto de procesos judiciales actualmente abiertos.

Diversos procedimientos judiciales en curso

Además del procedimiento laboral relativo al despido, el caso se encuentra vinculado a otras actuaciones judiciales en tramitación, en las que se analizan diferentes hechos relacionados con el conflicto laboral entre el trabajador y la empresa.

La sentencia que declaró improcedente el despido se encuentra actualmente recurrida ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que deberá pronunciarse sobre el recurso interpuesto contra la resolución dictada en primera instancia.

Representación jurídica

La defensa del trabajador en el ámbito penal está siendo dirigida por el abogado sevillano Luis Romero Santos, doctor en Derecho y director del despacho Luis Romero Abogados, en una causa en la que el trabajador presento una querella por acoso laboral y revelación de secretos en la que presuntamente se encuentran investigados varios trabajadores de la empresa

Por su parte, la estrategia jurídica en el ámbito laboral está siendo asumida por Alberto Benítez Sanabria, socio director del despacho Juristas Laboralistas, especializado en litigación laboral. Que ha conseguido el hito de ganar en primera instancia el despido por defectos formales en la audiencia previa

Objetivo de las acciones judiciales

La representación legal del trabajador ha señalado que el objetivo de las acciones judiciales en curso es esclarecer plenamente los hechos y determinar las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse del conflicto laboral, en el marco de la normativa vigente en materia de protección de los trabajadores y prevención de riesgos laborales.

La resolución definitiva de los distintos procedimientos judiciales abiertos determinará las consecuencias jurídicas que puedan derivarse de este caso.