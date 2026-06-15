Simplemente Lenny - Yessimar Lopez

(Información remitida por la empresa firmante)

El cantante puertorriqueño Lenny presenta 'Ahora Es Tarde Ya', un impactante proyecto audiovisual para la prevención del suicidio

Tras superar profundas batallas personales, una severa depresión por la pérdida de su hija y vencer el cáncer en dos ocasiones, el artista utiliza su voz con el único propósito de concientizar sobre la salud mental.

Puerto Rico, 15 de junio de 2026.- En un esfuerzo por transformar las vivencias personales en una herramienta de sanación colectiva y abordar con urgencia la crisis de salud mental, el cantautor y músico puertorriqueño Lenny González ha lanzado el video musical Ahora Es Tarde Ya. El proyecto se presenta como un llamado a la empatía y una campaña de concientización sobre la prevención del suicidio.

Lenny González cuenta con una respetable trayectoria que comenzó a finales de los años 80 en la escena del género urbano y el merengue en Puerto Rico. Sin embargo, su vida dio un giro en 2005 tras la pérdida repentina de su hija mayor de cuatro años, un suceso que lo sumió en una fuerte y prolongada depresión. Años más tarde, se enfrentó a un diagnóstico de cáncer que logró vencer en dos ocasiones. Tras un profundo proceso de reevaluación personal, Lenny ha decidido poner su talento y su voz al servicio de una misión social: crear obras que aporten esperanza y apoyo a quienes atraviesan la oscuridad emocional, con el firme cometido de que este mensaje sirva para salvar vidas.



Una narrativa visual que confronta y rescata

El cortometraje musical de Ahora Es Tarde Ya presenta una potente metáfora visual sobre las realidades emocionales de la sociedad contemporánea. La narrativa entrelaza tres historias paralelas de personas que se encuentran al límite de sus fuerzas.

En el momento más crítico, cuando los protagonistas contemplan la idea de quitarse la vida, la figura de Lenny interviene de manera conceptual en la escena. Actuando como una presencia etérea, el artista los toca y logra que den marcha atrás para buscar auxilio. Es en ese instante cuando en la televisión, la computadora y el teléfono celular de los protagonistas resuena una frase contundente: "No estás solo, busca ayuda", logrando cambiar el rumbo de sus decisiones.



El impactante desenlace del video revela lo que justifica el título del tema. En la ficción de la historia, para él ya es tarde, pero su voz regresa desde el plano espiritual con la única misión de recordar a otros que pedir ayuda a tiempo puede cambiar un destino trágico.

El video musical de Ahora Es Tarde Ya es una invitación abierta a romper los estigmas de la salud mental y a entender que la música puede ser un refugio en los momentos más oscuros. El video ya se encuentra disponible de manera oficial en la plataforma de YouTube para ser visto y compartido como una herramienta de apoyo social.





Contacto

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