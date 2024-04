Kubo Legal logra la exoneración de más de 2 millones de euros en deudas para un empresario de Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

J.L.D., un empresario de Barcelona, representado por Kubo Legal, ha logrado la exoneración de 2.011.108,20 euros en el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Barcelona a través de la Ley de Segunda Oportunidad

Barcelona, 9 de abril de 2024.- Cuando las deudas se acumulan y las dificultades financieras parecen insuperables, la Ley de Segunda Oportunidad se convierte en un rayo de esperanza para aquellos que necesitan un nuevo comienzo. Este es el caso de J.L.D., un empresario de Barcelona que, representado por Kubo Legal, ha logrado la exoneración de 2.011.108,20 euros en el Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Barcelona.



J.L.D., dedicado a la construcción, se encontraba en una situación insostenible. La crisis económica de 2008 había transformado su próspero patrimonio en una montaña de deudas, que le llevó a enfrentarse a dificultades financieras sin precedentes. Con deudas que llegaron a alcanzar los 5 millones de euros, su situación parecía indefendible. Sin embargo, gracias al apoyo y la representación de Kubo Legal, J.L.D. ha visto la luz al final del túnel.



A pesar de sus esfuerzos antes de presentarse al concurso, por liquidar algunos de sus bienes, la deuda persistía, afectando no solo su situación financiera, sino también su vida familiar y personal. Ahora, con la exoneración de 2.011.108,20 euros, J.L.D. puede finalmente respirar aliviado y mirar hacia el futuro con esperanza.



"Reconocer a J.L.D. el derecho de la exoneración definitiva, exoneración que alcanza a todo el pasivo no satisfecho con la masa activa", señala el auto. En este caso, la ausencia de oposición por parte de los acreedores y el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley de Segunda Oportunidad han allanado el camino hacia la cancelación de su deuda. J.L.D. ha recibido el perdón del juez y ya no tendrá que pagar.



La exoneración obtenida por este empresario representa uno de los mayores logros alcanzados en un juzgado de Barcelona y destaca el compromiso de los abogados de Kubo Legal por la defensa de los intereses de sus clientes. En aquellos momentos en que las dificultades financieras pueden parecer abrumadoras, Kubo Legal se enorgullece de ofrecer soluciones efectivas y humanas a quienes más lo necesitan.



Cualquier persona que se encuentre en una situación de sobre endeudamiento, o atraviese problemas de difícil solución, puede contactar con Kubo Legal para obtener asesoramiento y representación legal. Sus abogados especializados pueden dar con la solución que ayude a construir un nuevo futuro.







Contacto

Nombre contacto: Mª Jesús Ambrona

Descripción contacto: Abogada en Kubo Legal

Teléfono de contacto: 912912327