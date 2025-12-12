Kumon Lectura impulsa la comprensión lectora y el talento infantil a través del hábito lector

(Información remitida por la empresa firmante)

La comprensión lectora y el gusto por leer pueden transformar el camino de un niño. El programa Kumon Lectura acompaña a miles de ellos en ese proceso. Entre ellos destaca la historia de Gonzalo Pinillos, representante de España en Eurovisión Junior 2025 y alumno concluyente de Kumon Lectura, un ejemplo inspirador de cómo la lectura puede impulsar el talento

Madrid, 12 de diciembre de 2025.- En una época marcada por pantallas, ritmos acelerados y mucha información, hay un hábito que sigue marcando la diferencia en la vida de un niño: leer.

Leer para entender, para aprender, para imaginar, para pensar con criterio. Y, como dicen muchos expertos, leer para crecer. Esto es precisamente lo que fomenta Kumon Lectura, un programa del método Kumon que ayuda a los niños a desarrollar comprensión lectora, autonomía y hábito lector desde edades tempranas. Su metodología parte de un principio esencial: acompañar a cada alumno de forma individualizada, para que aprenda a leer con seguridad y desarrolle un gusto duradero por la lectura.

En los últimos años, varios estudios educativos señalan dificultades en comprensión lectora en muchos países, incluido España. Cada vez más familias buscan herramientas efectivas para reforzar esta habilidad. Kumon Lectura ofrece una solución concreta y personalizada: un programa que acompaña al niño desde su nivel real, con ejercicios progresivos, lectura de una amplia variedad de textos originales y una metodología diseñada para fomentar la autonomía y el pensamiento crítico.

La historia de Gonzalo Pinillos es un ejemplo inspirador de este proceso. El joven, que representará a España en Eurovisión Junior 2025, es alumno del centro Kumon Madrid - Diego de León y concluyente del programa de Kumon Lectura: con tan solo 10 años completó todo el programa, alcanzando un nivel de competencia comparable al de un estudiante universitario. Según sus propias palabras: "Cuando empecé con Kumon Lectura, no sabía trazar letras aún; ahora tengo una lectura fluida, me encanta leer y uso con bastante precisión las palabras".

Su canción para Eurovisión Junior, centrada en el poder de imaginar y contar historias, refleja cómo la lectura ha formado parte de su crecimiento creativo y de su capacidad para expresarse con profundidad.

La lectura es mucho más que juntar palabras, estimula el cerebro y fortalece habilidades esenciales para el aprendizaje. En Kumon Lectura, cada alumno avanza a su propio ritmo para que leer no sea una obligación, sino un descubrimiento continuo. Los cambios se notan: los niños se concentran mejor, estudian con más autonomía, disfrutan aprendiendo y desarrollan una comprensión lectora que los acompaña siempre.

